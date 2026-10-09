Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Nottingham Forest: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Ipswich Town ospita il Nottingham Forest venerdì 23 ottobre 2026 a Portman Road, a Ipswich.

I recenti incroci di Premier League nella stagione 2024-25 hanno visto il Nottingham Forest vincere entrambe le sfide di campionato, compreso un drammatico successo esterno per 4-2 a Portman Road. Il Forest ha anche eliminato di misura l'Ipswich in una combattuta sfida del quinto turno di FA Cup nella stessa annata, passando ai rigori dopo l'1-1.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Ipswich Town-Nottingham Forest, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando è il calcio d'inizio di Ipswich Town-Nottingham Forest di Premier League?

Premier League - Game Week 8 23 ott 2026 - 15:00 Portman Road

Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Nottingham Forest di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Ipswich Town e Nottingham Forest a Portman Road, hai a disposizione diverse opzioni ufficiali e secondarie:

1. Biglietteria ufficiale dell'Ipswich Town (tifosi di casa)

Sito ufficiale: il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti di casa è attraverso il portale di biglietteria ufficiale dell'Ipswich Town.

Priorità ai membri: i biglietti per le partite di Premier League di solito vanno esauriti rapidamente. I membri ricevono accesso prioritario nelle finestre di vendita prima di qualsiasi messa in vendita al pubblico generale.

2. Quota ospiti del Nottingham Forest (tifosi ospiti)

Biglietteria del club ospite: i biglietti del settore ospiti vengono distribuiti direttamente dal Nottingham Forest attraverso la sua biglietteria ufficiale.

3. Piattaforme secondarie di biglietteria

Piattaforme di ticketing secondario come StubHub spesso hanno posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali vanno esauriti, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Ipswich Town-Nottingham Forest di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Premier League Ipswich Town vs Nottingham Forest a Portman Road variano in modo significativo a seconda che l'acquisto avvenga direttamente attraverso canali ufficiali o piattaforme secondarie:

1. Prezzi ufficiali diretti dei biglietti (valore nominale)

Acquistando direttamente dall'Ipswich Town o dal club ospite, i prezzi sono rigidamente regolamentati:

Biglietto ufficiale intero: 28 £ - 48 £ (varia in base al settore e alla categoria)

Adulto membro ufficiale: 27 £ - 31 £+

Quota ospiti di Premier League: massimo 30 £ (tetto massimo di prezzo a livello di campionato per i tifosi ospiti adulti)

Ridotti e junior: 5 £ - 20 £ (a seconda della specifica fascia d'età)

Hospitality ufficiale nel giorno della partita:110 £ - 270 £+ a persona

2. Mercati secondari dei biglietti

Poiché i biglietti di ingresso generale per le partite di Premier League a Portman Road vanno regolarmente esauriti tra i membri, le piattaforme secondarie di biglietteria come StubHubprezzano i posti in base alla domanda di mercato in tempo reale:

Posti di rivendita entry-level: a partire da circa 130 £ - 169 £ per posto.

Posti di fascia intermedia e longside lower: da 180 £ - 350 £ per posto.

Pacchetti premium ed executive di rivendita: fino a 500 £+ per posto nei periodi di massima domanda.

Ipswich Town vs Nottingham Forest di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Ipswich Town-Nottingham Forest, il momento delle due squadre

L'Ipswich ha vinto una e perso tre delle ultime cinque partite ufficiali, con l'unico successo arrivato nel 3-2 esterno contro il Crystal Palace in Premier League. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta casalinga per 1-0 contro l'Everton, e in quella stessa serie è arrivato anche un pesante 5-2 subito dal Manchester United. In queste cinque gare, i Tractor Boys hanno segnato otto gol ma ne hanno concessi nove, a indicare una squadra capace di creare momenti offensivi ma vulnerabile in difesa.

Il recente bilancio del Nottingham Forest dice una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque. Il successo è arrivato in trasferta contro l'Aston Villa, mentre sono arrivati pareggi contro Tottenham e Liverpool, risultati che testimoniano la capacità della squadra di strappare punti contro avversarie forti. Tuttavia, due sconfitte consecutive in Premier League, compreso l'1-0 contro il Coventry City dello scorso weekend, hanno intaccato la fiducia in vista di questa trasferta.

Ipswich Town-Nottingham Forest: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste squadre risale a marzo 2025, quando il Forest vinse 4-2 a Portman Road in Premier League. Prima di allora, il Nottingham Forest si impose in casa per 1-0 nel novembre 2024. Nei cinque incroci più recenti registrati, il Forest ha raccolto di più, anche se l'Ipswich ha ottenuto una parte della posta in palio in un replay di FA Cup in quella stessa primavera.