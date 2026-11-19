L’Ipswich Town ospita il Newcastle United sabato 12 Desember 2026 al Portman Road di Ipswich.

Negli ultimi scontri diretti nella massima serie, disputati nella stagione 2024–25 di Premier League, il Newcastle ha dominato nettamente. Nel dicembre 2024 ha ottenuto una larga vittoria per 4-0 al Portman Road, seguita da un agevole successo per 3-0 al St James' Park nell’aprile 2025.

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Quando si gioca Ipswich Town-Newcastle United di Premier League?

Ipswich Town-Newcastle United si gioca al Portman Road di Ipswich sabato 12 Desember 2026.

Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Newcastle United di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Premier League tra Ipswich Town e Newcastle United, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale e portale biglietti dell’Ipswich Town: I biglietti per le partite in casa sono distribuiti principalmente attraverso la piattaforma ufficiale dell’Ipswich Town. In genere, la precedenza spetta ai soci del club e agli abbonati, prima che gli eventuali posti rimasti vengano messi in vendita libera, secondo disponibilità.

I biglietti per le partite in casa sono distribuiti principalmente attraverso la piattaforma ufficiale dell’Ipswich Town. In genere, la precedenza spetta ai soci del club e agli abbonati, prima che gli eventuali posti rimasti vengano messi in vendita libera, secondo disponibilità. Settore ospiti ufficiale del Newcastle United: I biglietti per il settore ospiti del Portman Road sono assegnati e venduti direttamente tramite il portale ufficiale del Newcastle United. Di solito viene data priorità agli abbonati alle trasferte e ai soci delle categorie più alte in base ai punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i posti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Ipswich Town-Newcastle United di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Ipswich Town e Newcastle United:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard per adulti: Da 34 a 38 sterline nei settori inferiori, fino a 43-48 sterline per i posti nei settori superiori o centrali.

Da nei settori inferiori, fino a per i posti nei settori superiori o centrali. Tariffe ridotte (over 65 e under 23): Generalmente comprese tra 24 e 34 sterline , a seconda della fascia di prezzo della partita e della posizione della tribuna.

Generalmente comprese tra , a seconda della fascia di prezzo della partita e della posizione della tribuna. Under 19 e ragazzi: Generalmente comprese tra 12 e 20 sterline .

Generalmente comprese tra . Settore ospiti ufficiale (tifosi del Newcastle): Prezzo massimo fissato a livello nazionale a 30 sterline per biglietto adulto.

Prezzo massimo fissato a livello nazionale a per biglietto adulto. Pacchetti hospitality ufficiali per la partita: Prezzi da 110 a oltre 270 sterline.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti ordinari (standard): A partire da circa 79 sterline.

A partire da circa Prezzi medi degli annunci: Compresi tra 120 e 260 sterline .

Compresi tra . Pacchetti VIP e hospitality sul mercato secondario: Generalmente a partire da 325 a oltre 430 sterline.

Ipswich Town-Newcastle United di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Ipswich Town e Newcastle United

Nelle ultime cinque partite di Premier League, l’Ipswich ha ottenuto una vittoria e due pareggi, subendo due sconfitte. Il risultato più recente è una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Bournemouth; nello stesso periodo ha pareggiato anche con Hull City e Nottingham Forest. In precedenza, l’Ipswich Town ha battuto il Fulham 2-1, ma ha perso 3-2 contro il Manchester City. In queste cinque partite ha segnato nove goal e ne ha subiti otto.

Il Newcastle ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell’incontro più recente ha pareggiato 1-1 con il Fulham, dopo aver perso contro l’Everton sia in Premier League sia in Carabao Cup. L’unica vittoria in questa serie è stata il 2-0 sul campo del Crystal Palace. In quelle cinque partite, il Newcastle ha segnato cinque goal e ne ha subiti quattro.

Ipswich Town-Newcastle United: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale all’aprile 2025, quando il Newcastle ha battuto l’Ipswich 3-0 al St James' Park in Premier League. Prima ancora, nel dicembre 2024, l’Ipswich aveva ospitato il Newcastle al Portman Road, subendo una pesante sconfitta per 0-4. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, che comprendono anche tre partite di Championship, il Newcastle ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una dell’Ipswich e un pareggio.