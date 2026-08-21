Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Liverpool: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

L'ultima volta che l'Ipswich Town era in Premier League, dovette aspettare fino al 30 dicembre per conquistare la prima vittoria casalinga. Per fortuna dei tifosi dei Tractor Boys, questa stagione si sono già tolti questo peso dalle spalle, grazie al successo per 2-1 contro il Sunderland a Portman Road nel weekend d'apertura del 2026/27.

Ora cercherà di costruire su quelle basi quando accoglierà il Liverpool nella sua casa del Suffolk per una sfida in notturna venerdì 4 settembre, durante la terza giornata della stagione. Potresti esserci anche tu assicurandoti i biglietti oggi stesso.

Bisogna tornare all'era precedente alla Premier League per trovare l'ultima volta in cui l'Ipswich ha ottenuto una vittoria contro il Liverpool a Portman Road. Mich d'Avray e Kevin Wilson furono gli eroi del Town in quel famoso giorno del 1986, con i padroni di casa capaci di rimontare e sorprendere il Liverpool di Kenny Dalglish.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Ipswich Town-Liverpool, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Ipswich Town e Liverpool?

Ipswich Town-Liverpool si gioca a Portman Road, a Ipswich, venerdì 4 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 BST.

Premier League - Game Week 3 4 set 2026 - 15:00 Portman Road

Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Liverpool di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema con ballot): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie randomizzate con ballot per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Circuiti ufficiali di Ticket Exchange (rivendita): Se una partita va sold out, i membri rimasti esclusi dal ballot possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Ipswich Town-Liverpool di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). I confronti di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere alle lotterie con ballot o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha esteso ufficialmente il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le dotazioni per gli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei loyalty points: non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membership base.

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