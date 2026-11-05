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Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Aston Villa: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
Ipswich Town
Aston Villa
Premier League

L’Ipswich Town affronta l’Aston Villa in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

L’Ipswich Town ospita l’Aston Villa sabato 28 novembre 2026 al Portman Road di Ipswich.

I loro recenti confronti nella massima serie sono stati equilibrati: nella stagione 2024-25 di Premier League, entrambe le sfide si sono concluse in parità. Quella disputata nel settembre 2024 al Portman Road è terminata con un divertente 2-2, con reti da entrambe le parti.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Ipswich Town-Aston Villa, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Ipswich Town-Aston Villa di Premier League?

Ipswich Town-Aston Villa si gioca al Portman Road di Ipswich sabato 28 novembre 2026.

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Premier League - Game Week 12
Portman Road

Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Aston Villa di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Premier League tra Ipswich Town e Aston Villa, potete valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Potete acquistare i biglietti direttamente sui siti ufficiali dell’Ipswich Town o dell’Aston Villa, in base alla disponibilità, alle modalità di tesseramento e ai punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Ipswich Town-Aston Villa di Premier League?

Ecco una stima dei prezzi e delle opzioni disponibili per i biglietti di Ipswich Town-Aston Villa di Premier League:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti ordinari per adulti: Costano generalmente tra 28 e 48 £, a seconda della posizione del posto e della categoria assegnata alla partita dall’Ipswich Town al Portman Road.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Biglietti standard in rivendita: Prezzi di partenza intorno a 107 £ o più per posti nell’anello superiore e inferiore, a causa dell’elevata domanda.
  • Pacchetti hospitality VIP: Partono generalmente da circa 356 £.

Ipswich Town-Aston Villa di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Ipswich Town e Aston Villa

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l’Ipswich ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando sei goal e subendone nove. L’unico successo in questa serie è arrivato in casa contro il Fulham, battuto 2-1, mentre ha perso 3-2 contro il Manchester City e 4-2 contro l’Arsenal in Carabao Cup. Il pareggio per 1-1 con il Nottingham Forest è il risultato più recente, mentre le sconfitte consecutive contro City ed Everton nella fase precedente della serie evidenziano le sue difficoltà contro le squadre della parte alta della classifica.

L’Aston Villa arriva in una condizione decisamente migliore, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è il successo per 2-1 sul Manchester City in Premier League. Ha inoltre travolto il Fenerbahce 6-0 e battuto il Viking 3-1 in Champions League. L’unico passo falso in questa serie è stato il pareggio per 2-2 con il Brentford. Il Villa ha segnato 12 goal nelle cinque partite.

IPS

IPS - Forma

EVE
S1-0
FUL
V2-1
MCI
S3-2
NFO
D1-1
HUL
D2-2
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
AVL

AVL - Forma

VIK
V3-1
MCI
V2-1
BOU
S3-0
FUL
D1-1
BAR
S3-0
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Ipswich Town-Aston Villa: i precedenti recenti

I due club si sono affrontati l’ultima volta nel febbraio 2025, quando la partita di Premier League al Villa Park è terminata 1-1. Prima di allora, anche la sfida del settembre 2024 al Portman Road si era conclusa in parità, sul 2-2: gli ultimi due confronti di Premier League tra le squadre sono quindi entrambi finiti con un pareggio. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il Villa vanta un bilancio migliore, con vittorie nelle partite di Championship comprese nei dati insieme a quei due pareggi nella massima serie.

Testa a testa

Ipswich TownPareggioAston Villa
0
3
2
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FIN
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FIN
Championship
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FIN
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
FIN
5Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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