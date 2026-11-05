L’Ipswich Town ospita l’Aston Villa sabato 28 novembre 2026 al Portman Road di Ipswich.

I loro recenti confronti nella massima serie sono stati equilibrati: nella stagione 2024-25 di Premier League, entrambe le sfide si sono concluse in parità. Quella disputata nel settembre 2024 al Portman Road è terminata con un divertente 2-2, con reti da entrambe le parti.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Ipswich Town-Aston Villa, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Ipswich Town-Aston Villa di Premier League?

Ipswich Town-Aston Villa si gioca al Portman Road di Ipswich sabato 28 novembre 2026.

Premier League - Game Week 12 28 nov 2026 - 12:30 Portman Road

Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-Aston Villa di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Premier League tra Ipswich Town e Aston Villa, potete valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Potete acquistare i biglietti direttamente sui siti ufficiali dell’Ipswich Town o dell’Aston Villa, in base alla disponibilità, alle modalità di tesseramento e ai punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Ipswich Town-Aston Villa di Premier League?

Ecco una stima dei prezzi e delle opzioni disponibili per i biglietti di Ipswich Town-Aston Villa di Premier League:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari per adulti: Costano generalmente tra 28 e 48 £, a seconda della posizione del posto e della categoria assegnata alla partita dall’Ipswich Town al Portman Road.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti standard in rivendita: Prezzi di partenza intorno a 107 £ o più per posti nell’anello superiore e inferiore, a causa dell’elevata domanda.

Prezzi di partenza intorno a per posti nell’anello superiore e inferiore, a causa dell’elevata domanda. Pacchetti hospitality VIP: Partono generalmente da circa 356 £.

Ipswich Town-Aston Villa di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Ipswich Town e Aston Villa

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l’Ipswich ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando sei goal e subendone nove. L’unico successo in questa serie è arrivato in casa contro il Fulham, battuto 2-1, mentre ha perso 3-2 contro il Manchester City e 4-2 contro l’Arsenal in Carabao Cup. Il pareggio per 1-1 con il Nottingham Forest è il risultato più recente, mentre le sconfitte consecutive contro City ed Everton nella fase precedente della serie evidenziano le sue difficoltà contro le squadre della parte alta della classifica.

L’Aston Villa arriva in una condizione decisamente migliore, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è il successo per 2-1 sul Manchester City in Premier League. Ha inoltre travolto il Fenerbahce 6-0 e battuto il Viking 3-1 in Champions League. L’unico passo falso in questa serie è stato il pareggio per 2-2 con il Brentford. Il Villa ha segnato 12 goal nelle cinque partite.

Ipswich Town-Aston Villa: i precedenti recenti

I due club si sono affrontati l’ultima volta nel febbraio 2025, quando la partita di Premier League al Villa Park è terminata 1-1. Prima di allora, anche la sfida del settembre 2024 al Portman Road si era conclusa in parità, sul 2-2: gli ultimi due confronti di Premier League tra le squadre sono quindi entrambi finiti con un pareggio. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il Villa vanta un bilancio migliore, con vittorie nelle partite di Championship comprese nei dati insieme a quei due pareggi nella massima serie.