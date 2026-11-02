L’Ipswich Town ospita l’AFC Bournemouth domenica 8 novembre 2026 al Portman Road di Ipswich.

Gli ultimi scontri diretti nella massima serie risalgono alla Premier League 2024–25 e si sono conclusi entrambi con il punteggio di 2-1. Nel dicembre 2024 l’AFC Bournemouth ha vinto di misura per 2-1 al Portman Road, prima che l’Ipswich Town restituisse il favore imponendosi per 2-1 in trasferta al Vitality Stadium nell’aprile 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Ipswich Town-AFC Bournemouth: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Ipswich Town-AFC Bournemouth di Premier League?

Ipswich Town-AFC Bournemouth si gioca al Portman Road di Ipswich domenica 8 novembre 2026.

Premier League - Game Week 10 8 nov 2026 - 09:00 Portman Road

Come acquistare i biglietti di Ipswich Town-AFC Bournemouth di Premier League?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Ipswich Town e AFC Bournemouth:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il canale più sicuro e ufficiale è quello dell’Ipswich Town FC. I biglietti vengono generalmente distribuiti tramite sorteggi riservati ai soci, finestre di vendita per tutti i soci e la biglietteria ufficiale del club, fisica o online.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Ipswich Town-AFC Bournemouth di Premier League?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Ipswich Town e AFC Bournemouth al Portman Road, distinti tra canali ufficiali del club e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard per adulti al prezzo di listino: Per i posti standard per adulti, i prezzi partono generalmente da circa 28 a 33 £ (a seconda della fascia assegnata alla partita), mentre le categorie premium o i posti con vista centrale costano di più.

Per i posti standard per adulti, i prezzi partono generalmente da circa (a seconda della fascia assegnata alla partita), mentre le categorie premium o i posti con vista centrale costano di più. Pacchetti hospitality: Le esperienze VIP e hospitality per il giorno della partita, prenotabili direttamente tramite il portale hospitality del club, offrono posti premium, accesso alle lounge e ristorazione, con prezzi a partire da 150 a oltre 300 £ a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello inferiore e posti standard: Le offerte per i biglietti standard partono generalmente da circa 100 a 110 £ a seconda della disponibilità.

Le offerte per i biglietti standard partono generalmente da circa a seconda della disponibilità. Tribune laterali e posti premium: I posti con una visuale migliore negli anelli inferiore e superiore delle tribune laterali hanno prezzi compresi tra 180 e oltre 350 £ .

I posti con una visuale migliore negli anelli inferiore e superiore delle tribune laterali hanno prezzi compresi tra . Rivendita di pacchetti VIP e hospitality all’ultimo minuto: I pacchetti VIP o particolarmente richiesti messi in vendita possono superare 500 e arrivare a oltre 1.000 £ con l’avvicinarsi della partita.

Ipswich Town-AFC Bournemouth di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Ipswich Town e AFC Bournemouth

L’Ipswich arriva a questa partita in un periodo difficile: ha vinto solo una delle ultime cinque gare in tutte le competizioni, con un bilancio di una vittoria, zero pareggi e quattro sconfitte. L’unico successo è arrivato contro il Crystal Palace, battuto 2-3 in trasferta in Premier League. Da allora ha perso contro il Liverpool, l’Arsenal in Carabao Cup e l’Everton, subendo gol con continuità. Nelle cinque partite l’Ipswich ha segnato otto reti e ne ha incassate dieci: il rendimento difensivo è chiaramente motivo di preoccupazione.

Il Bournemouth ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è una sconfitta per 0-1 contro il Liverpool in Premier League, ma prima aveva pareggiato 2-2 sul campo del Brentford e battuto 1-2 in trasferta la Real Sociedad in Europa League. In questa serie rientra anche la vittoria per 4-0 sul Lincoln City in Carabao Cup. Nelle cinque partite il Bournemouth ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette, mostrando una produzione offensiva superiore a quanto potrebbe suggerire la sua posizione in campionato.

Ipswich Town-AFC Bournemouth: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 2 aprile 2025 in Premier League, quando l’AFC Bournemouth ha ospitato l’Ipswich Town e ha perso 1-2. Prima ancora, nel dicembre 2024, l’Ipswich aveva ospitato il Bournemouth perdendo a sua volta 1-2: questo significa che il Bournemouth ha vinto entrambi i recenti scontri tra i club in Premier League. Negli ultimi cinque incontri registrati, che comprendono anche tre partite di Championship, il Bournemouth è in vantaggio con due vittorie, un pareggio e altri due pareggi nelle restanti gare.