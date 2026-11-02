L’Ipswich Town ospita l’AFC Bournemouth domenica 8 novembre 2026 a Portman Road, a Ipswich.

Le sfide più recenti tra le due squadre nella massima serie risalgono alla Premier League 2024–25 e si sono concluse entrambe sul 2-1. L’AFC Bournemouth ha ottenuto una vittoria di misura per 2-1 a Portman Road nel dicembre 2024, prima che l’Ipswich Town restituisse il favore vincendo 2-1 in trasferta al Vitality Stadium nell’aprile 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Ipswich Town-AFC Bournemouth, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Ipswich Town-AFC Bournemouth in Premier League?

Ipswich Town-AFC Bournemouth si gioca domenica 8 novembre 2026 a Portman Road, a Ipswich.

Premier League - Game Week 10 8 nov 2026 - 09:00 Portman Road

Come acquistare i biglietti per Ipswich Town-AFC Bournemouth di Premier League?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Ipswich Town e AFC Bournemouth:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: La via più sicura e ufficiale è acquistare direttamente dall’Ipswich Town FC. I biglietti vengono generalmente distribuiti tramite sorteggi riservati ai soci, finestre di vendita per i soci e la biglietteria ufficiale del club, fisica o online.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Ipswich Town-AFC Bournemouth di Premier League?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Ipswich Town e AFC Bournemouth a Portman Road, suddivisi tra canali ufficiali del club e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard per adulti al prezzo nominale: Generalmente partono da circa 28-33 £ per un posto standard per adulti, a seconda della fascia assegnata alla partita, mentre i posti nelle categorie premium o con vista centrale costano di più.

Generalmente partono da circa per un posto standard per adulti, a seconda della fascia assegnata alla partita, mentre i posti nelle categorie premium o con vista centrale costano di più. Pacchetti hospitality: Le esperienze VIP e hospitality per il giorno della partita, prenotabili direttamente tramite il portale hospitality del club, comprendono posti premium, accesso alle lounge e ristorazione, con prezzi a partire da 150-300 £ e oltre a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti nei canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello inferiore e posti standard: I prezzi dei biglietti d’ingresso partono generalmente da circa 100-110 £ a seconda della disponibilità.

I prezzi dei biglietti d’ingresso partono generalmente da circa a seconda della disponibilità. Posti lungo le linee laterali e premium: I posti con una visuale migliore negli anelli inferiore e superiore lungo le linee laterali costano tra 180 e oltre 350 £ .

I posti con una visuale migliore negli anelli inferiore e superiore lungo le linee laterali costano tra . Rivendita di pacchetti VIP e hospitality all’ultimo minuto: I pacchetti molto richiesti o VIP messi in vendita possono superare 500-1.000 £ e oltre con l’avvicinarsi della partita.

Ipswich Town-AFC Bournemouth di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Ipswich Town e AFC Bournemouth

L’Ipswich arriva a questa partita in un momento difficile: ha vinto solo una delle ultime cinque gare in tutte le competizioni, con un bilancio di una vittoria, zero pareggi e quattro sconfitte. L’unico successo è arrivato contro il Crystal Palace, battuto 3-2 in trasferta in Premier League. Da allora ha perso contro il Liverpool, l’Arsenal in Carabao Cup e l’Everton, subendo gol con regolarità. Nelle cinque partite l’Ipswich ha segnato otto reti e ne ha incassate dieci: il rendimento difensivo è un’evidente fonte di preoccupazione.

Il Bournemouth ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-0 contro il Liverpool in Premier League, ma prima aveva pareggiato 2-2 sul campo del Brentford e battuto la Real Sociedad 2-1 in trasferta in Europa League. In questa serie di risultati figura anche una vittoria per 4-0 contro il Lincoln City in Carabao Cup. Nelle cinque partite il Bournemouth ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette, mostrando una produzione offensiva superiore a quanto potrebbe suggerire la sua posizione in campionato.

Ipswich Town-AFC Bournemouth: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato in Premier League il 2 aprile 2025, quando l’AFC Bournemouth ha ospitato l’Ipswich Town e ha perso 2-1. Prima di allora, l’Ipswich aveva ospitato il Bournemouth nel dicembre 2024, perdendo anche in quel caso 2-1: il Bournemouth ha quindi vinto entrambe le recenti sfide di Premier League tra i due club. Nelle ultime cinque sfide registrate, che comprendono anche tre partite di Championship, il Bournemouth è in vantaggio con due vittorie contro un pareggio e due pareggi nelle restanti partite.