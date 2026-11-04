L'Inter ospita il VfB Stuttgart mercoledì 25 novembre 2026 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

L'Inter affronta questa fase della Champions League puntando sul suo ottimo rendimento casalingo al Giuseppe Meazza, dove tradizionalmente rappresenta un ostacolo difficile per le squadre tedesche in trasferta. Il VfB Stuttgart arriva alla sfida con l'obiettivo di lasciare il segno nella principale competizione europea per club, facendo leva sulla propria disciplina tattica per affrontare le difficili trasferte contro le grandi del continente.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Inter-VfB Stuttgart, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Inter-VfB Stuttgart in Champions League?

Inter-VfB Stuttgart si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano mercoledì 25 novembre 2026.

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Come acquistare i biglietti di Inter-VfB Stuttgart in Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Champions League tra Inter e VfB Stuttgart a San Siro:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il metodo principale e più affidabile è acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale e sul portale di biglietteria dell'Inter. I biglietti in vendita libera, se disponibili, vengono solitamente messi in vendita dopo la chiusura delle finestre riservate agli abbonati e ai soci del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Inter-VfB Stuttgart in Champions League?

Ecco le stime dei prezzi per la sfida di UEFA Champions League tra Inter e VfB Stuttgart:

1. Canali ufficiali del club

Terzo Anello: I prezzi partono da circa 35-45 € .

I prezzi partono da circa . Secondo Anello: I prezzi vanno da 50 a 90 € , a seconda che si scelgano posti laterali o nei settori dietro le porte.

I prezzi vanno da , a seconda che si scelgano posti laterali o nei settori dietro le porte. Primo Anello: I prezzi tramite il club vanno generalmente da 100 a oltre 250 € .

I prezzi tramite il club vanno generalmente da . Pacchetti hospitality ufficiali: I prezzi vanno da 300 a oltre 600 € a biglietto e comprendono il servizio di ristorazione e l'accesso alle lounge premium.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti rivenduti per il Terzo Anello: I prezzi partono generalmente da circa 52-60 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Biglietti rivenduti per il Secondo Anello: I prezzi vanno solitamente da 75 a 150 € , a seconda della vicinanza al campo.

I prezzi vanno solitamente da , a seconda della vicinanza al campo. Biglietti rivenduti per il Primo Anello e i settori premium: I prezzi vanno da 180 a oltre 350 €, a seconda della domanda e della disponibilità.

Inter-VfB Stuttgart in Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Inter e VfB Stuttgart

L'Inter ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League; prima aveva battuto anche il Bologna per 3-1 in Serie A. L'unica sconfitta in questa serie di partite è arrivata contro il Club Brugge, con un 3-4 in Champions League. Nelle cinque gare, l'Inter ha segnato nove goal e ne ha subiti sette.

Il VfB Stuttgart ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-3 contro il Borussia Moenchengladbach in Bundesliga; in campionato ha perso anche 1-0 contro l'Hamburger SV. Il miglior risultato in questa serie di partite è stato il successo esterno per 3-0 contro lo Slovan Bratislava in Champions League, mentre nell'ultima gara europea ha pareggiato 1-1 con l'Atletico Madrid. Nelle cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti nove.

Inter-VfB Stuttgart: I precedenti recenti

Nei dati forniti non sono disponibili precedenti tra Inter e VfB Stuttgart. Ulteriori informazioni sulle sfide passate saranno aggiunte non appena disponibili.