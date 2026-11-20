L’Inter ospita il Torino domenica 13 dicembre 2026 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

L’ultimo confronto, nell’aprile 2026, è stato ricco di emozioni: a Torino, i granata hanno rimontato due gol di svantaggio, strappando un 2-2 in Serie A. Prima di quel pareggio, l’Inter aveva battuto di misura i granata per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia nel febbraio 2026, dopo il netto 5-0 in campionato a San Siro nell’agosto 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Inter-Torino, compresi i canali di acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Inter-Torino di Serie A?

Inter-Torino si gioca domenica 13 dicembre 2026 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Come acquistare i biglietti per Inter-Torino di Serie A?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Inter e Torino:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti sono venduti direttamente sul sito ufficiale dell’Inter, nella sezione Biglietti. Per completare l’acquisto è necessario creare un account myInter gratuito; i biglietti vengono consegnati in formato digitale, come PDF o pass per il portafoglio digitale.

I biglietti sono venduti direttamente sul sito ufficiale dell’Inter, nella sezione Biglietti. Per completare l’acquisto è necessario creare un account myInter gratuito; i biglietti vengono consegnati in formato digitale, come PDF o pass per il portafoglio digitale. Settore ospiti del Torino: I tifosi del Torino in trasferta che desiderano sedersi nel settore ospiti riservato (Terzo Anello Blu) devono acquistare i biglietti tramite Vivaticket durante la finestra di vendita dedicata agli ospiti. A seconda delle restrizioni locali di sicurezza, è generalmente richiesta la tessera del tifoso del Torino FC (Cuore Granata).

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando quelli della vendita primaria sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Inter-Torino di Serie A?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Serie A tra Inter e Torino:

1. Canali ufficiali dei club

Terzo Anello: Prezzi generalmente a partire da circa 35-50 € .

Prezzi generalmente a partire da circa . Secondo Anello: Prezzi generalmente compresi tra 50 e 90 € .

Prezzi generalmente compresi tra . Primo Anello: Prezzi compresi tra 90 e oltre 150 € .

Prezzi compresi tra . Pacchetti ufficiali Hospitality e VIP: Prezzi a partire da circa 200-260 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primaria dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita per i settori superiori e il Terzo Anello: Prezzi generalmente a partire da circa 25-45 € .

Prezzi generalmente a partire da circa . Rivendita per i settori intermedi e il Secondo Anello: Prezzi generalmente compresi tra 60 e 120 € .

Prezzi generalmente compresi tra . Rivendita per i settori inferiori e le tribune laterali: Prezzi generalmente compresi tra 130 e oltre 250 € .

Prezzi generalmente compresi tra . Rivendita di biglietti VIP e Hospitality: Prezzi spesso compresi tra 250 e oltre 400 €.

Inter-Torino di Serie A: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Inter e Torino

L’Inter ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’unica sconfitta in questa serie è stata il 3-1 contro il Milan nel derby. Nell’ultima gara ha battuto il Como 2-0 in casa in Serie A e, nello stesso periodo, ha superato il Feyenoord 3-0 in trasferta in Champions League. In queste cinque partite l’Inter ha segnato otto gol e ne ha subiti sette, anche se le tre gare senza subire reti nelle ultime quattro suggeriscono che la difesa stia trovando maggiore solidità.

Il Torino ha raccolto quattro punti nelle ultime cinque partite di Serie A, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è stato l’1-1 in casa del Lecce, mentre prima della sosta è arrivata una sconfitta per 2-0 contro il Frosinone. In queste cinque gare la squadra ha segnato sei gol e ne ha subiti sette. Le vittorie contro il Monza (3-2) e il Parma (3-0 in trasferta) hanno mostrato un potenziale offensivo che non è emerso con continuità.

Inter-Torino: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre è stato quello di Serie A del 26 aprile 2026, terminato 2-2 sul campo del Torino. Prima di allora, l’Inter aveva battuto il Torino 2-1 in una partita di Coppa Italia allo stadio Giuseppe Meazza nel febbraio 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, l’Inter ha vinto tre volte, con un pareggio e una vittoria del Torino. Tra queste partite figura anche il successo casalingo dell’Inter per 5-0 in Serie A nell’agosto 2025.