L'Inter si prepara ad affrontare lo Shakhtar Donetsk mercoledì 21 ottobre 2026 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Storicamente, l'Inter ha il sopravvento nelle competizioni europee, mantenendo un bilancio imbattuto negli scontri diretti contro lo Shakhtar Donetsk in tutti e sette i precedenti ufficiali. Le sfide più recenti in Champions League UEFA risalgono alla fase a gironi 2021-22, quando l'Inter ha ottenuto una vittoria per 2-0 in casa dopo lo 0-0 della gara in trasferta.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Inter-Shakhtar Donetsk, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Inter-Shakhtar Donetsk di Champions League?

Inter-Shakhtar Donetsk si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano mercoledì 21 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Come comprare i biglietti per Inter-Shakhtar Donetsk di Champions League?

Esistono diversi canali principali per assicurarsi i biglietti della partita di Inter-Shakhtar Donetsk di Champions League UEFA allo stadio San Siro:

1. Canali ufficiali di biglietteria dei club

Sito ufficiale dell'Inter: Gli abbonati (titolari della carta Siamo Noi ) e i membri registrati dell'Inter Club hanno accesso prioritario a tariffe scontate. La vendita apre al pubblico dopo quella riservata ai membri, in base alla disponibilità.

Portale ufficiale dello Shakhtar Donetsk: I tifosi dello Shakhtar Donetsk dovrebbero controllare i canali ufficiali di distribuzione del club per l'assegnazione del settore ospiti designato nel Terzo Anello Blu .

Come comprare i biglietti per Inter-Shakhtar Donetsk di Champions League?

Esistono diverse opzioni principali per acquistare i biglietti della partita di Inter-Shakhtar Donetsk di Champions League UEFA allo stadio San Siro. I costi dei biglietti variano a seconda che vengano acquistati al prezzo nominale direttamente dai club o tramite piattaforme del mercato secondario:

1. Biglietteria ufficiale dell'Inter

Biglietti base: Posti standard a partire da circa 35-50 € nei settori più alti (Terzo Anello) fino a 120-250 € per i posti nelle tribune inferiori principali (Primo Anello).

Biglietti Plus: Offrono maggiore flessibilità, come un'opzione gratuita di trasferimento del nome/del titolare.

VIP e Hospitality: Posti premium con accesso lounge e catering, generalmente con prezzi compresi tra 300-650 €+ a persona.

2. Quota ufficiale per i tifosi ospiti

I limiti standard dei biglietti ospiti per la Champions League UEFA fissano generalmente i prezzi intorno ai 30-45 € .

3. Piattaforme del mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme secondarie come StubHub mostrano prezzi nelle seguenti fasce a seconda della domanda e della posizione del posto:

Terzo Anello: Circa 60-110 €

Secondo Anello: Circa 110-220 €

Primo Anello: Circa 200-450 €+

Inter-Shakhtar Donetsk di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Inter-Shakhtar Donetsk, il momento delle due squadre

L'Inter ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 2-2 con la Roma in Serie A, dopo essere risalita da due gol di svantaggio fino al pareggio. In precedenza ha battuto l'Udinese 5-3 e superato il Napoli 3-2 dopo essere stata sotto 2-0. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-1 contro il Real Madrid in Champions League. In queste cinque partite, l'Inter ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei.

Lo Shakhtar ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e persa una nelle ultime quattro gare registrate, con un ulteriore risultato disponibile. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-0 contro il Chornomorets Odesa nella Premier League ucraina. Ha pareggiato 1-1 con il PSV Eindhoven in Champions League e ha subito una sconfitta interna per 0-2 contro il Polissya Zhytomyr in campionato. Lo Shakhtar ha dimostrato di poter ottenere risultati in Europa, ma il suo rendimento interno è stato incostante.

Inter-Shakhtar Donetsk: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale alla fase a gironi di Champions League del 24 novembre 2021, quando l'Inter vinse 2-0 al Giuseppe Meazza. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Inter ha vinto due volte e lo Shakhtar nessuna, con tre pareggi. Il risultato più netto presente nei dati è stato il 5-0 dell'Inter in Europa League nell'agosto 2020.