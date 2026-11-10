Come acquistare i biglietti per Inter-Genoa: prezzi per la Coppa Italia, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

L'Inter ospita il Genoa martedì 1 Desember 2026 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato in Serie A il 28 febbraio 2026, quando l'Inter ha ottenuto una netta vittoria casalinga per 2-0. I precedenti tra le due squadre sono spesso equilibrati, come dimostra il combattuto pareggio per 2-2 nell'ultima sfida giocata sul campo del Genoa, nell'agosto 2024.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Inter-Genoa, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Inter-Genoa di Coppa Italia?

Inter-Genoa si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano martedì 1 Desember 2026.

Coppa Italia - 1/8 1 dic 2026 - 15:00

Come acquistare i biglietti per Inter-Genoa di Coppa Italia?

Per acquistare i biglietti della partita di Coppa Italia tra Inter e Genoa a San Siro, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: L'opzione principale e più sicura è il portale ufficiale di biglietteria dell'Inter, gestito tramite Vivaticket, dove puoi acquistare biglietti standard, scegliere tra le categorie Base e Plus o prenotare pacchetti hospitality.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Coppa Italia quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Inter-Genoa di Coppa Italia?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per la partita di Coppa Italia tra Inter e Genoa:

1. Canali ufficiali del club

Curve (settori dietro le porte / terzo anello): I prezzi partono generalmente da circa 15-20 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Primo e secondo anello (posti laterali / lungo le linee laterali): I prezzi sono generalmente compresi tra 30 e 60 € .

I prezzi sono generalmente compresi tra . Pacchetti hospitality: I prezzi partono da circa 299 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Anello superiore / biglietti standard: I prezzi partono da appena 32 € .

I prezzi partono da appena . Categoria 1 / posti centrali: I prezzi sono generalmente compresi tra 36 e 65 € .

I prezzi sono generalmente compresi tra . Rivendita premium e categorie Silver: I prezzi vanno da 45 € a oltre 100 €.

Inter-Genoa di Coppa Italia: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Inter e Genoa

L'Inter ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro il Milan nel derby di Serie A. In precedenza, ha battuto il Venezia 2-0 e la Fiorentina 2-1 in campionato e ha superato di misura lo Shakhtar Donetsk per 1-0 in Champions League. In quelle cinque partite l'Inter ha segnato otto goal e ne ha subiti sette, mostrando qualche fragilità difensiva.

Il Genoa attraversa un buon momento di forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la vittoria esterna per 2-1 contro il Lecce in Serie A il 1° novembre. La squadra di De Rossi ha battuto anche la Juventus 2-0 e il Venezia 1-0 in due gare consecutive di campionato e, prima ancora, ha sconfitto la Fiorentina 2-1. L'unica sconfitta in questa serie è stata quella per 2-0 contro la Roma. Il Genoa ha segnato nove goal in cinque partite, subendone quattro: numeri che riflettono la fiducia della squadra in attacco.

Inter-Genoa: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato in Serie A il 28 febbraio 2026, quando l'Inter ha vinto 2-0 in casa. Negli ultimi cinque confronti diretti in Serie A, l'Inter ha ottenuto tre vittorie, a fronte di un pareggio e di una vittoria del Genoa. In quelle cinque partite l'Inter ha segnato otto goal e il Genoa sei; tra i risultati figura il pareggio per 2-2 sul campo del Genoa nell'agosto 2024.