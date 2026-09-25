L'Inter affronta il Club Brugge martedì 13 ottobre 2026 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Entrambe le squadre cercano punti cruciali nelle prime fasi del torneo dopo aver subito sconfitte di misura nella 1ª giornata. Giocare in casa dà ai nerazzurri un vantaggio significativo, ma il Club Brugge proverà a centrare il colpaccio in Italia.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Inter-Club Brugge, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Inter-Club Brugge di Champions League?

Inter-Club Brugge si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano martedì 13 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Come acquistare i biglietti di Inter-Club Brugge di Champions League?

Per acquistare i biglietti per Inter-Club Brugge in UEFA Champions League a San Siro, segui queste opzioni e fasi di acquisto ufficiali:

1. Acquisto diretto ufficiale (sito dell'Inter)

Dove acquistare: Acquista direttamente online attraverso la piattaforma ufficiale di biglietteria dell'Inter (inter.it/tickets) oppure tramite il partner di biglietteria autorizzato dell'Inter, Vivaticket.

Prevendita / accesso prioritario: Gli abbonati FULL e i membri attivi di Inter Club PLUS ricevono finestre di vendita prioritarie per acquistare fino a quattro biglietti extra prima della vendita generale.

Vendita generale: Una volta concluse le fasi di prevendita, gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi in vendita per il pubblico generale direttamente sul sito ufficiale. Per completare la prenotazione sarà necessario avere un profilo registrato sul sito dell'Inter.

2. Settore ospiti (tifosi del Club Brugge)

Se vuoi sederti nel settore ospiti riservato ai tifosi in trasferta, i biglietti vengono venduti e distribuiti esclusivamente tramite il Club Brugge ai propri abbonati registrati o membri del club attraverso il portale ufficiale di biglietteria del Club Brugge.

Quanto costano i biglietti di Inter-Club Brugge di Champions League?

I prezzi dei biglietti per Inter-Club Brugge in UEFA Champions League variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

Ingresso generale ufficiale: I prezzi dei biglietti primari al Giuseppe Meazza (San Siro) vanno in genere da 30 € a 40 € per i posti nel secondo anello dietro le porte, fino a 150 € a 250 € per i posti centrali in tribuna al primo anello.

VIP & hospitality: I pacchetti hospitality premium partono solitamente da 250 € a 500 €+ per biglietto.

Piattaforme di biglietteria secondarie: Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub , i biglietti vengono spesso venduti con un rincaro dovuto alla domanda, di solito a partire da circa 60 € a 80 € per gli anelli superiori e oltre 300 €+ per i posti premium nei settori inferiori.

Inter-Club Brugge di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Inter e Club Brugge

L'Inter ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con l'unica sconfitta arrivata contro il Real Madrid in Champions League, dove ha perso 2-1. In Serie A è stata cinica, battendo il Monza 4-1, vincendo 1-0 in trasferta a Cagliari e superando il Napoli 3-2 a San Siro. In queste cinque partite, i nerazzurri hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti sei.

Il Club Brugge ha vinto due e perso due delle ultime cinque partite ufficiali. L'uscita più recente è stata il successo per 3-1 sul Royal Antwerp nella Belgian First Division A, ma all'esordio in Champions League è stato battuto 3-2 dall'Aston Villa. Le altre sconfitte sono arrivate contro il Gent, mentre i successi contro Lommel e Cercle Brugge fanno da cornice a un periodo di forma altalenante.

Inter-Club Brugge: precedenti recenti

Non sono stati forniti dati sui precedenti recenti tra questi due club, quindi al momento non è possibile confermare uno storico degli scontri diretti.