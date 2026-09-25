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Come acquistare i biglietti per Inter-Club Brugge: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Inter affronta il Club Brugge in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Inter affronta il Club Brugge martedì 13 ottobre 2026 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Entrambe le squadre cercano punti cruciali nelle prime fasi del torneo dopo aver subito sconfitte di misura nella 1ª giornata. Giocare in casa dà ai nerazzurri un vantaggio significativo, ma il Club Brugge proverà a centrare il colpaccio in Italia.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Inter-Club Brugge, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Inter-Club Brugge di Champions League?

Inter-Club Brugge si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano martedì 13 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
Giuseppe Meazza

Come acquistare i biglietti di Inter-Club Brugge di Champions League?

Per acquistare i biglietti per Inter-Club Brugge in UEFA Champions League a San Siro, segui queste opzioni e fasi di acquisto ufficiali:

1. Acquisto diretto ufficiale (sito dell'Inter)

  • Dove acquistare: Acquista direttamente online attraverso la piattaforma ufficiale di biglietteria dell'Inter (inter.it/tickets) oppure tramite il partner di biglietteria autorizzato dell'Inter, Vivaticket.
  • Prevendita / accesso prioritario: Gli abbonati FULL e i membri attivi di Inter Club PLUS ricevono finestre di vendita prioritarie per acquistare fino a quattro biglietti extra prima della vendita generale.
  • Vendita generale: Una volta concluse le fasi di prevendita, gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi in vendita per il pubblico generale direttamente sul sito ufficiale. Per completare la prenotazione sarà necessario avere un profilo registrato sul sito dell'Inter.

2. Settore ospiti (tifosi del Club Brugge)

  • Se vuoi sederti nel settore ospiti riservato ai tifosi in trasferta, i biglietti vengono venduti e distribuiti esclusivamente tramite il Club Brugge ai propri abbonati registrati o membri del club attraverso il portale ufficiale di biglietteria del Club Brugge.

Quanto costano i biglietti di Inter-Club Brugge di Champions League?

I prezzi dei biglietti per Inter-Club Brugge in UEFA Champions League variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

  • Ingresso generale ufficiale: I prezzi dei biglietti primari al Giuseppe Meazza (San Siro) vanno in genere da 30 € a 40 € per i posti nel secondo anello dietro le porte, fino a 150 € a 250 € per i posti centrali in tribuna al primo anello.
  • VIP & hospitality: I pacchetti hospitality premium partono solitamente da 250 € a 500 €+ per biglietto.
  • Piattaforme di biglietteria secondarie: Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i biglietti vengono spesso venduti con un rincaro dovuto alla domanda, di solito a partire da circa 60 € a 80 € per gli anelli superiori e oltre 300 €+ per i posti premium nei settori inferiori.

Inter-Club Brugge di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Inter e Club Brugge

L'Inter ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con l'unica sconfitta arrivata contro il Real Madrid in Champions League, dove ha perso 2-1. In Serie A è stata cinica, battendo il Monza 4-1, vincendo 1-0 in trasferta a Cagliari e superando il Napoli 3-2 a San Siro. In queste cinque partite, i nerazzurri hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti sei.

Il Club Brugge ha vinto due e perso due delle ultime cinque partite ufficiali. L'uscita più recente è stata il successo per 3-1 sul Royal Antwerp nella Belgian First Division A, ma all'esordio in Champions League è stato battuto 3-2 dall'Aston Villa. Le altre sconfitte sono arrivate contro il Gent, mentre i successi contro Lommel e Cercle Brugge fanno da cornice a un periodo di forma altalenante.

INT

INT - Forma

CGL
V0-1
NAP
V3-2
RMA
S2-1
UDI
V5-3
ROM
D2-2
Gol segnato (subito)
12/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CLB

CLB - Forma

GNT
S2-1
LOM
V0-1
AVL
S2-3
ANT
V3-1
GNK
V3-0
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Inter-Club Brugge: precedenti recenti

Non sono stati forniti dati sui precedenti recenti tra questi due club, quindi al momento non è possibile confermare uno storico degli scontri diretti.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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