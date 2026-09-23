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UEFA Nations League A
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Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Spagna: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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UEFA Nations League A
Inghilterra
Spagna

L’Inghilterra affronta la Spagna nella Lega A della UEFA Nations League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Quando si gioca Inghilterra-Spagna di UEFA Nations League A?

Inghilterra-Spagna inizierà alle 19:45 ora locale di sabato 26 settembre 2026, allo stadio di Wembley a Londra.

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UEFA Nations League A - Game Week 1
Wembley

Inghilterra-Spagna di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Inghilterra-Spagna: stato di forma

L'Inghilterra arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, tutte giocate al Mondiale. L'uscita più recente è stata il successo per 6-4 contro la Francia nei quarti di finale il 18 luglio, un risultato che ha evidenziato il suo potenziale offensivo. Durante il torneo ha anche battuto la Norvegia 2-1 e il Messico 3-2, anche se la sconfitta per 2-1 contro l'Argentina in semifinale ha chiuso il suo Mondiale. In queste cinque partite, l'Inghilterra ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto.

Il recente stato di forma della Spagna è eccezionale. La squadra di De la Fuente ha vinto tutte e cinque le sue partite del Mondiale, segnando sette gol e subendone soltanto due. Il risultato più recente è stato l'1-0 contro l'Argentina in finale il 19 luglio, e ha anche battuto la Francia 2-0 in semifinale. In questa serie di cinque vittorie consecutive, la Spagna ha mantenuto la porta inviolata in tre delle cinque partite.

ING

ING - Forma

DRC
V2-1
MEX
V2-3
NOR
V1-2
ARG
S1-2
FRA
V4-6
Gol segnato (subito)
14/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
SPA

SPA - Forma

AUT
V3-0
POR
V0-1
BEL
V2-1
FRA
V0-2
ARG
V1-0
Gol segnato (subito)
9/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Inghilterra-Spagna: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è concluso con una vittoria della Spagna per 2-1 nella finale di Euro 2024 del 14 luglio 2024. Negli ultimi cinque confronti diretti, la Spagna è in vantaggio con tre vittorie contro una dell'Inghilterra, oltre a un pareggio. L'unica vittoria dell'Inghilterra in questa serie è arrivata in UEFA Nations League nel 2018, quando si impose per 3-2 a Siviglia.

Testa a testa

InghilterraPareggioSpagna
1
1
3
Campionato Europeo
Spagna badge
Spagna
SPA
2
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
1
FIN
UEFA Nations League A
Spagna badge
Spagna
SPA
2
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
3
FIN
UEFA Nations League A
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
1
Spagna badge
Spagna
SPA
2
FIN
Amichevoli
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
2
Spagna badge
Spagna
SPA
2
FIN
Amichevoli
Spagna badge
Spagna
SPA
2
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
0
FIN
7Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Inghilterra-Spagna: classifica

Nel Gruppo 3 della UEFA Nations League, l'Inghilterra è attualmente terza e la Spagna quarta mentre la competizione prende il via.

Grp. 3

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CroaziaCroaziaCRO
00000000
2
CechiaCechiaCEC
00000000
3
InghilterraInghilterraING
00000000
4
SpagnaSpagnaSPA
00000000
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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