Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Spagna: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Quando si gioca Inghilterra-Spagna di UEFA Nations League A?

Inghilterra-Spagna inizierà alle 19:45 ora locale di sabato 26 settembre 2026, allo stadio di Wembley a Londra.

UEFA Nations League A - Game Week 1 26 set 2026 - 14:45 Wembley

Inghilterra-Spagna di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Inghilterra-Spagna: stato di forma

L'Inghilterra arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, tutte giocate al Mondiale. L'uscita più recente è stata il successo per 6-4 contro la Francia nei quarti di finale il 18 luglio, un risultato che ha evidenziato il suo potenziale offensivo. Durante il torneo ha anche battuto la Norvegia 2-1 e il Messico 3-2, anche se la sconfitta per 2-1 contro l'Argentina in semifinale ha chiuso il suo Mondiale. In queste cinque partite, l'Inghilterra ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto.

Il recente stato di forma della Spagna è eccezionale. La squadra di De la Fuente ha vinto tutte e cinque le sue partite del Mondiale, segnando sette gol e subendone soltanto due. Il risultato più recente è stato l'1-0 contro l'Argentina in finale il 19 luglio, e ha anche battuto la Francia 2-0 in semifinale. In questa serie di cinque vittorie consecutive, la Spagna ha mantenuto la porta inviolata in tre delle cinque partite.

Inghilterra-Spagna: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è concluso con una vittoria della Spagna per 2-1 nella finale di Euro 2024 del 14 luglio 2024. Negli ultimi cinque confronti diretti, la Spagna è in vantaggio con tre vittorie contro una dell'Inghilterra, oltre a un pareggio. L'unica vittoria dell'Inghilterra in questa serie è arrivata in UEFA Nations League nel 2018, quando si impose per 3-2 a Siviglia.

Inghilterra-Spagna: classifica

Nel Gruppo 3 della UEFA Nations League, l'Inghilterra è attualmente terza e la Spagna quarta mentre la competizione prende il via.