Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Repubblica Ceca: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Inghilterra ospita la Cechia a Wembley Stadium martedì 6 ottobre, mentre la squadra di Thomas Tuchel prosegue il proprio cammino nella UEFA Nations League 2026/27 in Lega A, Gruppo A3, insieme a Spagna e Croazia. La sfida chiude un intenso blocco iniziale che comprende anche le partite contro la Spagna e una trasferta a Praga all'inizio della finestra.

GOAL ha tutto quello che ti serve sapere per assicurarti subito i biglietti per Inghilterra-Cechia, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Inghilterra-Cechia di UEFA Nations League A?

Inghilterra-Cechia si gioca a Wembley Stadium, a Londra, con le informazioni ufficiali sulla trasmissione che al momento non sono disponibili.

UEFA Nations League A - Game Week 4 6 ott 2026 - 14:45 Wembley

Dove comprare i biglietti per Inghilterra-Cechia?

I biglietti per questa partita vengono messi in vendita inizialmente tramite il portale ufficiale di ticketing di England Football, con priorità riservata ai membri dell'England Supporters Travel Club (ESTC) e ai membri della prevendita My England Football prima dell'apertura della vendita generale al pubblico.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa partita:

Accesso esclusivo ESTC – finestra prioritaria per i membri dell'England Supporters Travel Club prima della vendita generale

Prevendita My England Football – una seconda finestra prioritaria per i membri registrati prima che i biglietti vengano messi completamente in vendita al pubblico

Prezzi agevolati – sconti disponibili per gli over 65, gli studenti e gli under 16, oltre a un Family Enclosure dedicato

Mercato secondario – StubHub è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Considerato il richiamo di un Wembley tutto esaurito per questa partita, si consiglia di prenotare in anticipo non appena si apre la vendita generale.

Quanto costano i biglietti per Inghilterra-Cechia?

I prezzi ufficiali tramite England Football partono da 35 £, con i biglietti standard per adulti disponibili a 35 £, 45 £, 65 £ e 80 £ a seconda del posto, oltre a un numero limitato di posti di Level Two al prezzo di 95 £ e 120 £. Il Family Enclosure costa 25 £ per gli adulti e 12,50 £ per i bambini, con un prezzo riservato ai membri di 25 £ disponibile per i membri ESTC durante la loro finestra di vendita esclusiva.

StubHub è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, con annunci sul mercato secondario per questa partita che al momento partono da circa 40 £.

Come per ogni partita internazionale ad alta richiesta, i prezzi possono variare con l'avvicinarsi del giorno della gara, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Inghilterra-Cechia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Inghilterra e Cechia

L'Inghilterra ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha persa una, segnando 14 gol e subendone sette in questa serie. L'uscita più recente è stata una vittoria per 4-6 contro la Francia nei quarti di finale del Mondiale. L'unica sconfitta è arrivata contro l'Argentina in semifinale, con il punteggio di 2-1 che ha chiuso il suo torneo. L'Inghilterra ha inoltre ottenuto vittorie contro Norvegia, Messico e RD Congo in questa sequenza.

Le ultime cinque partite della Cechia hanno prodotto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Ha perso l'ultima gara per 0-3 contro il Messico nella fase a gironi del Mondiale e ha anche subito una sconfitta per 2-1 contro la Corea del Sud. Un pareggio per 1-1 con il Sudafrica e le vittorie contro Guatemala e Kosovo completano la serie, con sei gol segnati e sette subiti in queste cinque partite.

Inghilterra-Cechia: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale a Euro 2020, quando l'Inghilterra ha vinto 1-0. Prima di allora, la Cechia ha battuto l'Inghilterra 2-1 in una qualificazione agli Europei del 2019, mentre l'Inghilterra aveva vinto la sfida d'andata 5-0 all'inizio dello stesso anno. I quattro precedenti registrati comprendono anche un pareggio per 2-2 in un'amichevole del 2008, che consegna all'Inghilterra il bilancio complessivo migliore nel dataset.



