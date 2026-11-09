L'Inghilterra chiude il programma delle partite casalinghe del 2026 ospitando la Croazia a Wembley giovedì 12 novembre, in una sfida del Gruppo A3 della Lega A, di cui fanno parte anche Spagna e Cechia. Sarà il primo incontro tra le due nazionali da quando l'Inghilterra ha battuto la Croazia 4-2 ai Mondiali 2026 a Dallas.

GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Inghilterra-Croazia: prezzi, disponibilità e dove comprarli.

A che ora inizia Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League, Lega A?

Inghilterra-Croazia si gioca a Wembley, a Londra. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 Wembley

Dove acquistare i biglietti di Inghilterra-Croazia?

I biglietti per questa partita vengono messi in vendita inizialmente sul portale ufficiale di England Football. I membri dell'England Supporters Travel Club (ESTC) e di England+ hanno accesso prioritario durante le rispettive finestre di prevendita, prima dell'apertura della vendita al pubblico.

Ecco alcune cose da sapere prima di acquistare i biglietti per questa partita:

Prevendita ESTC : accesso prioritario per i membri dell'England Supporters Travel Club prima della vendita al pubblico

: accesso prioritario per i membri dell'England Supporters Travel Club prima della vendita al pubblico Prevendita England+ : una seconda finestra di accesso prioritario per i membri registrati prima dell'apertura della vendita al pubblico

: una seconda finestra di accesso prioritario per i membri registrati prima dell'apertura della vendita al pubblico Tariffe ridotte : sconti per gli over 65, gli studenti e gli under 16, oltre a un settore dedicato alle famiglie

: sconti per gli over 65, gli studenti e gli under 16, oltre a un settore dedicato alle famiglie Mercato secondario: StubHub è un'opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti

Dato che i biglietti per la partita d'esordio dell'Inghilterra contro la Spagna sono già esauriti, è fortemente consigliato prenotare in anticipo anche per questa sfida, non appena aprirà la vendita al pubblico.

Quanto costano i biglietti di Inghilterra-Croazia?

I prezzi ufficiali di England Football partono da 35 sterline. I biglietti standard per adulti costano 35, 45, 65 o 80 sterline a seconda della posizione del posto, mentre un numero limitato di posti al secondo livello costa 95 o 120 sterline. Nel settore dedicato alle famiglie, i biglietti costano 25 sterline per gli adulti e 12,50 sterline per i bambini. Negli altri settori dello stadio è previsto uno sconto di 10 sterline per gli over 65, gli studenti e gli under 16.

StubHub è un'opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Al momento, quelli disponibili sul mercato secondario per questa partita partono da circa 75 sterline.

Come per ogni partita internazionale molto richiesta, i prezzi possono variare con l'avvicinarsi del giorno della gara. Se hai un budget preciso, assicurarti un posto il prima possibile è generalmente la scelta più prudente.

Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League, Lega A: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Inghilterra e Croazia

L'Inghilterra ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha persa una, segnando 14 goal e subendone sette. Nell'ultima gara ha battuto la Francia 4-6 nei quarti di finale dei Mondiali: un risultato che mette in evidenza sia la sua efficacia offensiva sia le difficoltà difensive mostrate a tratti. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l'Argentina, che ha posto fine al cammino dell'Inghilterra ai Mondiali in semifinale vincendo 2-1.

La Croazia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, segnando sette goal e subendone nove. Nell'ultima gara ha perso 2-1 contro il Portogallo negli ottavi di finale dei Mondiali. In precedenza aveva battuto il Ghana 2-1 e Panama 1-0, ma la sconfitta per 4-2 contro l'Inghilterra nella fase a gironi è stata la più pesante delle cinque partite.

Inghilterra-Croazia: I precedenti più recenti

Il confronto più recente tra le due nazionali risale alla fase a gironi dei Mondiali 2026, quando l'Inghilterra ha vinto 4-2 a giugno. In precedenza, l'Inghilterra aveva battuto la Croazia 1-0 a Euro 2020. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Inghilterra ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una della Croazia. L'unico successo croato è arrivato nella semifinale dei Mondiali 2018, vinta 2-1. Tra i cinque precedenti figurano anche una vittoria inglese per 2-1 e un pareggio per 0-0, entrambi nella UEFA Nations League 2018-19.