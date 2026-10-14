Come acquistare i biglietti per Independiente-Boca Juniors: prezzi per la Liga Profesional, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Club Atlético Independiente ospita il Boca Juniors all’Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini domenica 25 ottobre 2026. Il calcio d’inizio è previsto alle 17:00 ART (ora locale)

A che ora inizia Independiente-Boca Juniors di Liga Profesional?

Apertura - Game Week 14 25 ott 2026 - 16:00

Come acquistare i biglietti per Independiente-Boca Juniors

Prelazione per i soci (Boletería VIP): Tutte le vendite ufficiali avvengono online tramite Boletería VIP o il portale soci del club. I soci attivi (socios) possono prenotare per primi, in genere da 4 a 5 giorni prima del calcio d’inizio, i pass digitali per i posti in piedi (bonos) oppure acquistare i posti in tribuna (plateas).

Vendita online ai non soci (Invitados): Se restano posti in tribuna al termine della prelazione per i soci, l’Independiente apre la vendita online ai non soci (invitados) circa 48-72 ore prima della partita tramite Boletería VIP. Per registrarsi è necessario un passaporto o un DNI valido.

Biglietteria fisica il giorno della partita: A differenza di River o Boca, l’Independiente apre occasionalmente gli sportelli per la vendita delle plateas rimaste la mattina della partita, presso il Complejo de Tenis, accanto allo stadio su Calle Cordero. Portate contanti (pesos argentini), perché i terminali di pagamento possono perdere la connessione quando l’affluenza è elevata.

Operatori di tour calcistici e piattaforme di rivendita: Per i visitatori internazionali che cercano un ingresso garantito senza dover utilizzare i sistemi di pagamento nazionali, gli operatori di Buenos Aires specializzati in tour per le partite, come LandingPadBA o Tangol, offrono pacchetti organizzati che comprendono biglietti verificati per la tribuna, guide locali e trasporto di andata e ritorno.

Ingresso digitale e documento d’identità obbligatorio: I titoli d’ingresso vengono emessi come codici QR digitali tramite la piattaforma Boletería VIP. In base ai protocolli di sicurezza obbligatori Tribuna Segura dell’Argentina, ogni spettatore deve presentare un passaporto fisico o una carta d’identità nazionale corrispondente al biglietto ai controlli di polizia per accedere al perimetro esterno dello stadio.

Independiente-Boca Juniors di Liga Profesional: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Independiente e Boca Juniors

L’Independiente ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Liga Profesional. L’ultima si è conclusa 0-0 contro il Talleres, mentre il risultato più pesante di questa serie è stata la sconfitta per 1-4 contro l’Instituto. In precedenza, ha vinto in trasferta contro Union e Central Cordoba de Santiago. In queste cinque gare, l’Independiente ha segnato tre goal e ne ha subiti sei.

Il Boca Juniors ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell’ultima ha perso 0-1 contro il Vasco da Gama in Copa Sudamericana, mentre la più recente gara di Liga Profesional è terminata 2-2 contro l’Instituto. Prima, il Boca aveva vinto 3-0 contro Union e 0-2 in casa del San Lorenzo. In queste cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro.

Independiente-Boca Juniors: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre, disputato sul campo del Boca Juniors in Liga Profesional nell’aprile 2026, è terminato 1-1. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Boca ha il bilancio migliore, con una vittoria contro l’unica dell’Independiente, mentre tre partite sono finite in parità. I precedenti mostrano una rivalità equilibrata, senza che nessuna delle due squadre sia riuscita a imporsi nettamente nelle ultime stagioni.

Independiente-Boca Juniors: la classifica



