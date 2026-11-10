Il derby di Gedda è una delle rivalità più intense e storiche del calcio mediorientale: mette di fronte le grandi squadre saudite Al Ittihad e Al Ahli in una sfida appassionante. Con la supremazia cittadina e punti importanti in palio nella Roshn Saudi League, le partite tra queste due rivali della stessa città regalano regolarmente un’atmosfera indimenticabile.

La richiesta di posti all’Alinma Stadium di Gedda è alta, ma assicurarsi un biglietto per questo grande appuntamento non deve essere difficile. GOAL ha raccolto tutte le informazioni essenziali sulla partita, gli orari, i prezzi e le opzioni per acquistare i biglietti online, così da aiutarti a trovare posto sugli spalti.

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Quando si gioca Al Ittihad-Al Ahli?

Data e ora Partita Luogo Biglietti Giovedì 26 novembre 2026, ore 20:00 AST Al Ittihad-Al Ahli Alinma Stadium, Gedda Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Al Ittihad-Al Ahli?

I biglietti ufficiali sono venduti direttamente tramite WeBook, la piattaforma ufficiale di biglietteria della Roshn Saudi League, e sul sito ufficiale dell’Al Ittihad, la squadra di casa. La vendita libera inizia solitamente circa 10-14 giorni prima della partita, anche se i biglietti disponibili sui canali ufficiali tendono a esaurirsi rapidamente a causa dell’elevata richiesta.

Se i biglietti della vendita libera ufficiale vanno esauriti, piattaforme di rivendita come GrintaHub offrono un’alternativa per trovare posti all’ultimo minuto.

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Quanto costano i biglietti per Al Ittihad-Al Ahli?

Sulle piattaforme ufficiali, i biglietti partono da 59 SAR per i posti standard nell’anello superiore, mentre i prezzi dei posti nell’anello inferiore, a bordo campo, salgono in base alla categoria e alla posizione nello stadio.

Se i biglietti della vendita libera ufficiale vanno esauriti, piattaforme di rivendita come GrintaHub offrono un’alternativa per trovare posti all’ultimo minuto, con prezzi a partire da circa 95 SAR.

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Tutto quello che c’è da sapere su Al Ittihad-Al Ahli

Il derby di Gedda è una partita simbolo del calcio saudita. Tra i club più titolati del Paese, Al Ittihad e Al Ahli condividono una feroce rivalità cittadina che dura da decenni e richiama grandi folle al King Abdullah Sports City ogni volta che si affrontano.

L’Al Ittihad arriva alla sfida con l’obiettivo di consolidare la sua buona posizione in campionato, mentre l’Al Ahli punta a ottenere una vittoria di prestigio sul campo della rivale. I tifosi diretti allo stadio possono aspettarsi una partita ad alta intensità, giocate individuali di livello mondiale e l’atmosfera trascinante creata da due delle tifoserie più appassionate del calcio asiatico.