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Come acquistare i biglietti per il Der Klassiker: Borussia Dortmund-Bayern Monaco, vedere dal vivo il vincitore del Pallone d'Oro Harry Kane, prezzi della Bundesliga e altro ancora

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H. Kane
S. Guirassy

Il Borussia Dortmund affronterà il Bayern Monaco in Bundesliga a marzo. Ecco come assicurarti i biglietti.

L’attesa cresce in tutta la Germania e in Europa ogni volta che Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affrontano nel «Der Klassiker», all’Allianz Arena o al Signal Iduna Park, i due stadi più grandi del Paese.

È una sfida da non perdere: prenota oggi i biglietti per il prossimo confronto tra le due grandi del calcio tedesco.

La sfida tra le due squadre ha assunto grande importanza: sono tra le formazioni di Bundesliga più vincenti degli ultimi anni e, insieme, hanno conquistato 16 degli ultimi 17 titoli tedeschi. Il loro primo incontro di questa stagione, disputato a Monaco il 31 ottobre, è stato una partita spettacolare con quattro gol, conclusa in parità.

Se non sei mai stato all’iconico Signal Iduna Park di Dortmund, o hai molta voglia di tornarci, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti in vista del prossimo «Der Klassiker»: quanto costano, dove acquistarli e molto altro.

Quando si gioca la prossima partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco?

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Bundesliga - Game Week 25
Signal Iduna Park

Dove acquistare i biglietti per il Der Klassiker

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Borussia Dortmund vengono distribuiti attraverso i canali di vendita del club. L’elevato numero di iscritti ai fan club e la forte domanda di abbonamenti fanno sì che i biglietti destinati al pubblico sul sito ufficiale vadano esauriti quasi subito dopo la messa in vendita.

Se non riesci ad acquistare un biglietto nella vendita iniziale, StubHub è un’alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per il Der Klassiker?

I prezzi dei biglietti ufficiali stabiliti dal Borussia Dortmund per le normali partite casalinghe di Bundesliga vanno da 18,50 € a 95,00 €. Per le partite di Bundesliga di maggior richiamo, in particolare contro Bayern Monaco e Schalke, alle categorie con posti a sedere si applica una maggiorazione del 20%.

Controlla il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: i precedenti più recenti

L’ultimo incontro di Bundesliga tra le due squadre all’Allianz Arena di Monaco, il 31 ottobre 2026, è terminato 2-2. Il Bayern Monaco è passato in vantaggio due volte, ma il Borussia Dortmund ha pareggiato in entrambe le occasioni. Fabio Silva ha segnato il gol del definitivo pareggio all’89° minuto.

Il Bayern è imbattuto negli ultimi cinque Der Klassiker, con tre vittorie e due pareggi. In questi cinque incontri ha segnato 11 gol, mentre il Dortmund ne ha realizzati otto.

Testa a testa

Borussia DortmundPareggioBayern Monaco
0
2
3
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FIN
Supercoppa di Lega
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FIN
8Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5
BVB

BVB - Forma

FCU
D0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
D2-2
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCB

FCB - Forma

RBL
V6-1
ARS
D2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
D2-2
Gol segnato (subito)
19/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
8530278+1918
D
V
V
D
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
D
V
D
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
V
S
S
V
D
4
RB LipsiaRB LipsiaRBL
85032211+1115
V
V
S
V
S
5
Werder BremaWerder BremaSVW
84311714+315
V
V
D
D
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
S
S
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
S
V
S
D
8
Magonza 05Magonza 05M05
83141717010
S
S
V
S
V
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
S
D
S
D
S
10
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
83051415-19
V
S
S
V
S
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
S
V
V
S
S
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
V
D
S
V
13
AmburgoAmburgoHSV
7304616-109
S
V
V
V
S
14
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
S
V
S
D
15
FrancoforteFrancoforteSGE
72231017-78
S
V
S
D
V
16
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
S
D
S
S
D
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
7133618-126
D
D
V
S
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
81161122-114
D
V
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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