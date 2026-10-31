L’attesa cresce in tutta la Germania e in Europa ogni volta che Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affrontano nel «Der Klassiker», all’Allianz Arena o al Signal Iduna Park, i due stadi più grandi del Paese.
È una sfida da non perdere: prenota oggi i biglietti per il prossimo confronto tra le due grandi del calcio tedesco.
La sfida tra le due squadre ha assunto grande importanza: sono tra le formazioni di Bundesliga più vincenti degli ultimi anni e, insieme, hanno conquistato 16 degli ultimi 17 titoli tedeschi. Il loro primo incontro di questa stagione, disputato a Monaco il 31 ottobre, è stato una partita spettacolare con quattro gol, conclusa in parità.
Se non sei mai stato all’iconico Signal Iduna Park di Dortmund, o hai molta voglia di tornarci, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti in vista del prossimo «Der Klassiker»: quanto costano, dove acquistarli e molto altro.
Quando si gioca la prossima partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco?
Dove acquistare i biglietti per il Der Klassiker
I biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Borussia Dortmund vengono distribuiti attraverso i canali di vendita del club. L’elevato numero di iscritti ai fan club e la forte domanda di abbonamenti fanno sì che i biglietti destinati al pubblico sul sito ufficiale vadano esauriti quasi subito dopo la messa in vendita.
Se non riesci ad acquistare un biglietto nella vendita iniziale, StubHub è un’alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.
Quanto costano i biglietti per il Der Klassiker?
I prezzi dei biglietti ufficiali stabiliti dal Borussia Dortmund per le normali partite casalinghe di Bundesliga vanno da 18,50 € a 95,00 €. Per le partite di Bundesliga di maggior richiamo, in particolare contro Bayern Monaco e Schalke, alle categorie con posti a sedere si applica una maggiorazione del 20%.
Controlla il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.
Bayern Monaco-Borussia Dortmund in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: i precedenti più recenti
L’ultimo incontro di Bundesliga tra le due squadre all’Allianz Arena di Monaco, il 31 ottobre 2026, è terminato 2-2. Il Bayern Monaco è passato in vantaggio due volte, ma il Borussia Dortmund ha pareggiato in entrambe le occasioni. Fabio Silva ha segnato il gol del definitivo pareggio all’89° minuto.
Il Bayern è imbattuto negli ultimi cinque Der Klassiker, con tre vittorie e due pareggi. In questi cinque incontri ha segnato 11 gol, mentre il Dortmund ne ha realizzati otto.
Testa a testa
|#
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|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
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|5
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|0
|27
|8
|+19
|18
D
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V
D
V
|2
|8
|5
|3
|0
|14
|6
|+8
|18
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D
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|16
V
S
S
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|4
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|3
|22
|11
|+11
|15
V
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S
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|1
|17
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|15
V
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D
D
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|16
|+2
|13
S
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|4
|17
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|0
|10
S
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S
V
|9
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|9
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|0
|5
|14
|15
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|9
V
S
S
V
S
|11
|8
|3
|0
|5
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|16
|-2
|9
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|12
|8
|2
|3
|3
|6
|9
|-3
|9
D
V
D
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|13
|7
|3
|0
|4
|6
|16
|-10
|9
S
V
V
V
S
|14
|7
|2
|2
|3
|8
|11
|-3
|8
D
S
V
S
D
|15
|7
|2
|2
|3
|10
|17
|-7
|8
S
V
S
D
V
|16
|8
|1
|3
|4
|4
|9
|-5
|6
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S
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|17
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|3
|3
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|6
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V
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S
|18
|8
|1
|1
|6
|11
|22
|-11
|4
D
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S