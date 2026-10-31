L’attesa cresce in tutta la Germania e in Europa ogni volta che Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affrontano nel «Der Klassiker», all’Allianz Arena o al Signal Iduna Park, i due stadi più grandi del Paese.

È una sfida da non perdere: prenota oggi i biglietti per il prossimo confronto tra le due grandi del calcio tedesco.

La sfida tra le due squadre ha assunto grande importanza: sono tra le formazioni di Bundesliga più vincenti degli ultimi anni e, insieme, hanno conquistato 16 degli ultimi 17 titoli tedeschi. Il loro primo incontro di questa stagione, disputato a Monaco il 31 ottobre, è stato una partita spettacolare con quattro gol, conclusa in parità.

Se non sei mai stato all’iconico Signal Iduna Park di Dortmund, o hai molta voglia di tornarci, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti in vista del prossimo «Der Klassiker»: quanto costano, dove acquistarli e molto altro.

Quando si gioca la prossima partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco?

Bundesliga - Game Week 25 6 mar 2027 - 09:30 Signal Iduna Park

Dove acquistare i biglietti per il Der Klassiker

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Borussia Dortmund vengono distribuiti attraverso i canali di vendita del club. L’elevato numero di iscritti ai fan club e la forte domanda di abbonamenti fanno sì che i biglietti destinati al pubblico sul sito ufficiale vadano esauriti quasi subito dopo la messa in vendita.

Se non riesci ad acquistare un biglietto nella vendita iniziale, StubHub è un’alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per il Der Klassiker?

I prezzi dei biglietti ufficiali stabiliti dal Borussia Dortmund per le normali partite casalinghe di Bundesliga vanno da 18,50 € a 95,00 €. Per le partite di Bundesliga di maggior richiamo, in particolare contro Bayern Monaco e Schalke, alle categorie con posti a sedere si applica una maggiorazione del 20%.

Controlla il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: i precedenti più recenti

L’ultimo incontro di Bundesliga tra le due squadre all’Allianz Arena di Monaco, il 31 ottobre 2026, è terminato 2-2. Il Bayern Monaco è passato in vantaggio due volte, ma il Borussia Dortmund ha pareggiato in entrambe le occasioni. Fabio Silva ha segnato il gol del definitivo pareggio all’89° minuto.

Il Bayern è imbattuto negli ultimi cinque Der Klassiker, con tre vittorie e due pareggi. In questi cinque incontri ha segnato 11 gol, mentre il Dortmund ne ha realizzati otto.