Pochi eventi sportivi attirano un pubblico globale o hanno il peso storico di El Clásico. La sfida tra le due grandi potenze del calcio spagnolo, Real Madrid e FC Barcelona, va oltre i novanta minuti in campo: è un confronto tra filosofie calcistiche, identità regionali e influenze culturali distinte.

In oltre 260 incontri ufficiali, il bilancio storico resta sorprendentemente in perfetta parità: 106 vittorie per ciascun club. Che si giochi sotto il tetto chiuso del Santiago Bernabéu di Madrid o allo Spotify Camp Nou, in Catalogna, assicurarsi un biglietto per El Clásico è una delle esperienze da fare almeno una volta nella vita per un appassionato di sport.





Quando si gioca il prossimo El Clásico?

Il primo Clásico della stagione 2026/27 è confermato per la decima giornata, a ottobre, mentre la gara di ritorno si giocherà al Bernabéu a maggio.

Anche il derby di Madrid ha due date confermate per questa stagione: l'Atletico Madrid ospiterà il Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano il 20 settembre (settima giornata), prima della gara di ritorno al Bernabéu il 4 aprile 2027 (trentesima giornata).

Partita Data e ora Biglietti El Clásico: Barcelona-Real Madrid 25 ottobre 2026 Biglietti El Clásico: Real Madrid-Barcelona 9 maggio 2027 Biglietti

Come acquistare i biglietti per El Clásico

Essendo la partita di club più richiesta in assoluto, El Clásico prevede un rigido sistema di priorità nella vendita dei biglietti attraverso i canali ufficiali dei club, prima che questi arrivino sui mercati secondari:

Vendita riservata ai soci: Entrambi i club danno la precedenza ai propri iscritti ufficiali (i Socios per il Real Madrid; i Socios e i Culés Premium per l'FC Barcelona). Le finestre di vendita riservate aprono circa 7-10 giorni prima del calcio d'inizio, lasciando una disponibilità estremamente limitata per la vendita al pubblico.

Vendita al pubblico: Gli eventuali posti standard rimasti vengono messi in vendita 3-5 giorni prima della partita sui portali ufficiali dei club (realmadrid.com o fcbarcelona.com). Di solito si esauriscono in pochi secondi.

Mercati secondari: Per chi arriva dall'estero o non è riuscito ad acquistare i biglietti nelle vendite ufficiali, piattaforme di rivendita affidabili come StubHub offrono un modo sicuro per comprare biglietti digitali verificati con largo anticipo o fino al calcio d'inizio.

Pacchetti VIP e hospitality: È il modo più affidabile per garantirsi posti direttamente dai club senza passare per le code riservate ai soci. I biglietti VIP comprendono posti nel settore inferiore delle tribune laterali, accesso alle lounge private dello stadio, ristorazione gourmet e servizio bar gratuito.

Quanto costano i biglietti per El Clásico?

Per via di una domanda globale senza pari, i prezzi dei biglietti per El Clásico sono nettamente superiori a quelli delle normali partite della Liga:

Prezzo nominale : i biglietti standard partono da circa 120-150 € per i posti negli anelli superiori o dietro le porte (Fondos), e arrivano a 350-500 € e oltre per le posizioni centrali più ambite delle tribune laterali (Tribuna / Lateral).

Mercati secondari : su piattaforme come StubHub, i prezzi di rivendita variano in base alla domanda. I biglietti più economici sul mercato secondario partono generalmente da 250-350 €, mentre i posti migliori di Categoria 1 per le sfide decisive per il titolo possono costare 600-1.200 € e oltre.

VIP e hospitality : i pacchetti VIP ufficiali costano da 950 a oltre 2.500 € a posto, a seconda del settore dello stadio e dei servizi inclusi nelle lounge.

Dove si gioca El Clásico?

Santiago Bernabéu

Il Santiago Bernabéu è uno stadio di Madrid dotato di tetto retrattile. Con una capienza di quasi 80.000 posti, è il secondo stadio di calcio più grande della Spagna e ospita le partite casalinghe del Real Madrid dalla sua inaugurazione nel 1947.

Il Bernabéu è uno degli stadi di calcio più famosi al mondo e ha ospitato quattro finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1957, 1969, 1980 e 2010), oltre alla finale dei Mondiali FIFA del 1982, in cui l'Italia batté la Germania Ovest per 3-1.

Oltre al calcio, nel corso degli anni il Bernabéu ha ospitato molti grandi nomi della musica spagnola e internazionale, tra cui Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, i Rolling Stones e, più di recente, Taylor Swift durante il suo Eras Tour da record.

Camp Nou

Il Camp Nou fu costruito nel 1957 per sostituire il vecchio stadio Les Corts, diventato troppo piccolo per il crescente numero di tifosi dell'FC Barcelona.

All'epoca divenne lo stadio più grande d'Europa, con una capienza di 93.053 spettatori.

Oltre a ospitare due finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1989 e 1999) e due finali di Coppa delle Coppe (1972 e 1982), il Camp Nou è stato sede di concerti di grandi artisti come U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Dopo la recente ristrutturazione, si prevede che la capienza salirà a 105.000 posti: il Camp Nou tornerà così a essere lo stadio con più posti a sedere d'Europa e il terzo stadio di calcio più grande al mondo.