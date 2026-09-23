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Quando si gioca il prossimo El Clásico?

LaLiga - Game Week 10 25 ott 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per El Clásico

Poiché El Clásico è la partita con la domanda più alta in assoluto nel calcio per club, la distribuzione dei biglietti segue un rigido sistema di priorità attraverso i canali ufficiali dei club prima di arrivare ai mercati secondari:

Finestre riservate ai membri ufficiali dei club: Entrambi i club danno priorità ai loro membri ufficiali (Socios per il Real Madrid; Socios e Culés Premium per l'FC Barcelona). Le finestre per i membri ufficiali si aprono all'incirca da 7 a 10 giorni prima del calcio d'inizio, lasciando una disponibilità estremamente limitata per la vendita al pubblico generale.

Vendita al pubblico generale: Gli eventuali posti standard rimanenti vengono messi in vendita da 3 a 5 giorni prima della partita sui portali ufficiali dei club (realmadrid.com o fcbarcelona.com). Di solito vanno esauriti in pochi secondi.

Mercati secondari: Per i viaggiatori internazionali o i tifosi che non sono riusciti ad acquistare i biglietti nei canali ufficiali, piattaforme di rivendita affidabili come StubHub offrono un modo sicuro per comprare biglietti digitali verificati con largo anticipo o anche fino al calcio d'inizio.

Pacchetti VIP e hospitality: È il modo più affidabile per garantirsi posti direttamente dai club senza le code riservate ai membri. I biglietti VIP includono posti nei settori inferiori laterali, accesso a lounge private dello stadio, catering gourmet e servizio bar incluso.

Quanto costano i biglietti per El Clásico?

A causa di una domanda globale senza eguali, El Clásico ha prezzi sensibilmente più alti rispetto alle normali partite della Liga:

Prezzo nominale : I biglietti standard a prezzo nominale partono da circa 120 € a 150 € per i posti nell'anello superiore o dietro la porta (Fondos), arrivando a 350 €-500 € e oltre per le posizioni centrali laterali più prestigiose (Tribuna / Lateral).

Mercati secondari : Su piattaforme come StubHub, i prezzi del mercato secondario oscillano in base al dynamic pricing. I biglietti d'ingresso sul mercato secondario partono generalmente da 250 € a 350 €, mentre i posti migliori di Categoria 1 per sfide decisive per il titolo possono arrivare a 600 €-1.200 € e oltre.

VIP e hospitality : I pacchetti ufficiali VIP experience vanno da 950 € a 2.500 € e oltre per posto, a seconda della posizione nel settore dello stadio e dei servizi lounge inclusi.

Dove si gioca El Clásico?

Santiago Bernabéu

Il Santiago Bernabeu è uno stadio con tetto retrattile a Madrid. Con una capienza di quasi 80.000 posti, è il secondo stadio di calcio più grande della Spagna ed è la casa del Real Madrid dal suo completamento nel 1947.

Il Bernabeu è uno degli impianti calcistici più famosi del mondo e ha ospitato la finale della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in quattro occasioni (1957, 1969, 1980 e 2010), oltre alla finale della Coppa del Mondo FIFA 1982, in cui l'Italia batté la Germania Ovest per 3-1.

Al di là del calcio, negli anni il Bernabeu ha ospitato anche molte leggende della musica internazionale e nazionale, tra cui Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, i Rolling Stones e, più recentemente, Taylor Swift durante il suo Eras Tour da record.

Camp Nou

Lo stadio Camp Nou fu costruito nel 1957 in sostituzione del vecchio stadio Les Corts, che era diventato troppo piccolo per la crescente base di tifosi dell'FC Barcelona.

All'epoca divenne lo stadio più grande d'Europa, con una capacità di 93.053 spettatori.

Oltre ad aver ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1989 e 1999) e due finali di Coppa delle Coppe (1972 e 1982), il Camp Nou ha fatto da cornice a concerti di artisti di primo piano come U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Dopo la sua recente ristrutturazione, la capienza è destinata a salire a 105.000 posti, il che lo renderà nuovamente lo stadio più grande d'Europa per capienza e il terzo stadio di calcio più grande del mondo.