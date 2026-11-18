L’Iberia 1999 ospita l’FK Crvena Zvezda giovedì 10 dicembre 2026 allo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi.

Questa sfida di Conference League sarà il primo confronto ufficiale in assoluto tra Iberia 1999 e FK Crvena Zvezda. Giocare allo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi garantisce all’Iberia 1999 il sostegno dei tifosi locali e la familiarità con le condizioni del campo, fattori che saranno cruciali contro un avversario temibile come l’FK Crvena Zvezda.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto ciò che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Iberia 1999-FK Crvena Zvezda, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Iberia 1999-FK Crvena Zvezda in Conference League?

Iberia 1999-FK Crvena Zvezda si gioca giovedì 10 dicembre 2026 allo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 12:45 Mikheil Meskhi Stadium

Come acquistare i biglietti per Iberia 1999-FK Crvena Zvezda in Conference League?

Ecco i canali e le modalità di acquisto disponibili per la prossima partita di Conference League tra Iberia 1999 e FK Crvena Zvezda:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: è possibile acquistare i biglietti direttamente attraverso i canali ufficiali messi a disposizione dalla squadra di casa, l’Iberia 1999.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare tagliandi d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Iberia 1999-FK Crvena Zvezda in Conference League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la partita di Conference League tra Iberia 1999 e FK Crvena Zvezda:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard / ingresso generale: generalmente costano tra 10 e 30 € .

generalmente costano . Pacchetti VIP / hospitality: costano da 80 a oltre 150 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita standard / ingresso generale: prezzi a partire da circa 20-55 € .

prezzi a partire da circa . Rivendita premium / VIP: prezzi compresi tra 100 e oltre 250 €.

Iberia 1999-FK Crvena Zvezda in Conference League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Iberia 1999 e FK Crvena Zvezda

L’Iberia 1999 arriva a questa partita con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 sull’FC Gagra nell’Erovnuli Liga del 9 novembre. In Conference League ha pareggiato 1-1 con il Mjällby prima di perdere 2-1 contro l’FC Copenhagen. In quelle cinque partite, l’Iberia ha segnato cinque goal e ne ha subiti altrettanti.

L’FK Crvena Zvezda arriva a Tbilisi con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Nell’impegno più recente ha vinto 1-0 sul campo del Vojvodina nella Superliga serba l’8 novembre. In Conference League ha battuto l’Inter Club d'Escaldes 2-1 e pareggiato 2-2 con l’FC Copenhagen. L’FK Crvena Zvezda ha segnato dieci goal e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Iberia 1999-FK Crvena Zvezda: i precedenti recenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra Iberia 1999 e FK Crvena Zvezda. Questa partita di Conference League sarà il primo confronto documentato tra i due club.