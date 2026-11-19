L'Hull City ospita il Tottenham Hotspur lunedì 14 desember 2026 al MKM Stadium di Hull.

L'ultimo incontro ufficiale tra le due squadre risale al 21 maggio 2017, quando il Tottenham chiuse quella stagione di Premier League con un netto successo per 7-1 in trasferta al MKM Stadium. In quell'ultima sfida del 2017, Harry Kane segnò una tripletta e anche Dele Alli andò a segno, contribuendo alla larga vittoria.

Qui GOAL ti spiega tutto ciò che devi sapere per procurarti i biglietti di Hull City-Tottenham Hotspur, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Hull City-Tottenham Hotspur in Premier League?

Hull City-Tottenham Hotspur si gioca al MKM Stadium di Hull lunedì 14 desember 2026.

Come acquistare i biglietti per Hull City-Tottenham Hotspur in Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Hull City e Tottenham Hotspur, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale dell'Hull City: Per le partite in casa al MKM Stadium, i biglietti possono essere acquistati direttamente attraverso il portale ufficiale del club. Di norma vengono messi prima a disposizione dei soci, poi in vendita libera in base alla disponibilità.

Per le partite in casa al MKM Stadium, i biglietti possono essere acquistati direttamente attraverso il portale ufficiale del club. Di norma vengono messi prima a disposizione dei soci, poi in vendita libera in base alla disponibilità. Sito ufficiale del Tottenham Hotspur: Per le partite disputate a Londra o se cerchi biglietti nel settore ospiti, soggetti a rigide regole di assegnazione e a requisiti di iscrizione, il canale più sicuro è il portale ufficiale del Tottenham.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Hull City-Tottenham Hotspur in Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Hull City e Tottenham Hotspur:

1. Canali ufficiali dei club

Partita casalinga dell'Hull City (MKM Stadium): I prezzi vanno da 24 a 45 £ a seconda della categoria e della zona dei posti. I biglietti a prezzo ridotto e per i ragazzi costano meno, con prezzi che partono da circa 8 a 16 £ .

I prezzi vanno da a seconda della categoria e della zona dei posti. I biglietti a prezzo ridotto e per i ragazzi costano meno, con prezzi che partono da circa . Biglietti per il settore ospiti (tetto della Premier League): Il prezzo massimo per gli adulti è di 30 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi di partenza nella rivendita: Di solito partono da circa 90 a 124 £ .

Di solito partono da circa . Prezzi medi di mercato e posti premium: Oscillano tra 193 e oltre 330 £.

Hull City-Tottenham Hotspur in Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Hull City e Tottenham Hotspur

Nelle ultime cinque partite di Premier League, l'Hull City ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, segnando cinque goal e subendone altrettanti. Nell'ultima gara ha perso 1-0 in casa contro l'Arsenal, mentre la settimana precedente aveva pareggiato 2-2 con l'Ipswich Town. La squadra di Jakirovic ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato, ottenendo l'unica vittoria di questo periodo contro l'Everton.

Il Tottenham ha vinto tre delle ultime cinque partite di Premier League, pareggiandone una e perdendone una, con sette goal segnati e due subiti. Nell'ultima gara ha perso 1-0 sul campo del Leeds United, interrompendo una serie che comprendeva due vittorie consecutive in trasferta contro Chelsea e Coventry City. La squadra di De Zerbi ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque partite.

Hull City-Tottenham Hotspur: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a maggio 2017, quando il Tottenham vinse 7-1 al MKM Stadium in Premier League. Nei cinque precedenti incontri registrati, il Tottenham ha ottenuto tre vittorie, l'Hull nessuna e due partite sono finite in pareggio. In quelle cinque gare il Tottenham ha segnato 13 goal, contro i cinque dell'Hull.