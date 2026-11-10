L’Hull City ospita il Nottingham Forest mercoledì 2 Desember 2026 all’MKM Stadium di Hull.

Gli ultimi incontri ufficiali tra le due squadre prima della Premier League si sono disputati nell’EFL Championship nella stagione 2021-22, culminata in un combattuto pareggio per 1-1 all’MKM Stadium nel maggio 2022. Negli ultimi cinque confronti di campionato di cui si ha traccia, il bilancio è in perfetta parità: due vittorie a testa per Hull City e Nottingham Forest e un pareggio.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Hull City-Nottingham Forest, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Hull City-Nottingham Forest di Premier League?

Hull City-Nottingham Forest si gioca all’MKM Stadium di Hull mercoledì 2 Desember 2026.

Premier League - Game Week 13 2 dic 2026 - 14:30 The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti di Hull City-Nottingham Forest di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Hull City e Nottingham Forest, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più affidabile e sicuro per acquistare i biglietti al prezzo nominale è rivolgersi direttamente ai portali ufficiali dei club. Per le partite in casa dell’Hull City, consulta il sito ufficiale della sua biglietteria; per quelle al City Ground, visita la piattaforma ufficiale di vendita dei biglietti del Nottingham Forest.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Hull City-Nottingham Forest di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Hull City e Nottingham Forest:

1. Canali ufficiali dei club

Fascia di prezzo nominale: In genere va da 24 £ a 45 £ .

In genere va da . Tariffe per il giorno della partita: Partono generalmente da circa 30 £, con prezzi ridotti per giovani e anziani a partire da 8 £ fino a 16 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzi iniziali di rivendita: In genere partono da circa 107 £ a 153 £ per i settori superiori o quelli dietro le porte, a causa dell’elevata domanda.

In genere partono da circa per i settori superiori o quelli dietro le porte, a causa dell’elevata domanda. Prezzi medi di mercato: Arrivano a superare 533 £ per i posti nelle posizioni migliori.

Hull City-Nottingham Forest di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Hull City e Nottingham Forest

L’Hull City non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Premier League, registrando in questa serie una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L’ultima gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Brentford; nello stesso periodo sono arrivati anche i pareggi per 2-2 contro Everton e Chelsea. L’Hull City ha segnato sei goal e ne ha subiti sette in queste cinque partite: una squadra capace di contribuire a gare aperte, ma incapace di chiuderle.

Il Nottingham Forest ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite di Premier League, imponendosi per 2-1 in trasferta contro l’Aston Villa. Da allora, il Forest ha pareggiato 1-1 sul campo dell’Ipswich Town nell’ultima partita, mentre le sconfitte contro Arsenal, Crystal Palace e Coventry City testimoniano un periodo di profonda incostanza. Nelle cinque partite ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

Hull City-Nottingham Forest: i precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al maggio 2022 in Championship, quando la partita all’MKM Stadium terminò 1-1. Nei cinque precedenti di cui si ha traccia, tutti disputati in Championship, il Nottingham Forest vanta un bilancio migliore, con due vittorie contro le due dell’Hull City e un pareggio. In quelle cinque partite, il Forest ha segnato otto goal contro i cinque dell’Hull City.