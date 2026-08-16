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Premier League
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Come acquistare i biglietti per Hull City-Manchester United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Biglietti
Premier League
Hull City
Manchester United

L'Hull City torna nella terra promessa della Premier League e potresti vederlo affrontare il Manchester United

Dopo un decennio di assenza, l'Hull City è finalmente tornato in Premier League. La sua attesissima stagione 2026/27 inizierà con una grande sfida casalinga contro il Manchester United, campione d'Inghilterra per 20 volte, sabato 22 agosto.

I tifosi delle Tigers saranno ancora in festa dopo la vittoria della loro squadra nella finale dei play-off di Championship contro il Middlesbrough a Wembley a maggio, con Oli McBurnie autore del gol vittoria nel recupero.

Anche il Manchester United ha chiuso la stagione 2025/26 in crescendo, conquistando un posto in Champions League grazie al terzo posto finale. Ora che gli è stata affidata la guida a titolo definitivo, Michael Carrick punta a costruire sulle solide basi gettate la scorsa stagione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Hull City-Manchester United, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hull City-Manchester United di Premier League?

Hull City-Manchester United inizierà alle 12:30 BST di sabato 22 agosto all'MKM Stadium di Hull.

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Premier League - Game Week 1
The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti di Premier League per Hull City-Manchester United

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono i propri posti oppure restituiscono al club quelli delle partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico generale non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se si è alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Hull City-Manchester United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia molto a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le soglie di età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A e hanno i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte rappresentano opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o accedere agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti per tutta la stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri di base.

Forma

HUL

HUL - Forma

KSP
V0-3
RIZ
V1-2
KAS
D1-1
SGE
S2-0
NCE
D0-0
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MUN

MUN - Forma

RBK
V0-5
ATM
V2-1
PSG
D1-1
LEE
V1-1
MIL
S2-4
Gol segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Hull CityPareggioManchester United
1
2
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
EFL Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
EFL Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FIN
2Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Hull City - Manchester United

5-4-1
Hull City crest
Hull City
HUL
Formazione
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisN. MendyN. MendyL. CoyleL. CoyleS. AjayiS. AjayiJ. EganJ. EganR. GilesR. GilesR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudM. CrooksM. CrooksM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnieS. LammensS. LammensL. ShawL. ShawN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireA. HeavenA. HeavenB. FernandesB. FernandesA. SantosA. SantosP. DorguP. DorguB. MbeumoB. MbeumoY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
5-4-1
Hull City

Formazione titolare

Manchester United

Panchina

Allenatore

  • S. Jakirovic
  • M. Carrick
Hull City

Infortuni e squalifiche

Manchester United

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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