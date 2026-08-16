Come acquistare i biglietti per Hull City-Manchester United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Dopo un decennio di assenza, l'Hull City è finalmente tornato in Premier League. La sua attesissima stagione 2026/27 inizierà con una grande sfida casalinga contro il Manchester United, campione d'Inghilterra per 20 volte, sabato 22 agosto.

I tifosi delle Tigers saranno ancora in festa dopo la vittoria della loro squadra nella finale dei play-off di Championship contro il Middlesbrough a Wembley a maggio, con Oli McBurnie autore del gol vittoria nel recupero.

Anche il Manchester United ha chiuso la stagione 2025/26 in crescendo, conquistando un posto in Champions League grazie al terzo posto finale. Ora che gli è stata affidata la guida a titolo definitivo, Michael Carrick punta a costruire sulle solide basi gettate la scorsa stagione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Hull City-Manchester United, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hull City-Manchester United di Premier League?

Hull City-Manchester United inizierà alle 12:30 BST di sabato 22 agosto all'MKM Stadium di Hull.

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti di Premier League per Hull City-Manchester United

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono i propri posti oppure restituiscono al club quelli delle partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico generale non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se si è alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Hull City-Manchester United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia molto a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le soglie di età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A e hanno i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte rappresentano opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o accedere agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti per tutta la stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri di base.

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