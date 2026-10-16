L’Hull City ospita l’Ipswich Town sabato 31 ottobre 2026 all’MKM Stadium di Hull.

Le due squadre si sono già affrontate in Championship, quando l’Ipswich ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 a Portman Road. Entrambi i club puntano a trovare continuità fin dall’inizio della stagione nella massima serie: questa sfida autunnale sarà quindi un’importante occasione per conquistare punti.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Hull City-Ipswich Town, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Hull City-Ipswich Town di Premier League?

Hull City-Ipswich Town si gioca sabato 31 ottobre 2026 all’MKM Stadium di Hull.

Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 11:00 The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti per Hull City-Ipswich Town di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Premier League tra Hull City A.F.C. e Ipswich Town F.C. all’MKM Stadium:

1. Canali ufficiali dei club

Abbonati e soci: In genere, la precedenza viene data ai soci ufficiali dei club e agli abbonati, in base ai punti fedeltà o di priorità.

Vendita libera: Se restano posti dopo le fasi di vendita prioritaria, i biglietti diventano disponibili direttamente sul portale ufficiale dell’Hull City A.F.C.

Tifosi ospiti: I biglietti del settore ospiti per i tifosi dell’Ipswich vengono solitamente distribuiti direttamente attraverso il sistema di biglietteria ufficiale dell’Ipswich Town F.C., spesso tramite un sistema a punti di priorità o un sorteggio se la domanda supera i posti assegnati.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando quelli messi in vendita attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Hull City-Ipswich Town di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Premier League tra Hull City A.F.C. e Ipswich Town F.C. all’MKM Stadium, suddivisi per canale d’acquisto e categoria di posti:

1. Canali ufficiali dei club

Adulti: I biglietti partono da circa 30 £ nei settori standard e aumentano in base alla categoria dei posti, per esempio tra l’anello inferiore e i settori laterali premium.

Over 65: Le tariffe ridotte partono da circa 16 £ in alcuni settori.

Bambini e ragazzi (2–15 anni): I biglietti partono da circa 8 £ nei settori per famiglie e in quelli ordinari che prevedono questa tariffa.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita dai club attraverso i canali ufficiali sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore / settori standard dietro le porte: Gli annunci di rivendita partono generalmente da circa 120-140 £ per posti nell’anello superiore o con visuale standard.

Settori laterali / anello inferiore premium: I biglietti per i posti più vicini a centrocampo o nelle zone migliori dell’anello inferiore costano in genere da 180 a oltre 350 £ , a seconda della disponibilità sul mercato in quel momento.

Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni premium con accesso alle lounge, disponibili tramite piattaforme di rivendita e operatori hospitality, superano in genere 450-500 £ a biglietto.

Hull City-Ipswich Town di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Hull City e Ipswich Town

L’Hull City ha conquistato quattro punti nelle ultime cinque partite, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 2-1 contro il Newcastle United in Premier League il 19 settembre, dopo il 2-2 con il Chelsea della settimana precedente. L’unica vittoria dell’Hull in questa serie è arrivata in trasferta contro il Coventry City; tra i risultati figura anche uno 0-0 contro l’Aston Villa. In queste cinque partite, l’Hull ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

L’Ipswich Town sta attraversando un periodo difficile: nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni ha ottenuto una sola vittoria e quattro sconfitte. L’unico successo è arrivato in casa del Crystal Palace, battuto 2-3 il 12 settembre, ma da allora l’Ipswich ha perso 1-0 contro l’Everton in Premier League. Ha inoltre subito pesanti sconfitte contro il Manchester United, per 5-2, e contro l’Arsenal in Carabao Cup, per 2-4. In queste cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti quattordici.

Hull City-Ipswich Town: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al 3 marzo 2026, in Championship, quando l’Ipswich Town ha battuto l’Hull City 1-0 a Portman Road. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l’Ipswich conta tre vittorie contro una dell’Hull, oltre a un pareggio. Tra questi risultati figurano il successo per 3-0 dell’Ipswich in Championship nell’ottobre 2023 e la sua vittoria per 0-2 all’MKM Stadium nel novembre 2025.