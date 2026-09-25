Come acquistare i biglietti per Hull City-Everton: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Hull City affronta l'Everton domenica 11 ottobre 2026 al MKM Stadium di Hull.

Nel loro più recente confronto ufficiale, l'8 gennaio 2022, l'Everton ha ottenuto una spettacolare vittoria per 3-2 contro l'Hull City nel terzo turno di FA Cup al MKM Stadium. In precedenza, le due squadre avevano pareggiato 2-2 in Premier League, sempre nello stesso stadio, il 30 dicembre 2016.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Hull City-Everton, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hull City-Everton di Premier League?

Hull City-Everton si gioca al MKM Stadium di Hull, con il calcio d'inizio in programma. Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita non sono al momento disponibili.

Premier League - Game Week 6 11 ott 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti per Hull City-Everton di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Hull City ed Everton, seguite queste opzioni di acquisto principali:

Biglietteria ufficiale dei padroni di casa (Hull City): Il metodo più sicuro e diretto è tramite il portale ufficiale eTickets dell'Hull City o la hotline della biglietteria. I biglietti vengono messi in vendita a fasi, di solito dando priorità ai membri ufficiali del club prima della vendita libera, se restano posti disponibili.

Dotazione ufficiale per il settore ospiti (Everton): I tifosi dell'Everton in trasferta devono acquistare i biglietti per il settore ospiti direttamente tramite il portale ufficiale della biglietteria dell'Everton. Questi biglietti in genere richiedono crediti di priorità o abbonamenti ufficiali a pagamento del club, vista l'elevata domanda.

Pacchetti hospitality ufficiali: Se i normali biglietti di ingresso generale vanno esauriti, l'hospitality ufficiale per il giorno della partita e i pacchetti VIP possono essere acquistati direttamente presso la biglietteria del club o partner autorizzati per i biglietti premium.

Quanto costano i biglietti per Hull City-Everton di Premier League?

I prezzi standard dei biglietti singoli al MKM Stadium per le partite casalinghe di Premier League dell'Hull City variano in genere da £24 a £36 per gli adulti, a seconda della posizione e della categoria del posto:

Biglietti adulti casa: I normali biglietti per adulti per le partite casalinghe costano generalmente tra £24 e £35 , a seconda del settore.

Ridotti casa: I biglietti per anziani, giovani adulti e junior variano in genere da £8 a £22 .

Tifosi ospiti: I biglietti per i tifosi dell'Everton sono soggetti al tetto massimo previsto dalle regole della Premier League, pari a £30 .

Hull City-Everton di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Hull City-Everton: stato di forma

L'Hull City ha vinto tre partite, ne ha pareggiata una e non ne ha persa nessuna nelle ultime cinque gare ufficiali. L'uscita più recente è stato uno 0-0 in Premier League con l'Aston Villa il 5 settembre, mentre la precedente partita di campionato si è chiusa con una vittoria per 1-0 sul campo del Coventry City il 29 agosto. Spicca in questa serie anche il successo per 2-0 in Premier League contro il Manchester United il 22 agosto, insieme a una vittoria in Carabao Cup contro lo Stoke City. In questo tratto, l'Hull ha segnato due gol e non ne ha subiti nelle tre partite di Premier League disputate.

L'Everton ha raccolto sette punti nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'impegno più recente è stato l'1-1 in Premier League sul campo dell'AFC Bournemouth il 29 agosto, dopo il 2-0 contro il Crystal Palace del 22 agosto. In questa serie di cinque partite rientra anche il 4-0 in Carabao Cup contro il Preston North End. L'Everton ha segnato nove gol in queste cinque gare e ne ha subiti due, un dato che indica una squadra capace di produrre in attacco nonostante le difficoltà di una complicata finestra di mercato.

Hull City-Everton: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale alla FA Cup dell'8 gennaio 2022, quando l'Everton ha vinto 3-2 al MKM Stadium. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l'Everton conta due vittorie contro le due dell'Hull, con un pareggio. L'ultimo incrocio di Premier League presente nel dataset si è giocato il 30 dicembre 2016, quando Hull ed Everton hanno pareggiato 2-2 al MKM Stadium.

Hull City-Everton: classifica

Nella classifica di Premier League, l'Hull City è attualmente secondo, mentre l'Everton occupa il decimo posto.