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Come acquistare i biglietti per Hull City-Everton: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Everton
Premier League

Hull City affronta l'Everton in Premier League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Hull City affronta l'Everton domenica 11 ottobre 2026 al MKM Stadium di Hull.

Nel loro più recente confronto ufficiale, l'8 gennaio 2022, l'Everton ha ottenuto una spettacolare vittoria per 3-2 contro l'Hull City nel terzo turno di FA Cup al MKM Stadium. In precedenza, le due squadre avevano pareggiato 2-2 in Premier League, sempre nello stesso stadio, il 30 dicembre 2016.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Hull City-Everton, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hull City-Everton di Premier League?

Hull City-Everton si gioca al MKM Stadium di Hull, con il calcio d'inizio in programma. Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita non sono al momento disponibili.

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Premier League - Game Week 6
The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti per Hull City-Everton di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Hull City ed Everton, seguite queste opzioni di acquisto principali:

  • Biglietteria ufficiale dei padroni di casa (Hull City): Il metodo più sicuro e diretto è tramite il portale ufficiale eTickets dell'Hull City o la hotline della biglietteria. I biglietti vengono messi in vendita a fasi, di solito dando priorità ai membri ufficiali del club prima della vendita libera, se restano posti disponibili.
  • Dotazione ufficiale per il settore ospiti (Everton): I tifosi dell'Everton in trasferta devono acquistare i biglietti per il settore ospiti direttamente tramite il portale ufficiale della biglietteria dell'Everton. Questi biglietti in genere richiedono crediti di priorità o abbonamenti ufficiali a pagamento del club, vista l'elevata domanda.
  • Pacchetti hospitality ufficiali: Se i normali biglietti di ingresso generale vanno esauriti, l'hospitality ufficiale per il giorno della partita e i pacchetti VIP possono essere acquistati direttamente presso la biglietteria del club o partner autorizzati per i biglietti premium.

Quanto costano i biglietti per Hull City-Everton di Premier League?

I prezzi standard dei biglietti singoli al MKM Stadium per le partite casalinghe di Premier League dell'Hull City variano in genere da £24 a £36 per gli adulti, a seconda della posizione e della categoria del posto:

  • Biglietti adulti casa: I normali biglietti per adulti per le partite casalinghe costano generalmente tra £24 e £35, a seconda del settore.
  • Ridotti casa: I biglietti per anziani, giovani adulti e junior variano in genere da £8 a £22.
  • Tifosi ospiti: I biglietti per i tifosi dell'Everton sono soggetti al tetto massimo previsto dalle regole della Premier League, pari a £30.

Hull City-Everton di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Hull City-Everton: stato di forma

L'Hull City ha vinto tre partite, ne ha pareggiata una e non ne ha persa nessuna nelle ultime cinque gare ufficiali. L'uscita più recente è stato uno 0-0 in Premier League con l'Aston Villa il 5 settembre, mentre la precedente partita di campionato si è chiusa con una vittoria per 1-0 sul campo del Coventry City il 29 agosto. Spicca in questa serie anche il successo per 2-0 in Premier League contro il Manchester United il 22 agosto, insieme a una vittoria in Carabao Cup contro lo Stoke City. In questo tratto, l'Hull ha segnato due gol e non ne ha subiti nelle tre partite di Premier League disputate.

L'Everton ha raccolto sette punti nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'impegno più recente è stato l'1-1 in Premier League sul campo dell'AFC Bournemouth il 29 agosto, dopo il 2-0 contro il Crystal Palace del 22 agosto. In questa serie di cinque partite rientra anche il 4-0 in Carabao Cup contro il Preston North End. L'Everton ha segnato nove gol in queste cinque gare e ne ha subiti due, un dato che indica una squadra capace di produrre in attacco nonostante le difficoltà di una complicata finestra di mercato.

HUL

HUL - Forma

COV
V0-1
AVL
D0-0
SUN
S1-0
CHE
D2-2
NEW
S2-1
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
EVE

EVE - Forma

BOU
D1-1
MUN
D2-2
TOT
D0-0
WOL
V1-0
IPS
V1-0
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Hull City-Everton: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale alla FA Cup dell'8 gennaio 2022, quando l'Everton ha vinto 3-2 al MKM Stadium. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l'Everton conta due vittorie contro le due dell'Hull, con un pareggio. L'ultimo incrocio di Premier League presente nel dataset si è giocato il 30 dicembre 2016, quando Hull ed Everton hanno pareggiato 2-2 al MKM Stadium.

Testa a testa

Hull CityPareggioEverton
1
2
2
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Everton badge
Everton
EVE
3
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
4
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FIN
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FIN
5Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Hull City-Everton: classifica

Nella classifica di Premier League, l'Hull City è attualmente secondo, mentre l'Everton occupa il decimo posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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