L'Hull City ospita il Brighton & Hove Albion domenica 22 novembre 2026 all'MKM Stadium di Hull.

I loro precedenti ufficiali più recenti risalgono alla stagione 2015–16 di Championship, quando nel febbraio 2016 pareggiarono 0-0 all'MKM Stadium al termine di una partita combattuta. In precedenza, sempre nel 2016, l'Hull City aveva battuto di misura il Brighton per 1-0 in una sfida di FA Cup.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Hull City-Brighton & Hove Albion, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Hull City-Brighton & Hove Albion si gioca domenica 22 novembre 2026 all'MKM Stadium di Hull.

Premier League - Game Week 11 22 nov 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti per Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Hull City e Brighton & Hove Albion, le opzioni principali sono le seguenti:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente dal sito ufficiale dell'Hull City è il modo più affidabile per ottenere biglietti al prezzo nominale. I soci del club e gli abbonati hanno solitamente accesso prioritario alla vendita durante la prima settimana, prima che gli eventuali posti rimasti vengano messi in vendita libera.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Hull City e Brighton & Hove Albion all'MKM Stadium:

1. Canali ufficiali del club

Adulti, tariffa intera: I prezzi partono da 30 sterline per i posti nei settori standard e arrivano generalmente a circa 35-45 sterline a seconda della fascia del posto e della categoria assegnata alla partita.

I prezzi partono da per i posti nei settori standard e arrivano generalmente a circa a seconda della fascia del posto e della categoria assegnata alla partita. Biglietti ridotti: Disponibili a partire da 16 sterline per persone anziane, giovani adulti o altre categorie aventi diritto alle riduzioni.

Disponibili a partire da per persone anziane, giovani adulti o altre categorie aventi diritto alle riduzioni. Biglietti per bambini e ragazzi (2–15 anni): I biglietti partono da una tariffa base accessibile di 8 sterline in alcune aree dello stadio riservate alle famiglie.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita di biglietti d'ingresso ordinari: A partire dall'equivalente di circa 115-120 sterline .

A partire dall'equivalente di circa . Rivendita di posti premium o pacchetti hospitality: I prezzi dei posti nei settori premium o più richiesti possono salire notevolmente, da 350 a oltre 1.000 sterline a seconda dei servizi inclusi nel pacchetto e della posizione dei posti.

Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Hull City-Brighton & Hove Albion: Lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite ufficiali, l'Hull City ha ottenuto due pareggi e subito tre sconfitte, senza conquistare vittorie. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Fulham in Premier League. Nello stesso periodo ha perso anche 2-1 contro il Newcastle United e 1-0 contro il Sunderland in Carabao Cup. I due pareggi sono arrivati contro Everton e Chelsea, entrambi per 2-2. In queste cinque partite l'Hull City ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

Il Brighton ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate nelle varie competizioni. Il risultato più recente è un successo per 5-0 contro il Crystal Palace in Premier League. Nello stesso periodo ha battuto anche l'FK Kauno Zalgiris per 4-0 in Conference League e l'Arsenal per 3-0 in Premier League. In queste cinque gare il Brighton ha segnato 14 goal e ne ha subiti tre, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni.

Hull City-Brighton & Hove Albion: I precedenti recenti

L'ultimo confronto registrato tra i due club risale al febbraio 2016, quando Hull City e Brighton pareggiarono 0-0 in Championship all'MKM Stadium. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l'Hull City conta due vittorie contro una del Brighton, oltre a due pareggi. L'ultima vittoria dell'Hull City in questi confronti è arrivata in casa in una sfida di FA Cup del 2016, terminata 1-0, mentre l'unico successo del Brighton risale a una partita di Championship del settembre 2015.