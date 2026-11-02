L'Hull City ospita il Brighton & Hove Albion domenica 22 novembre 2026 all'MKM Stadium di Hull.
I loro precedenti ufficiali più recenti risalgono alla stagione 2015–16 di Championship, quando nel febbraio 2016 pareggiarono 0-0 all'MKM Stadium al termine di una partita combattuta. In precedenza, sempre nel 2016, l'Hull City aveva battuto di misura il Brighton per 1-0 in una sfida di FA Cup.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Hull City-Brighton & Hove Albion, compresi i punti vendita e i prezzi.
Quando si gioca Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League?
Hull City-Brighton & Hove Albion si gioca domenica 22 novembre 2026 all'MKM Stadium di Hull.
Come acquistare i biglietti per Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League?
Per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Hull City e Brighton & Hove Albion, le opzioni principali sono le seguenti:
1. Canali ufficiali del club
- Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente dal sito ufficiale dell'Hull City è il modo più affidabile per ottenere biglietti al prezzo nominale. I soci del club e gli abbonati hanno solitamente accesso prioritario alla vendita durante la prima settimana, prima che gli eventuali posti rimasti vengano messi in vendita libera.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League?
Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Hull City e Brighton & Hove Albion all'MKM Stadium:
1. Canali ufficiali del club
- Adulti, tariffa intera: I prezzi partono da 30 sterline per i posti nei settori standard e arrivano generalmente a circa 35-45 sterline a seconda della fascia del posto e della categoria assegnata alla partita.
- Biglietti ridotti: Disponibili a partire da 16 sterline per persone anziane, giovani adulti o altre categorie aventi diritto alle riduzioni.
- Biglietti per bambini e ragazzi (2–15 anni): I biglietti partono da una tariffa base accessibile di 8 sterline in alcune aree dello stadio riservate alle famiglie.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Rivendita di biglietti d'ingresso ordinari: A partire dall'equivalente di circa 115-120 sterline.
- Rivendita di posti premium o pacchetti hospitality: I prezzi dei posti nei settori premium o più richiesti possono salire notevolmente, da 350 a oltre 1.000 sterline a seconda dei servizi inclusi nel pacchetto e della posizione dei posti.
Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere
Hull City-Brighton & Hove Albion: Lo stato di forma
Nelle ultime cinque partite ufficiali, l'Hull City ha ottenuto due pareggi e subito tre sconfitte, senza conquistare vittorie. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Fulham in Premier League. Nello stesso periodo ha perso anche 2-1 contro il Newcastle United e 1-0 contro il Sunderland in Carabao Cup. I due pareggi sono arrivati contro Everton e Chelsea, entrambi per 2-2. In queste cinque partite l'Hull City ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.
Il Brighton ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate nelle varie competizioni. Il risultato più recente è un successo per 5-0 contro il Crystal Palace in Premier League. Nello stesso periodo ha battuto anche l'FK Kauno Zalgiris per 4-0 in Conference League e l'Arsenal per 3-0 in Premier League. In queste cinque gare il Brighton ha segnato 14 goal e ne ha subiti tre, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni.
Hull City-Brighton & Hove Albion: I precedenti recenti
L'ultimo confronto registrato tra i due club risale al febbraio 2016, quando Hull City e Brighton pareggiarono 0-0 in Championship all'MKM Stadium. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l'Hull City conta due vittorie contro una del Brighton, oltre a due pareggi. L'ultima vittoria dell'Hull City in questi confronti è arrivata in casa in una sfida di FA Cup del 2016, terminata 1-0, mentre l'unico successo del Brighton risale a una partita di Championship del settembre 2015.