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Come acquistare i biglietti per Hull City-Brighton & Hove Albion: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
Hull City
Brighton & Hove Albion
Premier League

L’Hull City affronta il Brighton & Hove Albion in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti

L'Hull City ospita il Brighton & Hove Albion domenica 22 novembre 2026 all'MKM Stadium di Hull.

I loro incontri ufficiali più recenti risalgono alla stagione 2015–16 della Championship, quando nel febbraio 2016 pareggiarono 0-0 all'MKM Stadium al termine di una partita combattuta. In precedenza, sempre nel 2016, l'Hull City aveva battuto di misura il Brighton per 1-0 in una sfida di FA Cup.

Quando si gioca Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Hull City-Brighton & Hove Albion si gioca domenica 22 novembre 2026 all'MKM Stadium di Hull.

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Premier League - Game Week 11
The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti per Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Per acquistare i biglietti per Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League, ci sono diverse opzioni principali:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente dal sito ufficiale dell'Hull City è il modo più affidabile per assicurarsi biglietti al prezzo di listino. Di solito, i soci del club e gli abbonati hanno accesso prioritario alle vendite nella prima settimana, prima che gli eventuali posti rimasti siano messi in vendita libera.

2. Mercato secondario dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Hull City e Brighton & Hove Albion all'MKM Stadium:

1. Canali ufficiali del club

  • Adulti, tariffa intera: I prezzi partono da 30 sterline per i posti nei settori standard e arrivano generalmente a circa 35-45 sterline, a seconda del settore e della categoria assegnata alla partita.
  • Biglietti a tariffa ridotta: Disponibili a partire da 16 sterline per gli anziani, i giovani adulti o altre categorie aventi diritto alla riduzione.
  • Biglietti per bambini e ragazzi (2–15 anni): I biglietti partono da una tariffa base accessibile di 8 sterline in alcuni settori dello stadio dedicati alle famiglie.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Rivendita di biglietti d'ingresso ordinari: A partire dall'equivalente di circa 115-120 sterline.
  • Rivendita di biglietti premium o pacchetti hospitality: I prezzi dei posti nei settori premium o più richiesti possono salire notevolmente, da 350 a oltre 1.000 sterline, a seconda dei servizi inclusi nel pacchetto e della posizione dei posti.

Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Hull City-Brighton & Hove Albion: lo stato di forma

L'Hull City ha ottenuto due pareggi e subito tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali, senza vittorie. Nell'ultima gara ha perso 1-0 contro il Fulham in Premier League; nello stesso periodo ha perso anche 2-1 contro il Newcastle United e 1-0 contro il Sunderland in Carabao Cup. I due pareggi sono arrivati contro l'Everton, per 2-2, e il Chelsea, sempre per 2-2. In queste cinque partite, l'Hull ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

Il Brighton ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è un successo per 5-0 sul Crystal Palace in Premier League; nello stesso periodo ha battuto anche l'FK Kauno Zalgiris per 4-0 in Conference League e l'Arsenal per 3-0 in Premier League. In queste cinque gare, il Brighton ha segnato 14 goal e ne ha subiti tre, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni.

HUL

HUL - Forma

EVE
D2-2
FUL
S1-0
BRE
D1-1
IPS
D2-2
ARS
S1-0
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BHA

BHA - Forma

LIV
S2-0
MCI
S2-2
MCI
V0-1
GET
V0-1
BRE
V2-0
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Hull City-Brighton & Hove Albion: i precedenti recenti

L'ultimo incontro registrato tra i due club risale al febbraio 2016, quando Hull City e Brighton pareggiarono 0-0 in Championship all'MKM Stadium. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, l'Hull conta due vittorie contro una del Brighton, oltre a due pareggi. L'ultima vittoria dell'Hull in questi confronti è arrivata in casa, in una sfida di FA Cup del 2016 vinta 1-0, mentre l'unico successo del Brighton risale a una partita di Championship del settembre 2015.

Testa a testa

Hull CityPareggioBrighton & Hove Albion
2
2
1
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FIN
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FIN
Championship
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FIN
FA Cup
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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