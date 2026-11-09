L'Hull City ospita il Brighton & Hove Albion domenica 22 novembre 2026 all'MKM Stadium di Hull.

I loro incontri ufficiali più recenti risalgono alla stagione 2015–16 della Championship, quando nel febbraio 2016 pareggiarono 0-0 all'MKM Stadium al termine di una partita combattuta. In precedenza, sempre nel 2016, l'Hull City aveva battuto di misura il Brighton per 1-0 in una sfida di FA Cup.

Quando si gioca Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Hull City-Brighton & Hove Albion si gioca domenica 22 novembre 2026 all'MKM Stadium di Hull.

Premier League - Game Week 11 22 nov 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti per Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Per acquistare i biglietti per Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League, ci sono diverse opzioni principali:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente dal sito ufficiale dell'Hull City è il modo più affidabile per assicurarsi biglietti al prezzo di listino. Di solito, i soci del club e gli abbonati hanno accesso prioritario alle vendite nella prima settimana, prima che gli eventuali posti rimasti siano messi in vendita libera.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Hull City e Brighton & Hove Albion all'MKM Stadium:

1. Canali ufficiali del club

Adulti, tariffa intera: I prezzi partono da 30 sterline per i posti nei settori standard e arrivano generalmente a circa 35-45 sterline , a seconda del settore e della categoria assegnata alla partita.

I prezzi partono da per i posti nei settori standard e arrivano generalmente a circa , a seconda del settore e della categoria assegnata alla partita. Biglietti a tariffa ridotta: Disponibili a partire da 16 sterline per gli anziani, i giovani adulti o altre categorie aventi diritto alla riduzione.

Disponibili a partire da per gli anziani, i giovani adulti o altre categorie aventi diritto alla riduzione. Biglietti per bambini e ragazzi (2–15 anni): I biglietti partono da una tariffa base accessibile di 8 sterline in alcuni settori dello stadio dedicati alle famiglie.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita di biglietti d'ingresso ordinari: A partire dall'equivalente di circa 115-120 sterline .

A partire dall'equivalente di circa . Rivendita di biglietti premium o pacchetti hospitality: I prezzi dei posti nei settori premium o più richiesti possono salire notevolmente, da 350 a oltre 1.000 sterline, a seconda dei servizi inclusi nel pacchetto e della posizione dei posti.

Hull City-Brighton & Hove Albion di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Hull City-Brighton & Hove Albion: lo stato di forma

L'Hull City ha ottenuto due pareggi e subito tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali, senza vittorie. Nell'ultima gara ha perso 1-0 contro il Fulham in Premier League; nello stesso periodo ha perso anche 2-1 contro il Newcastle United e 1-0 contro il Sunderland in Carabao Cup. I due pareggi sono arrivati contro l'Everton, per 2-2, e il Chelsea, sempre per 2-2. In queste cinque partite, l'Hull ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

Il Brighton ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è un successo per 5-0 sul Crystal Palace in Premier League; nello stesso periodo ha battuto anche l'FK Kauno Zalgiris per 4-0 in Conference League e l'Arsenal per 3-0 in Premier League. In queste cinque gare, il Brighton ha segnato 14 goal e ne ha subiti tre, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni.

Hull City-Brighton & Hove Albion: i precedenti recenti

L'ultimo incontro registrato tra i due club risale al febbraio 2016, quando Hull City e Brighton pareggiarono 0-0 in Championship all'MKM Stadium. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, l'Hull conta due vittorie contro una del Brighton, oltre a due pareggi. L'ultima vittoria dell'Hull in questi confronti è arrivata in casa, in una sfida di FA Cup del 2016 vinta 1-0, mentre l'unico successo del Brighton risale a una partita di Championship del settembre 2015.