L’Hull City ospita il Brentford domenica 25 ottobre 2026 all’MKM Stadium di Hull.

Storicamente, le sfide tra le due squadre sono state molto combattute nei precedenti disputati nel calcio inglese. Questa partita offre a entrambe un’importante occasione per conquistare punti preziosi nelle prime fasi della Premier League 2026-27.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Hull City-Brentford, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Hull City-Brentford di Premier League?

Premier League - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti di Hull City-Brentford di Premier League?

Che tu sia un tifoso di casa o segua la squadra in trasferta, ecco i principali modi per acquistare i biglietti di Hull City-Brentford.

1. Canali ufficiali dei club

Portale eTicketing dell’Hull City (tifosi di casa): Per acquistare i biglietti è generalmente necessario avere un account registrato sulla piattaforma ufficiale dell’Hull City, spesso con uno storico di acquisti

Biglietteria ufficiale del Brentford FC (tifosi ospiti): Biglietti disponibili esclusivamente per i titolari di un abbonamento stagionale del Brentford, i titolari di un abbonamento stagionale Premium o gli iscritti a My Bees, in base ai punti fedeltà richiesti per l’accesso alla vendita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Le piattaforme di rivendita dei biglietti come StubHub offrono spesso posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali vanno esauriti, anche se i prezzi possono differire da quelli nominali.

Quanto costano i biglietti di Hull City-Brentford di campionato?

Il costo dei biglietti per Hull City-Brentford varia a seconda che si acquistino biglietti ufficiali al prezzo nominale o tramite piattaforme di rivendita.

1. Prezzi dei biglietti ufficiali dei club (prezzo nominale)

Tifosi di casa (MKM Stadium): I biglietti standard per adulti per una singola partita di Premier League in casa dell’Hull City, senza servizi aggiuntivi, costano da 24 £ a 45 £ , a seconda della categoria del posto e del settore dello stadio. I biglietti a tariffa ridotta e quelli per i più giovani costano meno.

Tifosi ospiti (sostenitori del Brentford): I biglietti per il settore ospiti sono soggetti al tetto massimo obbligatorio previsto dalla Premier League e costano al massimo 30 £ per i tifosi adulti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Per questa partita, sulle piattaforme di rivendita come StubHub i prezzi partono in genere da circa 90 £ a 190 £ , mentre i posti premium o centrali costano di più quando la disponibilità nei canali ufficiali si esaurisce.

Hull City-Brentford di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Hull City e Brentford

Nelle ultime cinque partite, l’Hull City ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 2-1 contro il Newcastle United in Premier League e, nello stesso periodo, ha anche pareggiato 2-2 con il Chelsea in campionato. L’unico successo di questa serie è arrivato in trasferta contro il Coventry City, battuto 1-0. Nelle cinque partite di campionato disputate in questo periodo, l’Hull ha segnato quattro goal e ne ha subiti tre; alla serie si aggiunge la sconfitta contro il Sunderland in Carabao Cup.

Il recente bilancio del Brentford è di due vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è il netto successo per 3-0 sul Chelsea in Premier League; in campionato è arrivato anche un pareggio per 2-2 in trasferta contro il Bournemouth. Il Brentford ha vinto 2-1 sul campo del Reading in Carabao Cup e ha pareggiato due volte in campionato, tra cui l’1-1 in casa del Leeds United. La squadra di Andrews ha mostrato continuità nelle diverse competizioni durante questo periodo.

Hull City-Brentford: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale a febbraio 2020, quando l’Hull City ha ospitato il Brentford in Championship perdendo 1-5. Negli ultimi cinque precedenti registrati, tutti disputati in Championship, il Brentford ha un bilancio migliore; le due squadre hanno anche pareggiato ad agosto 2019 e maggio 2018. L’unica vittoria dell’Hull in questa serie è arrivata a dicembre 2018, con un 2-0 in casa. Il Brentford ha spesso segnato in questa sfida, realizzando 13 goal nei cinque incontri.