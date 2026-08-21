Come acquistare i biglietti per Hull City-Aston Villa: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

La prima partita di Premier League dell'Hull City dopo un decennio non sarebbe potuta andare meglio: nella giornata inaugurale della stagione, al MKM Stadium, ha mandato al tappeto un Manchester United molto accreditato. Sabato 5 settembre tornerà a giocare in casa, con l'Aston Villa ospite, e potreste essere presenti per vedere se le Tigers sapranno ruggire ancora una volta.
Oli McBurnie è stato l'eroe dell'Hull nella celebre vittoria ai play-off di Wembley a maggio, ma nella vittoria all'esordio in Premier League della nuova stagione per la squadra di Sergej Jakirovic sono stati due difensori a rubare la scena. Semi Ajayi ha portato avanti i suoi e l'acquisto record del club Nobel Mendy ha raddoppiato il vantaggio.
L'ultima volta che era in Premier League, l'Hull City impiegò quasi tre mesi per ottenere due vittorie casalinghe. I suoi tifosi più fedeli sperano che stavolta non ci voglia così tanto. Riuscirà a conquistare un'altra vittoria interna contro il Villa?
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Hull City-Aston Villa, incluso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca la partita di Premier League tra Hull City e Aston Villa?
L'Hull City affronta l'Aston Villa al MKM Stadium di Hull sabato 5 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 17:30 BST.
Come acquistare i biglietti di Premier League per Hull City-Aston Villa
Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai singoli biglietti per la partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.
A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:
- Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
- Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.
- Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
- Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.
Se cercate biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.
Quanto costano i biglietti di Premier League per Hull City-Aston Villa?
Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:
- Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per adulti, junior (di solito Under 18 o Under 21), studenti e senior, anche se percentuali di sconto e limiti di età variano da squadra a squadra.
- Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). I grandi incroci contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
- Posizione del posto: I posti centrali lungo la tribuna laterale e nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
- È richiesta l'iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.
Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti
La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.
Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: quasi mai arrivano alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.
Stato di forma
Precedenti recenti
Testa a testa
Notizie sulle squadre e rose
Formazioni Hull City - Aston Villa
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- S. Jakirovic
- U. Emery
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
S
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
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|0
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|+6
|9
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|0
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|+4
|9
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|0
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|+3
|9
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|9
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|2
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|+2
|8
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|2
|1
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|8
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D
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
S
D
S
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V
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|1
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|3
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|8
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|2
D
D
S
S
S
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
S
D
D
S
S