Come acquistare i biglietti per Hull City-Aston Villa: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

La prima partita di Premier League dell'Hull City dopo un decennio non sarebbe potuta andare meglio: nella giornata inaugurale della stagione, al MKM Stadium, ha mandato al tappeto un Manchester United molto accreditato. Sabato 5 settembre tornerà a giocare in casa, con l'Aston Villa ospite, e potreste essere presenti per vedere se le Tigers sapranno ruggire ancora una volta.

Oli McBurnie è stato l'eroe dell'Hull nella celebre vittoria ai play-off di Wembley a maggio, ma nella vittoria all'esordio in Premier League della nuova stagione per la squadra di Sergej Jakirovic sono stati due difensori a rubare la scena. Semi Ajayi ha portato avanti i suoi e l'acquisto record del club Nobel Mendy ha raddoppiato il vantaggio.

L'ultima volta che era in Premier League, l'Hull City impiegò quasi tre mesi per ottenere due vittorie casalinghe. I suoi tifosi più fedeli sperano che stavolta non ci voglia così tanto. Riuscirà a conquistare un'altra vittoria interna contro il Villa?

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Hull City-Aston Villa, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Hull City e Aston Villa?

L'Hull City affronta l'Aston Villa al MKM Stadium di Hull sabato 5 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 17:30 BST.

Premier League - Game Week 3 5 set 2026 - 12:30 The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti di Premier League per Hull City-Aston Villa

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai singoli biglietti per la partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cercate biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Hull City-Aston Villa?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per adulti, junior (di solito Under 18 o Under 21), studenti e senior, anche se percentuali di sconto e limiti di età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). I grandi incroci contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la tribuna laterale e nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

È richiesta l'iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: quasi mai arrivano alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Stato di forma

Precedenti recenti

Notizie sulle squadre e rose