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Come acquistare i biglietti per Hull City-Aston Villa: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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L’Hull City vuole mantenere il suo impressionante rendimento casalingo all’MKM Stadium

La prima partita di Premier League dell'Hull City dopo un decennio non sarebbe potuta andare meglio: nella giornata inaugurale della stagione, al MKM Stadium, ha mandato al tappeto un Manchester United molto accreditato. Sabato 5 settembre tornerà a giocare in casa, con l'Aston Villa ospite, e potreste essere presenti per vedere se le Tigers sapranno ruggire ancora una volta.

Oli McBurnie è stato l'eroe dell'Hull nella celebre vittoria ai play-off di Wembley a maggio, ma nella vittoria all'esordio in Premier League della nuova stagione per la squadra di Sergej Jakirovic sono stati due difensori a rubare la scena. Semi Ajayi ha portato avanti i suoi e l'acquisto record del club Nobel Mendy ha raddoppiato il vantaggio.

L'ultima volta che era in Premier League, l'Hull City impiegò quasi tre mesi per ottenere due vittorie casalinghe. I suoi tifosi più fedeli sperano che stavolta non ci voglia così tanto. Riuscirà a conquistare un'altra vittoria interna contro il Villa?

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Hull City-Aston Villa, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Hull City e Aston Villa?

L'Hull City affronta l'Aston Villa al MKM Stadium di Hull sabato 5 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 17:30 BST.

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Premier League - Game Week 3
The MKM Stadium

Come acquistare i biglietti di Premier League per Hull City-Aston Villa

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai singoli biglietti per la partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cercate biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Hull City-Aston Villa?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per adulti, junior (di solito Under 18 o Under 21), studenti e senior, anche se percentuali di sconto e limiti di età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). I grandi incroci contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo la tribuna laterale e nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • È richiesta l'iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: quasi mai arrivano alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Stato di forma

HUL

HUL - Forma

SGE
S2-0
NCE
D0-0
MUN
V2-0
STK
V1-1
COV
V0-1
Gol segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
AVL

AVL - Forma

FCB
S2-1
PSG
S2-1
BMG
S2-1
BHA
S4-0
ARS
S0-1
Gol segnato (subito)
3/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Hull CityPareggioAston Villa
1
3
1
Championship
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Hull City badge
Hull City
HUL
2
FIN
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FIN
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FIN
Championship
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FIN
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Hull City - Aston Villa

5-4-1
Hull City crest
Hull City
HUL
Formazione
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganR. GilesR. GilesS. AjayiS. AjayiL. CoyleL. CoyleN. MendyN. Mendyteam-logoL. Gourna-DouathR. SlaterR. SlaterM. BelloumiM. Belloumiteam-logoE. StroudO. McBurnieO. McBurnieZ. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefI. MaatsenI. MaatsenM. CashM. CashT. MingsT. Mingsteam-logoG. HemmingsB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. BarkleyN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
5-4-1
Hull City

Formazione titolare

Aston Villa

Panchina

Allenatore

  • S. Jakirovic
  • U. Emery
Hull City

Infortuni e squalifiche

Aston Villa

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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