L'Holstein Kiel ospita l'FC Köln martedì 1 Desember 2026 all'Holstein Stadion di Kiel.

Il precedente più significativo tra le due squadre risale agli spareggi promozione-retrocessione della Bundesliga del maggio 2021, quando il Köln ribaltò lo svantaggio dell'andata con una netta vittoria per 5-1 a Kiel, assicurandosi la permanenza nella massima serie. Le squadre si sono affrontate anche in DFB-Pokal il 29 ottobre 2024, quando il Köln ha vinto agevolmente per 3-0 al RheinEnergieStadion.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Holstein Kiel-FC Köln, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Holstein Kiel-FC Köln di DFB-Pokal?

Holstein Kiel-FC Köln si gioca martedì 1 Desember 2026 all'Holstein Stadion di Kiel.

DFB Pokal - 1/8 1 dic 2026 - 12:00 Holstein Stadion

Come acquistare i biglietti di Holstein Kiel-FC Köln di DFB-Pokal?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di DFB-Pokal tra Holstein Kiel e FC Köln:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Consultate i portali ufficiali di vendita dei biglietti dell'Holstein Kiel e dell'1. FC Köln per le vendite riservate ai soci, quelle aperte al pubblico e le quote destinate al settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di DFB-Pokal quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Holstein Kiel-FC Köln di DFB-Pokal?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per la partita di DFB-Pokal tra Holstein Kiel e FC Köln:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi: Generalmente a partire da circa 17 € .

Generalmente a partire da circa . Posti a sedere: Da circa 35 € fino a circa 55 €.

Mercato della rivendita dei biglietti

Posti in piedi in rivendita: A partire da circa 125-139 € .

A partire da circa . Posti a sedere in rivendita: A partire da circa 159 €, con posti premium o nelle categorie più alte a 199 € o più.

Holstein Kiel-FC Köln di DFB-Pokal: Tutto quello che c'è da sapere

Holstein Kiel-FC Köln: Lo stato di forma

L'Holstein Kiel ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'ultima uscita, il 1° novembre, ha perso 1-0 contro il Greuther Fürth in 2. Bundesliga. Prima aveva battuto l'Hoffenheim con un risultato complessivo di 1-1 in DFB-Pokal, passando il turno con quel risultato, e sconfitto la Dynamo Dresden per 3-0 in campionato. In queste cinque partite il Kiel ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque.

L'FC Köln ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più significativo è stato il 5-0 contro l'Union Berlin in DFB-Pokal il 27 ottobre. Nell'ultima uscita, il 1° novembre, ha pareggiato 1-1 con l'Union Berlin in Bundesliga. Il Köln ha segnato nove goal e ne ha subiti tre in queste cinque partite, dimostrando di poter chiudere le gare quando si creano le condizioni giuste.

Holstein Kiel-FC Köln: I precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate per l'ultima volta nell'ottobre 2024, quando il Köln ha vinto 3-0 in casa in DFB-Pokal. Negli ultimi cinque precedenti documentati, il Köln ha un bilancio complessivo migliore, che comprende il 5-1 nello spareggio di qualificazione alla Bundesliga del maggio 2021 e il 4-0 in 2. Bundesliga del marzo 2019. Le uniche vittorie del Kiel in questa serie sono arrivate nell'andata di quello stesso spareggio del 2021, conclusa 1-0, e in un pareggio per 1-1 nell'ottobre 2018.