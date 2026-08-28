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Come acquistare i biglietti per Hoffenheim-VfB Stuttgart: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L’Hoffenheim affronta il VfB Stoccarda in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Hoffenheim affronta il VfB Stuttgart sabato 12 settembre 2026 alla SNP Arena di Sinsheim.

Il loro più recente incontro di campionato, a maggio 2026, si è concluso con un emozionante pareggio per 3-3 nello stesso stadio. Nel complesso, i precedenti sorridono leggermente allo Stoccarda, anche se le partite a Sinsheim si rivelano regolarmente imprevedibili per entrambe le squadre.  

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Hoffenheim-VfB Stuttgart, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hoffenheim-VfB Stuttgart in Bundesliga?

Hoffenheim-VfB Stuttgart si gioca alla SNP Arena di Sinsheim. Controllate la programmazione locale per conoscere l'orario d'inizio confermato nella vostra zona.

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Bundesliga - Game Week 3
SNP Arena

Come acquistare i biglietti per Hoffenheim-VfB Stuttgart di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga Hoffenheim-VfB Stuttgart del 12 settembre 2026, hai due opzioni principali:

  • Canali ufficiali dei club: il modo più sicuro per assicurarsi i biglietti al prezzo nominale è direttamente tramite il portale ufficiale online dei biglietti del TSG Hoffenheim, dato che è la squadra di casa che ospita la partita alla PreZero Arena di Sinsheim. Anche i tifosi ospiti possono controllare il negozio ufficiale dei biglietti del VfB Stuttgart per la vendita del contingente ospiti, anche se spesso è richiesta l'iscrizione ufficiale al club.
  • Mercato secondario e aggregatori: se le disponibilità ufficiali sono esaurite, i biglietti sono disponibili sulle piattaforme di rivendita e sui siti di comparazione come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Hoffenheim-VfB Stuttgart di Bundesliga?

Il costo dei biglietti per la partita di Bundesliga Hoffenheim-VfB Stuttgart del 12 settembre 2026 varia in base alla posizione del posto, alla categoria del biglietto e al fatto che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o piattaforme secondarie di rivendita:

  • Biglietti ufficiali al prezzo nominale: i biglietti standard acquistati direttamente tramite i canali ufficiali dei club partono in genere da circa 15-20 £ per i posti in piedi (Stehplatz). I biglietti per i posti a sedere (Sitzplatz) generalmente variano tra 30 e 70 £, a seconda della vicinanza al campo o ai settori centrali.
  • Mercato secondario e aggregatori: sulle piattaforme di rivendita di terze parti e sugli aggregatori di biglietti (come StubHub), i prezzi oscillano in base alla domanda. I biglietti base sul mercato secondario partono attualmente da circa 40-85 £, con i posti premium o centrali nei settori inferiori che arrivano a 100-150 £+ a biglietto.

Hoffenheim-VfB Stuttgart di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Hoffenheim e VfB Stuttgart

L'Hoffenheim arriva alla partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato il 4-0 contro l'Erzgebirge Aue in DFB-Pokal il 22 agosto, un convincente successo in coppa arrivato dopo il 2-2 in amichevole con il Tottenham Hotspur. In precedenza, nel pre-campionato, aveva battuto il Karlsruher SC per 3-0 e l'Holstein Kiel per 3-1. In queste cinque partite l'Hoffenheim ha segnato 12 gol e ne ha subiti otto.

Anche lo Stoccarda si presenta alla sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultima uscita è stata il 4-0 in DFB-Pokal sul campo dell'Hansa Rostock il 21 agosto, anche se quel risultato è stato oscurato dagli infortuni subiti durante la partita. Lo Stoccarda ha pareggiato 2-2 con il Paris FC a fine luglio e ha perso 1-0 contro il Fulham in amichevole il 15 agosto. Ha segnato 16 gol nelle cinque partite, ma ne ha subiti otto, un andamento che suggerisce come la squadra di Hoeness possa concedere qualcosa in difesa.

TSG

TSG - Forma

TOT
S3-0
TOT
D2-2
AUE
V0-4
KOE
S3-2
BVB
S2-3
Gol segnato (subito)
10/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
VFB

VFB - Forma

FUL
S1-0
HRO
V0-4
FCB
S5-1
KOE
V4-1
VIK
V3-1
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Hoffenheim-VfB Stuttgart: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al 2 maggio 2026, quando Hoffenheim e Stoccarda hanno pareggiato 3-3 alla SNP Arena in una partita di Bundesliga. Prima di allora, la sfida di Bundesliga del dicembre 2025 a Stoccarda si era chiusa senza gol. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga tra le due squadre, nessuna delle due è riuscita a imporre il proprio dominio, con un bilancio che parla di due pareggi, una vittoria dello Stoccarda e altri due pareggi, compreso l'1-1 del febbraio 2025 e l'1-1 dell'ottobre 2024. L'ultima vittoria presente nel dataset appartiene allo Stoccarda, che ha battuto l'Hoffenheim 3-0 a Sinsheim nel marzo 2024.

Testa a testa

HoffenheimPareggioVfB Stoccarda
0
4
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
3
FIN
Bundesliga
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FIN
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
1
FIN
Bundesliga
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
FIN
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
3
FIN
5Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Hoffenheim-VfB Stuttgart

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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