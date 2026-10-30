L'Hoffenheim ospita lo Schalke 04 domenica 8 novembre 2026 alla SNP Arena di Sinsheim.

L'Hoffenheim è in vantaggio nei precedenti con 14 vittorie, contro le 9 dello Schalke 04, oltre a 7 pareggi. L'Hoffenheim ha vinto gli ultimi tre confronti ufficiali contro lo Schalke, tra cui un successo per 2-0 in campionato e uno per 3-0 in DFB-Pokal nella stagione 2022-23.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Hoffenheim-Schalke 04, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Hoffenheim-Schalke 04 di Bundesliga?

Hoffenheim-Schalke 04 si gioca domenica 8 novembre 2026 alla SNP Arena di Sinsheim.

Bundesliga - Game Week 9 8 nov 2026 - 13:30 SNP Arena

Come acquistare i biglietti per Hoffenheim-Schalke 04 di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra TSG Hoffenheim e FC Schalke 04, i tifosi hanno generalmente diverse opzioni principali, a seconda della disponibilità e delle preferenze:

1. Canali ufficiali dei club

Hoffenheim (tifosi di casa): Poiché l'Hoffenheim ospita la partita alla PreZero Arena di Sinsheim, i biglietti possono essere acquistati direttamente tramite la biglietteria online ufficiale del TSG Hoffenheim. Per le partite in casa è solitamente prevista una fase di vendita riservata ai soci del club prima dell'apertura al pubblico.

Poiché l'Hoffenheim ospita la partita alla PreZero Arena di Sinsheim, i biglietti possono essere acquistati direttamente tramite la biglietteria online ufficiale del TSG Hoffenheim. Per le partite in casa è solitamente prevista una fase di vendita riservata ai soci del club prima dell'apertura al pubblico. Schalke 04 (tifosi ospiti): I tifosi ospiti che desiderano un posto nei settori a loro riservati dovrebbero consultare l'S04 Ticketshop dell'FC Schalke 04, dove i soci del club hanno accesso prioritario ai biglietti destinati agli ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Hoffenheim-Schalke 04 di Bundesliga?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra TSG Hoffenheim e FC Schalke 04, in base alle categorie ufficiali del club e agli annunci attuali sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Categoria 3 (settori S1 e S2): I biglietti standard per adulti partono da circa 18,00 € , mentre quelli per bambini costano all'incirca 15,00 € .

I biglietti standard per adulti partono da circa , mentre quelli per bambini costano all'incirca . Settore famiglie (settori U e V): I biglietti nel settore famiglie costano circa 29,00 € per gli adulti e 18,00 € per i bambini.

I biglietti nel settore famiglie costano circa per gli adulti e per i bambini. Categoria 2B (settori R e T): Posti di categoria standard a circa 37,00 € per gli adulti e 21,00 € per i bambini.

Posti di categoria standard a circa per gli adulti e per i bambini. Categoria 2A (settori B-F e O-Q): Posti di fascia intermedia a circa 52,00 € per gli adulti e 39,00 € per i bambini.

Posti di fascia intermedia a circa per gli adulti e per i bambini. Categoria 1B (settori I e N): Posti premium nei settori laterali inferiori e superiori a 80,00 € per gli adulti e 39,00 € per i bambini.

Posti premium nei settori laterali inferiori e superiori a per gli adulti e per i bambini. Categoria 1A (settori J-M): Posti centrali privilegiati nella tribuna principale a 90,00 € per gli adulti (con tariffe ridotte di circa 88,00 € ) e 39,00 € per i bambini.

Posti centrali privilegiati nella tribuna principale a per gli adulti (con tariffe ridotte di circa ) e per i bambini. Persone in sedia a rotelle e accompagnatori: I posti accessibili costano 18,00 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti più economici / anello superiore: Partono da circa 30,00-40,00 € per i settori dell'anello superiore o quelli d'angolo.

Partono da circa per i settori dell'anello superiore o quelli d'angolo. Posti standard lungo il campo: I posti lungo le linee laterali costano generalmente da 75,00 a 150,00 € , a seconda del settore specifico e della vicinanza al campo.

I posti lungo le linee laterali costano generalmente da , a seconda del settore specifico e della vicinanza al campo. Rivendita di posti premium e pacchetti hospitality: I posti centrali più richiesti o i pacchetti hospitality possono partire da 170,00 € e superare i 350,00 €, a seconda della domanda.

Hoffenheim-Schalke 04 di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Hoffenheim-Schalke 04: lo stato di forma

L'Hoffenheim arriva a questa partita in un momento difficile: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto una sola vittoria e subito quattro sconfitte. L'unico successo in questa serie è stato il 2-1 in Bundesliga contro il VfB Stuttgart, ma da allora ha perso contro Paderborn, OFI Creta in Europa League, Borussia Dortmund e FC Köln. In queste cinque partite, l'Hoffenheim ha segnato otto goal e ne ha subiti nove, un bilancio che riflette le difficoltà della squadra nel trovare stabilità difensiva.

Lo Schalke 04 arriva alla partita in una situazione più positiva. È rimasto imbattuto in tre delle ultime cinque uscite, pareggiando 0-0 sia con il Bayern Monaco sia con l'Elversberg in Bundesliga e vincendo 3-1 in trasferta contro l'Union Berlino. Due vittorie in amichevole contro Oberhausen e Austria Lustenau completano una serie che suggerisce una fiducia crescente sotto la guida di Muslic, anche se i risultati in campionato sono stati alterni.

Hoffenheim-Schalke 04: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale ad aprile 2023, quando l'Hoffenheim ha battuto lo Schalke 2-0 in una partita di Bundesliga alla SNP Arena. Negli ultimi cinque confronti diretti, l'Hoffenheim vanta il bilancio migliore, con tre vittorie contro una dello Schalke; anche un incontro di DFB-Pokal si è concluso a favore dell'Hoffenheim. Le cinque partite hanno prodotto 24 goal in totale, a conferma di precedenti storicamente aperti e ricchi di reti.