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Come acquistare i biglietti per Hoffenheim-Borussia Dortmund: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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L’Hoffenheim affronta il Borussia Dortmund in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il TSG 1899 Hoffenheim affronta il Borussia Dortmund sabato 5 settembre 2026 alla PreZero Arena di Sinsheim.

L'Hoffenheim cercherà di sfruttare il fattore campo dopo aver conquistato una vittoria per 2-1 contro il Dortmund nel precedente incontro di campionato disputato nello stesso stadio nell'aprile 2026. Nel frattempo, il Borussia Dortmund punta a trovare subito slancio nella nuova stagione dopo il quarto posto in campionato della scorsa annata.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Hoffenheim-Borussia Dortmund, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga?

Hoffenheim-Borussia Dortmund si gioca alla SNP Arena di Sinsheim. Controllate la programmazione ufficiale delle trasmissioni nella vostra regione per i dettagli confermati sull'orario del calcio d'inizio.

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Bundesliga - Game Week 2
SNP Arena

Come acquistare i biglietti per Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga?

Per assicurarsi i biglietti esclusivamente tramite le piattaforme ufficiali dei club, seguite questi canali:

Biglietti ufficiali per il settore di casa

  • Ticketcenter del TSG Hoffenheim: il TSG Hoffenheim gestisce direttamente l'assegnazione dei biglietti per il settore di casa tramite il proprio shop online principale.
  • Vendita generale al pubblico: le vendite ufficiali aperte di solito iniziano da 4 a 6 settimane prima del calcio d'inizio attraverso il portale del club.

Piattaforme secondarie di rivendita

  • Piattaforme secondarie per i biglietti come StubHub offrono inserzioni disponibili, anche se i prezzi sono generalmente maggiorati rispetto al valore nominale ufficiale a seconda della domanda.

Quanto costano i biglietti per Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga?

I prezzi nominali dei biglietti per le partite di Bundesliga alla PreZero Arena del TSG 1899 Hoffenheim variano generalmente in base al settore e alla categoria del posto:

Prezzi ufficiali nominali

  • Biglietti in piedi: in genere vanno da 14 € a 19 € a seconda delle riduzioni e delle assegnazioni.
  • Biglietti a sedere: i posti standard di categoria in genere partono da circa 20 € a 28 € per i settori inferiori/superiori, mentre i posti centrali premium arrivano fino a 50 € a 70 € per partite di alto profilo come quella contro il Borussia Dortmund.

Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Hoffenheim e Borussia Dortmund

Le ultime cinque partite dell'Hoffenheim hanno prodotto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, tutte in amichevole pre-campionato. L'uscita più recente si è conclusa con un 2-2 contro il Tottenham Hotspur, dopo una sconfitta per 3-0 contro gli stessi avversari il giorno precedente. In precedenza, nel pre-campionato, aveva ottenuto vittorie convincenti, tra cui un 4-1 sul Greuther Fuerth e un 3-1 contro l'Holstein Kiel. Nelle cinque partite ha segnato 12 gol e ne ha subiti otto.

Gli ultimi cinque risultati amichevoli del Borussia Dortmund mostrano una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La partita più recente si è chiusa sul 2-2 contro la Roma, mentre è arrivata anche una sconfitta per 2-3 contro l'Arsenal in un test pre-campionato. L'unica vittoria è arrivata contro l'FC Tokyo. Il Dortmund ha segnato cinque gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto, un dato che suggerisce come la squadra di Kovac abbia ancora del lavoro da fare in fase difensiva prima dell'inizio del calcio competitivo.

TSG

TSG - Forma

KSC
V3-0
TOT
S3-0
TOT
D2-2
AUE
V0-4
KOE
S3-2
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BVB

BVB - Forma

ARS
S2-3
ROM
D2-2
FCB
S1-2
HSV
V2-0
HAM
V0-5
Gol segnato (subito)
13/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Hoffenheim-Borussia Dortmund: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è disputato il 18 aprile 2026, con la vittoria per 2-1 dell'Hoffenheim alla SNP Arena in una partita di Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga, l'Hoffenheim ha vinto due volte, il Dortmund due volte, mentre una partita è finita in pareggio. Le cinque gare hanno prodotto in totale 16 gol, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di saper segnare sia in casa sia in trasferta.

Testa a testa

HoffenheimPareggioBorussia Dortmund
2
1
2
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FIN
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
FIN
8Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica di Hoffenheim e Borussia Dortmund

Nella classifica di Bundesliga, l'Hoffenheim ha chiuso la precedente stagione all'11° posto, mentre il Borussia Dortmund ha terminato il campionato al quarto posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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