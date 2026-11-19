L’Hoffenheim ospita il Bayern Monaco domenica 13 dicembre 2026 alla SNP Arena di Sinsheim.

Nell’ultimo confronto, disputato all’Allianz Arena l’8 febbraio 2026, il Bayern ha offerto una prestazione offensiva dominante, battendo agevolmente l’Hoffenheim 5-1. Il più importante successo recente dell’Hoffenheim contro il Bayern è arrivato con un rocambolesco 4-2 nell’ultima giornata della stagione 2023-24.

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Quando si gioca Hoffenheim-Bayern Monaco in Bundesliga?

Hoffenheim-Bayern Monaco si gioca domenica 13 dicembre 2026 alla SNP Arena di Sinsheim.

Bundesliga - Game Week 13 13 dic 2026 - 11:30 SNP Arena

Come acquistare i biglietti per Hoffenheim-Bayern Monaco in Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti per Hoffenheim-Bayern Monaco in Bundesliga:

1. Canali ufficiali dei club

Portale ufficiale dei biglietti del TSG Hoffenheim: Per le partite disputate a Sinsheim, puoi consultare la biglietteria online dell’Hoffenheim. Di solito è prevista una fase di prevendita per i soci, prima che i posti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico.

Per le partite disputate a Sinsheim, puoi consultare la biglietteria online dell’Hoffenheim. Di solito è prevista una fase di prevendita per i soci, prima che i posti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico. Portale ufficiale dei biglietti e piattaforma di rivendita del FC Bayern: Per le partite disputate a Monaco, incontri molto richiesti come Bayern-Hoffenheim tendono a esaurire rapidamente i biglietti assegnati tramite i sorteggi iniziali. I soci del club possono però accedere alla piattaforma ufficiale di rivendita del FC Bayern, dove abbonati e soci rivendono i biglietti in sicurezza al valore nominale man mano che la partita si avvicina.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Hoffenheim-Bayern Monaco in Bundesliga?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per Hoffenheim-Bayern Monaco in Bundesliga:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard di categoria 2 (anelli superiori/tribune laterali): In genere costano circa da 35 € a 70 € .

In genere costano circa . Posti standard di categoria 1 (anelli inferiori delle tribune laterali): In genere costano tra 75 € e 80 € .

In genere costano . Settori in piedi (Stehplatz): In genere costano circa da 15 € a 20 € .

In genere costano circa . Pacchetti VIP e hospitality: In genere costano da 300 € a oltre 800 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita diretti dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard o per le tribune dietro le porte: In genere partono da circa 110 €-135 € .

In genere partono da circa . Biglietti per le tribune laterali e posti premium negli anelli inferiori: I prezzi salgono tra 250 € e oltre 500 € .

I prezzi salgono . Rivendita nei periodi di massima domanda: Il prezzo medio può facilmente raggiungere tra 450 € e oltre 600 €.

Hoffenheim-Bayern Monaco in Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Hoffenheim e Bayern Monaco

L’Hoffenheim ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha battuto lo Schalke 2-1 in Bundesliga e, prima ancora, ha vinto 3-0 contro il Bayer Leverkusen. Tuttavia, le sconfitte consecutive contro Werder Brema e Holstein Kiel, quest’ultima ai rigori in DFB-Pokal, mostrano che la discontinuità resta un problema. Nelle cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque.

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha pareggiata una, senza subire sconfitte. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 sul campo del Magonza in Bundesliga; ha inoltre battuto l’Atletico Madrid 2-0 in Champions League. Il 2-2 sul campo del Borussia Dortmund è l’unica partita della serie in cui non ha conquistato la vittoria. Nelle cinque gare il Bayern ha segnato 13 goal e ne ha subiti sei, a conferma della sua efficacia offensiva.

Hoffenheim-Bayern Monaco: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale a febbraio 2026, quando il Bayern Monaco ha battuto l’Hoffenheim 5-1 a Monaco. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Bayern ne ha vinti quattro e l’Hoffenheim uno, il 4-2 in casa del maggio 2024. In quelle cinque partite il Bayern ha segnato 18 goal, contro gli otto dell’Hoffenheim.