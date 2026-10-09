Come acquistare i biglietti per Hoffenheim-Bayer Leverkusen: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Hoffenheim ospita il Bayer Leverkusen domenica 25 ottobre 2026 alla SNP Arena di Sinsheim.

Storicamente, il Bayer 04 Leverkusen ha il sopravvento in questa rivalità, con 21 vittorie contro le 9 dell'Hoffenheim nei 36 precedenti testa a testa. Le partite tra queste due squadre sono tradizionalmente rapide e ricche di gol, con una media di oltre 3 reti a gara e con entrambe le squadre che vanno regolarmente a segno.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Hoffenheim-Bayer Leverkusen, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hoffenheim-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

Hoffenheim-Bayer Leverkusen si gioca alla SNP Arena di Sinsheim, domenica 25 ottobre 2026.

Bundesliga - Game Week 7 25 ott 2026 - 10:30 SNP Arena

Come acquistare i biglietti per Hoffenheim-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra TSG 1899 Hoffenheim e Bayer 04 Leverkusen alla PreZero Arena (SNP Arena):

1. Ticket Shop ufficiale del TSG Hoffenheim

Sito del club: L'opzione più diretta è acquistare direttamente attraverso il portale ufficiale online del TSG Hoffenheim.

Priorità ai membri: I membri ufficiali del club ricevono accesso anticipato prioritario prima che i biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.

2. Quota ufficiale per il settore ospiti (tifosi del Bayer Leverkusen)

Settore ospiti: I tifosi del Leverkusen possono acquistare i biglietti assegnati al settore ospiti direttamente tramite il Ticket Shop del Bayer 04 Leverkusen .

3. Marketplace secondari di biglietti

Piattaforme secondarie per i biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti d'ingresso generale si possono spesso trovare su piattaforme secondarie per i biglietti come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le assegnazioni primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Hoffenheim-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per TSG 1899 Hoffenheim-Bayer 04 Leverkusen alla PreZero Arena (SNP Arena) variano in base alla categoria del posto e all'età o alle eventuali riduzioni:

1. Biglietti ufficiali del club (prezzo nominale)

Biglietti in piedi (Stehplätze / blocchi ospiti G1 & G2):

Prezzo intero: 15 € - 18 € Ridotti: 12 € - 17 €

Posti a sedere nel Family Block (blocchi U & V):

Bambini (fino a 14 anni): 12 € - 20 € Pacchetti per adulti: 30 € - 45 €

Biglietti standard con posto a sedere (Sitzplätze):

Categoria 2 / angoli e anello superiore: 30 € - 65 € Categoria 1 / tribuna principale e lato lungo anello inferiore: 65 € - 115 €+

VIP & hospitality corporate:

I prezzi vanno da 100 € - 250 €+ a persona in base all'accesso alla lounge e al pacchetto catering.



2. Marketplace secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari del club, piattaforme secondarie per i biglietti come StubHubmettono in vendita biglietti in base alla domanda di mercato:

Posti in piedi / ingresso generale : a partire da 33 € - 55 €

Biglietti con posto riservato : da 70 € - 200 €+ a seconda della domanda e della posizione del posto.

Hoffenheim-Bayer Leverkusen di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Hoffenheim e Bayer Leverkusen

L'Hoffenheim ha vinto una e perso quattro delle ultime cinque partite ufficiali, una serie che sottolinea la portata della sfida che attende Ilzer. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 3-1 sul campo del Paderborn in Bundesliga, e la squadra ha perso anche 2-0 contro l'OFI Crete in Europa League. Il successo casalingo per 2-1 contro il VfB Stuttgart rappresenta l'unico risultato positivo in questo arco di partite. L'Hoffenheim ha segnato sette gol in queste cinque gare e ne ha subiti undici.

Il Leverkusen ha messo insieme un rendimento recente più convincente, con tre vittorie nelle ultime cinque e una sola sconfitta. Il risultato di spicco è stato il 4-0 contro l'Union Berlin, seguito poi dal 2-0 contro l'RB Leipzig nell'ultima uscita. L'unica sconfitta in questa serie è stato il 3-2 contro l'Elversberg all'inizio della sequenza. Il Leverkusen ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque nelle cinque partite.

Hoffenheim-Bayer Leverkusen: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club si è disputato il 17 gennaio 2026, quando l'Hoffenheim ha vinto 1-0 in casa in Bundesliga. Negli ultimi cinque precedenti, il Leverkusen è in vantaggio con tre vittorie contro le due dell'Hoffenheim, anche se il TSG ha dimostrato di essere capace di strappare punti ai suoi avversari alla SNP Arena.