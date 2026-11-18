Heart of Midlothian ospita il Borac Banja Luka giovedì 10 dicembre 2026 al Tynecastle Park di Edimburgo.

Non risultano precedenti tra Heart of Midlothian e Borac Banja Luka nelle competizioni europee: sarà dunque il primo confronto tra i due club. L’Hearts arriva alla partita dopo un periodo di forma altalenante, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti per Heart of Midlothian-Borac Banja Luka, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Heart of Midlothian-Borac Banja Luka in Conference League?

Heart of Midlothian-Borac Banja Luka si gioca giovedì 10 dicembre 2026 al Tynecastle Park di Edimburgo.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 15:00 Tynecastle Park

Come acquistare i biglietti per Heart of Midlothian-Borac Banja Luka in Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Conference League tra Heart of Midlothian e Borac Banja Luka:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi acquistare i biglietti direttamente attraverso i canali ufficiali dell’Hearts. È il modo principale e più affidabile per assicurarsi biglietti al prezzo nominale, quando disponibili.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Heart of Midlothian-Borac Banja Luka in Conference League?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la partita di Conference League tra Heart of Midlothian e Borac Banja Luka:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard per adulti: Circa 30-55 €.

Circa Biglietti ridotti (anziani / giovani adulti / ragazzi): Circa 15-35 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Rivendita di biglietti d’ingresso: In genere i prezzi partono da circa 45-70 € .

In genere i prezzi partono da circa . Posti premium / lungo le tribune laterali: I prezzi possono variare da 90 a oltre 150 €.

Heart of Midlothian-Borac Banja Luka in Conference League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Heart of Midlothian e Borac Banja Luka

L’Hearts arriva alla partita con una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni, oltre a un pareggio e tre sconfitte. Nell’ultima partita ha perso nettamente 5-2 contro il Falkirk in Premiership, mentre nel precedente impegno di Conference League è stato battuto 3-1 dal Thun. In queste cinque gare l’Hearts ha segnato otto goal e ne ha subiti dodici, numeri che rispecchiano l’incostanza delle sue recenti prestazioni.

Il Borac Banja Luka ha un bilancio recente più vario, ma leggermente più incoraggiante: tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha ottenuto un netto successo per 4-1 contro il Radnik Bijeljina in Premier League, anche se la settimana precedente aveva perso 2-0 contro il Mjaellby in Conference League. Nelle ultime cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti tre.

Heart of Midlothian-Borac Banja Luka: i precedenti recenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra Heart of Midlothian e Borac Banja Luka. Questa partita sarà il primo confronto tra i due club.