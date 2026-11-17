L'Hapoel Beer Sheva ospita la Juventus giovedì 10 dicembre 2026 allo Stadionul Rapid-Giulesti di Bucarest.

Questa partita di UEFA Europa League sarà il primo confronto ufficiale tra Hapoel Beer Sheva e Juventus. La sesta giornata avrà conseguenze importanti per la qualificazione e il piazzamento: con la fase campionato ormai vicina alla conclusione, entrambe le squadre saranno chiamate a ottenere un risultato.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Hapoel Beer Sheva-Juventus, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Hapoel Beer Sheva-Juventus di Europa League?

Hapoel Beer Sheva-Juventus si gioca allo Stadionul Rapid-Giulesti di Bucarest giovedì 10 dicembre 2026.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 12:45 Stadionul Rapid-Giulesti

Come acquistare i biglietti per Hapoel Beer Sheva-Juventus di Europa League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Europa League tra Hapoel Beer Sheva e Juventus:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: acquistare direttamente attraverso i portali ufficiali dell'Hapoel Beer Sheva o della Juventus è il modo più affidabile per ottenere biglietti al prezzo nominale e dai contingenti ufficiali.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: se i biglietti ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando quelli dei contingenti ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Hapoel Beer Sheva-Juventus di Europa League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Europa League tra Hapoel Beer Sheva e Juventus:

1. Canali ufficiali dei club

Settore laterale standard: prezzi a partire da circa 52 €.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti messi in vendita dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti più economici: generalmente a partire da circa 140-215 €.

Hapoel Beer Sheva-Juventus di Europa League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Hapoel Beer Sheva e Juventus

L'Hapoel Beer Sheva ha faticato a trovare continuità: nelle ultime cinque partite non ha ottenuto vittorie, raccogliendo quattro sconfitte e un pareggio. Nell'ultima gara ha perso 2-0 contro l'OFI Creta in Europa League, mentre in precedenza, nella stessa competizione, era stato battuto 4-0 dall'Union St. Gilloise. In quelle cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti nove; l'unico punto è arrivato con lo 0-0 contro la Dinamo Zagabria.

La Juventus arriva da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha pareggiato 2-2 sul campo della Fiorentina in Serie A, dopo aver battuto 2-1 l'AZ Alkmaar in Europa League e 2-0 il Napoli in Serie A. In questa serie di partite, la squadra torinese ha segnato sette goal e ne ha subiti quattro, anche se la sconfitta sul campo del Genoa resta una macchia in un periodo per il resto in miglioramento.

Hapoel Beer Sheva-Juventus: i precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Hapoel Beer Sheva e Juventus.