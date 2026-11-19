L’Hamburger SV ospita lo Schalke 04 venerdì 11 Desember 2026 al Volksparkstadion di Amburgo.

I loro incontri ufficiali più recenti si sono disputati perlopiù in 2. Bundesliga, durante le rispettive assenze pluriennali dalla massima serie. Tra le sfide più equilibrate figurano due pareggi per 2-2 nella stagione 2024–25. L’ultimo scontro diretto, giocato nell’aprile 2025 alla Veltins-Arena, è stato all’altezza della tensione di questa sfida: un caotico 2-2 in cui lo Schalke ha strappato un punto nel finale nonostante fosse rimasto in dieci.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarvi i biglietti di Hamburger SV-Schalke 04, compresi i canali d’acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Hamburger SV-Schalke 04 in Bundesliga?

Hamburger SV-Schalke 04 si gioca venerdì 11 Desember 2026 al Volksparkstadion di Amburgo.

Bundesliga - Game Week 13 11 dic 2026 - 14:30 Volksparkstadion

Come acquistare i biglietti per Hamburger SV-Schalke 04 in Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra Hamburger SV e Schalke 04:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il metodo più affidabile e sicuro è acquistare direttamente attraverso i portali ufficiali dell’Hamburger SV, per i settori dei tifosi di casa, o dello Schalke 04, per i biglietti riservati ai tifosi ospiti. Trattandosi di una sfida di grande richiamo tra club con tifoserie storicamente molto numerose, i biglietti sui canali ufficiali di vendita si esauriscono molto rapidamente.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita, come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando quelli dei canali di vendita ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Hamburger SV-Schalke 04 in Bundesliga?

Ecco i prezzi stimati dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Hamburger SV e Schalke 04:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (Stehplatz): da 19 a 25 €.

da 19 a 25 €. Categoria 4 / anello superiore: da 35 a 50 €.

da 35 a 50 €. Categoria 3 / anello inferiore e intermedio: da 50 a 70 €.

da 50 a 70 €. Categorie 1 e 2 / posti migliori: da 70 a oltre 90 €.

da 70 a oltre 90 €. Pacchetti VIP / hospitality: da 250 a oltre 500 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi basati sulla domanda di mercato:

Posti in piedi / angolo dell’anello superiore: da 130 a 160 €.

da 130 a 160 €. Posti a sedere standard (categorie 2 e 3): da 175 a 260 €.

da 175 a 260 €. Posti migliori (categoria 1): da 280 a oltre 400 €.

da 280 a oltre 400 €. Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: da 500 a oltre 800 €.

Hamburger SV-Schalke 04 in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Hamburger SV e Schalke 04

L’Hamburger SV ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha battuto 3-1 il Borussia Mönchengladbach in Bundesliga. In precedenza, nello stesso periodo, l’HSV ha superato 1-0 il VfB Stuttgart, ma ha subito due sconfitte consecutive contro l’Eintracht Frankfurt, entrambe per 1-3: una in Coppa di Germania e una in Bundesliga. In queste cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti sette.

Lo Schalke 04 ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite ufficiali, con un pareggio e quattro sconfitte. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-2 contro l’Hoffenheim in Bundesliga. Prima aveva perso 0-2 contro l’RB Leipzig ed era stato eliminato dalla Coppa di Germania dalla Dynamo Dresden. In queste cinque partite il club ha segnato soltanto due goal e ne ha subiti sei.

Hamburger SV-Schalke 04: gli ultimi scontri diretti

L’incontro più recente tra i due club risale al 19 aprile 2025 in 2. Bundesliga, quando Schalke e HSV pareggiarono 2-2 alla Veltins-Arena. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, tutte disputate in 2. Bundesliga, nessuna delle due squadre ha dominato: il bilancio comprende due pareggi, una vittoria dell’HSV e risultati che riflettono quanto sia combattuta questa rivalità. La vittoria più ampia dell’HSV tra le partite considerate è stata il 5-3 ottenuto al Volksparkstadion nel luglio 2023.