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Come acquistare i biglietti per Hamburger SV-Mainz 05: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L’Amburgo sfida il Mainz 05 in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Hamburger SV affronta il Mainz 05 domenica 6 settembre 2026 al Volksparkstadion di Amburgo.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida di inizio stagione con l'obiettivo di conquistare punti cruciali per dare slancio positivo al proprio cammino nella massima serie. Il loro precedente incrocio in Bundesliga, nel febbraio 2026, si è concluso con un pareggio per 1-1 alla Mewa Arena.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Hamburger SV-Mainz 05, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hamburger SV-Mainz 05 di Bundesliga?

Hamburger SV-Mainz 05 si gioca al Volksparkstadion di Amburgo.

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Bundesliga - Game Week 2
Volksparkstadion

Come acquistare i biglietti per Hamburger SV-Mainz 05 di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 al Volksparkstadion, segui questi canali ufficiali e affidabili:

  • Dove acquistare: visita il portale ufficiale di biglietteria dell'Hamburger SV (hsv.de).
  • Ticket Shop ufficiale dell'Hamburger SV (canale principale)
    • Priorità ai membri: i membri ufficiali del club HSV ricevono accesso anticipato alla vendita dei biglietti casalinghi prima di qualsiasi apertura al pubblico generale.
    • Vendita generale: gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi in vendita generale circa da 2 a 4 settimane prima del giorno della partita.
  • Quota ufficiale del Mainz 05 per il settore ospiti (per i tifosi in trasferta)
    • Dove acquistare: se tifi Mainz 05, acquista tramite il portale ufficiale di biglietteria del 1. FSV Mainz 05 (mainz05.de).
    • Settore: i tifosi ospiti siedono nel blocco riservato ai visitatori (Gastbereich) al Volksparkstadion.
    • Marketplace secondari: se le opzioni principali sono esaurite, i biglietti sono disponibili sui motori di ricerca per ticket e su piattaforme secondarie come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Hamburger SV-Mainz 05 di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per Hamburger SV vs. Mainz 05 al Volksparkstadion dipendono dalla categoria del posto e dal fatto che l'acquisto venga effettuato direttamente o sul mercato secondario:

Prezzi ufficiali diretti (HSV Ticket Shop)

  • Posto in piedi (Stehplatz):16 € - 22 €
  • Posto a sedere standard (Sitzplatz):30 € - 85 € (varia in base ad anello, angolo o visuale centrale)
  • VIP & Hospitality:200 €+

Prezzi del mercato secondario e della rivendita

Se acquisti tramite piattaforme di rivendita verificate o marketplace aggregatori:

  • Prezzi di partenza: i posti di ingresso nell'anello superiore partono da circa 55 $ - 65 $ (~50 € - 60 €).   
  • Posti medi: i posti standard nell'anello inferiore (Unterrang) e con visuale centrale vanno da 85 $ - 185 $ (~78 € - 170 €).
  • Posti premium: le file centrali inferiori o i settori a centrocampo vanno da 200 $ - 450 $+.

Hamburger SV-Mainz 05 di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Hamburger SV e Mainz 05

L'Hamburger SV arriva a questa partita con un bilancio nel pre-campionato di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata una vittoria per 2-1 contro il Tolosa il 15 agosto, mentre una settimana prima aveva pareggiato 2-2 con il Lille. Le sconfitte contro Everton e Rapid Vienna sono stati i punti più bassi del programma di preparazione. L'HSV ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto, un dato che suggerisce come la fase difensiva debba essere registrata meglio con il ritorno del calcio competitivo.

Il Mainz 05 è stato in ottima forma per tutto il pre-campionato, vincendo quattro delle ultime cinque partite e pareggiandone una. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 contro l'AFC Bournemouth il 15 agosto, mentre è arrivata anche una netta vittoria per 4-0 contro il Paris FC. Il 3-3 con l'Udinese è stata l'unica occasione in cui la squadra di Fischer ha lasciato punti per strada. Il Mainz ha segnato 13 gol in cinque amichevoli subendone appena quattro, un rendimento che indica un reparto offensivo ben oliato in vista della nuova stagione.

HSV

HSV - Forma

EVE
S1-2
LIL
D2-2
TFC
V1-2
VEL
V0-3
BVB
S2-0
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
M05

M05 - Forma

UDI
D3-3
PAR
V4-0
BOU
V2-1
KRI
V0-9
SCP
D0-0
Gol segnato (subito)
18/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Hamburger SV-Mainz 05: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso sull'1-1, con il Mainz che ha ospitato l'HSV in Bundesliga il 20 febbraio 2026. Prima di allora, l'Hamburger SV aveva inflitto al Mainz una pesante sconfitta per 4-0 al Volksparkstadion nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga registrate, entrambe le squadre hanno ottenuto una vittoria, mentre i tre pareggi completano il bilancio dei precedenti.

Testa a testa

AmburgoPareggioMagonza 05
1
3
1
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
1
Amburgo badge
Amburgo
HSV
1
FIN
Bundesliga
Amburgo badge
Amburgo
HSV
4
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
FIN
Bundesliga
Amburgo badge
Amburgo
HSV
0
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
3
Amburgo badge
Amburgo
HSV
2
FIN
Bundesliga
Amburgo badge
Amburgo
HSV
0
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
FIN
7Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Hamburger SV-Mainz 05: classifica

Nella classifica di Bundesliga, l'Hamburger SV occupa attualmente il decimo posto, con il Mainz 05 due posizioni più sotto, al dodicesimo.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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