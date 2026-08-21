L'Hamburger SV affronta il Mainz 05 domenica 6 settembre 2026 al Volksparkstadion di Amburgo.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida di inizio stagione con l'obiettivo di conquistare punti cruciali per dare slancio positivo al proprio cammino nella massima serie. Il loro precedente incrocio in Bundesliga, nel febbraio 2026, si è concluso con un pareggio per 1-1 alla Mewa Arena.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Hamburger SV-Mainz 05, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hamburger SV-Mainz 05 di Bundesliga?

Hamburger SV-Mainz 05 si gioca al Volksparkstadion di Amburgo.

Bundesliga - Game Week 2 6 set 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Come acquistare i biglietti per Hamburger SV-Mainz 05 di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 al Volksparkstadion, segui questi canali ufficiali e affidabili:

Dove acquistare: visita il portale ufficiale di biglietteria dell'Hamburger SV ( hsv.de ).

Ticket Shop ufficiale dell'Hamburger SV (canale principale)

Priorità ai membri: i membri ufficiali del club HSV ricevono accesso anticipato alla vendita dei biglietti casalinghi prima di qualsiasi apertura al pubblico generale. Vendita generale: gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi in vendita generale circa da 2 a 4 settimane prima del giorno della partita.

Quota ufficiale del Mainz 05 per il settore ospiti (per i tifosi in trasferta)

Dove acquistare: se tifi Mainz 05, acquista tramite il portale ufficiale di biglietteria del 1. FSV Mainz 05 ( mainz05.de ). Settore: i tifosi ospiti siedono nel blocco riservato ai visitatori ( Gastbereich ) al Volksparkstadion.

Marketplace secondari: se le opzioni principali sono esaurite, i biglietti sono disponibili sui motori di ricerca per ticket e su piattaforme secondarie come StubHub .



Quanto costano i biglietti per Hamburger SV-Mainz 05 di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per Hamburger SV vs. Mainz 05 al Volksparkstadion dipendono dalla categoria del posto e dal fatto che l'acquisto venga effettuato direttamente o sul mercato secondario:

Prezzi ufficiali diretti (HSV Ticket Shop)

Posto in piedi ( Stehplatz ): 16 € - 22 €

Posto a sedere standard ( Sitzplatz ): 30 € - 85 € (varia in base ad anello, angolo o visuale centrale)

VIP & Hospitality:200 €+

Prezzi del mercato secondario e della rivendita

Se acquisti tramite piattaforme di rivendita verificate o marketplace aggregatori:

Prezzi di partenza: i posti di ingresso nell'anello superiore partono da circa 55 $ - 65 $ (~50 € - 60 €).

Posti medi: i posti standard nell'anello inferiore ( Unterrang ) e con visuale centrale vanno da 85 $ - 185 $ (~78 € - 170 €).

Posti premium: le file centrali inferiori o i settori a centrocampo vanno da 200 $ - 450 $+ .

Hamburger SV-Mainz 05 di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Hamburger SV e Mainz 05

L'Hamburger SV arriva a questa partita con un bilancio nel pre-campionato di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata una vittoria per 2-1 contro il Tolosa il 15 agosto, mentre una settimana prima aveva pareggiato 2-2 con il Lille. Le sconfitte contro Everton e Rapid Vienna sono stati i punti più bassi del programma di preparazione. L'HSV ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto, un dato che suggerisce come la fase difensiva debba essere registrata meglio con il ritorno del calcio competitivo.

Il Mainz 05 è stato in ottima forma per tutto il pre-campionato, vincendo quattro delle ultime cinque partite e pareggiandone una. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 contro l'AFC Bournemouth il 15 agosto, mentre è arrivata anche una netta vittoria per 4-0 contro il Paris FC. Il 3-3 con l'Udinese è stata l'unica occasione in cui la squadra di Fischer ha lasciato punti per strada. Il Mainz ha segnato 13 gol in cinque amichevoli subendone appena quattro, un rendimento che indica un reparto offensivo ben oliato in vista della nuova stagione.

Hamburger SV-Mainz 05: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso sull'1-1, con il Mainz che ha ospitato l'HSV in Bundesliga il 20 febbraio 2026. Prima di allora, l'Hamburger SV aveva inflitto al Mainz una pesante sconfitta per 4-0 al Volksparkstadion nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga registrate, entrambe le squadre hanno ottenuto una vittoria, mentre i tre pareggi completano il bilancio dei precedenti.

Hamburger SV-Mainz 05: classifica

Nella classifica di Bundesliga, l'Hamburger SV occupa attualmente il decimo posto, con il Mainz 05 due posizioni più sotto, al dodicesimo.