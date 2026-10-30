L’Hamburger SV ospita il Borussia Mönchengladbach venerdì 6 novembre 2026 al Volksparkstadion di Amburgo.

Le sfide recenti tra i due club sono state battaglie tattiche molto equilibrate: gli ultimi due incontri di campionato, disputati nell’agosto 2025 e nel gennaio 2026, sono terminati entrambi 0-0. La partita del gennaio 2026 al Volksparkstadion ha messo in evidenza l’organizzazione difensiva delle due squadre, incapaci di sbloccare il risultato nonostante alcune fasi di gioco ad alta intensità.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach di Bundesliga?

Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach inizierà venerdì 6 novembre 2026 al Volksparkstadion di Amburgo.

Bundesliga - Game Week 9 6 nov 2026 - 14:30 Volksparkstadion

Come acquistare i biglietti per Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra Hamburger SV e Borussia Mönchengladbach, hai a disposizione alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria HSV: I biglietti sono distribuiti principalmente attraverso il portale ufficiale online dell’Hamburger SV. Per le partite più richieste, la vendita inizia generalmente con una fase di prevendita esclusiva riservata ai soci del club. Data l’elevata richiesta al Volksparkstadion

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach di Bundesliga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Bundesliga tra Hamburger SV e Borussia Mönchengladbach al Volksparkstadion, suddivisi tra canali ufficiali del club e mercato di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Nordtribüne (posti in piedi): da 14 a 19 € per la celebre gradinata nord, dove si radunano i tifosi di casa più appassionati.

da 14 a 19 € per la celebre gradinata nord, dove si radunano i tifosi di casa più appassionati. Categoria 2 (dietro le porte): da 25 a 45 € per i posti nell’anello superiore o inferiore dietro le tribune nord e sud.

da 25 a 45 € per i posti nell’anello superiore o inferiore dietro le tribune nord e sud. Categoria 1 (lati lunghi / anelli): da 40 a 65 € per i posti standard lungo i lati del campo nelle tribune est e ovest.

da 40 a 65 € per i posti standard lungo i lati del campo nelle tribune est e ovest. Categoria 1 Premium (zona centrale del lato lungo): da 60 a 76 € per le file centrali dell’anello inferiore, in corrispondenza della linea di metà campo.

da 60 a 76 € per le file centrali dell’anello inferiore, in corrispondenza della linea di metà campo. VIP / Hospitality: da 250 a oltre 500 € a partita per posti business o palchi privati, con accesso alla lounge, cibo e bevande inclusi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Rivendita di biglietti d’ingresso / posti nell’anello superiore: prezzi a partire da circa 50-65 € per i posti standard quando la domanda è bassa o i biglietti vengono messi in vendita con largo anticipo.

prezzi a partire da circa per i posti standard quando la domanda è bassa o i biglietti vengono messi in vendita con largo anticipo. Rivendita di posti sui lati lunghi del campo: generalmente da 100 a 250 € , a seconda del settore e della vicinanza al terreno di gioco.

generalmente da , a seconda del settore e della vicinanza al terreno di gioco. Rivendita di pacchetti Premium e VIP Hospitality: prezzi che spesso partono da 300 € e superano i 500 € a seconda della disponibilità.

Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach di Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach: La forma delle squadre

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l’HSV ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è una vittoria per 2-0 in amichevole contro l’FC København, arrivata dopo un successo in Bundesliga contro il Köln con lo stesso punteggio, all’inizio di settembre. Il momento peggiore di questa serie è stata la sconfitta per 5-0 sul campo dell’RB Leipzig, arrivata poco dopo il 5-0 subito in casa contro il Mainz 05. In queste cinque partite, l’HSV ha segnato sette goal e ne ha subiti 13.

Anche le ultime cinque partite del Gladbach raccontano un periodo difficile, con tre sconfitte e nessuna vittoria in Bundesliga. Il risultato più recente in una gara ufficiale è la sconfitta per 5-0 sul campo del Freiburg. In campionato, il Gladbach ha perso anche 4-3 contro il Mainz 05 e 4-3 contro l’Elversberg. Le uniche note positive di questa serie sono arrivate dalle due amichevoli disputate durante la sosta per le nazionali: una vittoria per 3-0 contro lo Sportfreunde Siegen e un pareggio per 1-1 con il St. Pauli.

Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club, disputato il 17 gennaio 2026 al Volksparkstadion, è terminato 0-0 in Bundesliga. Anche la sfida precedente, giocata nell’agosto 2025 sul campo del Gladbach, si era conclusa 0-0. Negli ultimi cinque precedenti di Bundesliga documentati tra le due squadre, l’HSV ha vinto due volte e il Gladbach una, mentre due partite sono finite in parità.