L’Hajduk Split ospita l’FC Nordsjaelland giovedì 10 dicembre 2026 allo Stadion Poljud di Spalato.

L’HNK Hajduk Split e l’FC Nordsjaelland provengono da tradizioni calcistiche europee molto diverse: l’Hajduk vanta una lunga storia come una delle grandi squadre croate, mentre il Nordsjaelland si è costruito in tempi più recenti una reputazione come importante vivaio di talenti danesi. Prima del loro incontro in UEFA Conference League, i due club non si erano mai affrontati ufficialmente nelle principali competizioni europee: le loro sfide recenti rappresentano quindi un confronto inedito tra squadre di Paesi diversi.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti per Hajduk Split-FC Nordsjaelland, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Hajduk Split-FC Nordsjaelland di Conference League?

Hajduk Split-FC Nordsjaelland si gioca allo Stadion Poljud di Spalato giovedì 10 dicembre 2026.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 15:00 Stadion Poljud

Come acquistare i biglietti per Hajduk Split-FC Nordsjaelland di Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Conference League tra Hajduk Split e FC Nordsjaelland:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: puoi cercare i biglietti della vendita ufficiale direttamente sul sito e sul portale di biglietteria dell’HNK Hajduk Split. Di norma, i soci hanno accesso a una finestra di vendita prioritaria e a prezzi scontati.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti messi in vendita dal club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità della vendita ufficiale sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Hajduk Split-FC Nordsjaelland di Conference League?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Conference League tra Hajduk Split e FC Nordsjaelland:

1. Canali ufficiali del club

Tribune generali / curve (Nord e Sud): generalmente costano circa 15-25 €.

generalmente costano circa Tribune laterali (Est e Ovest, settori esterni): solitamente costano 25-45 € .

solitamente costano . Settore centrale della tribuna Ovest e aree VIP: generalmente costano da 50 € a oltre 100 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti della vendita ufficiale del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti rivenduti più economici / settori d’angolo: generalmente partono da circa 60-85 €.

generalmente partono da circa Posti standard di fascia intermedia: spesso costano 90-130 €.

Posti centrali premium con buona visuale: spesso arrivano a 150-300 € e oltre.

Hajduk Split-FC Nordsjaelland di Conference League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Hajduk Split e FC Nordsjaelland

L’Hajduk Split arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 in trasferta contro l’Osijek nella HNL; nello stesso periodo ha anche battuto l’HNK Gorica per 5-0. L’unica sconfitta è arrivata contro il Lincoln Red Imps in Conference League, per 1-0. In queste cinque partite, l’Hajduk ha segnato nove goal e ne ha subiti tre.

L’FC Nordsjaelland ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La più recente è stata una netta vittoria per 6-1 sul campo del Randers FC nella Superliga danese, anche se poco prima aveva perso 2-0 contro il Monaco in Conference League. Nello stesso periodo, il Nordsjaelland ha pareggiato 1-1 con il Silkeborg e perso 3-2 contro l’FC Midtjylland, segnando dieci goal e subendone cinque nell’arco delle cinque gare.

Hajduk Split-FC Nordsjaelland: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Hajduk Split e FC Nordsjaelland.