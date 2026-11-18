L’Hajduk Split ospita l’FC Nordsjaelland giovedì 10 dicembre 2026 allo Stadion Poljud di Spalato.
L’HNK Hajduk Split e l’FC Nordsjaelland provengono da tradizioni calcistiche europee molto diverse: l’Hajduk vanta una lunga storia come una delle grandi squadre croate, mentre il Nordsjaelland si è costruito in tempi più recenti una reputazione come importante vivaio di talenti danesi. Prima del loro incontro in UEFA Conference League, i due club non si erano mai affrontati ufficialmente nelle principali competizioni europee: le loro sfide recenti rappresentano quindi un confronto inedito tra squadre di Paesi diversi.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti per Hajduk Split-FC Nordsjaelland, da dove acquistarli a quanto costano.
Quando si gioca Hajduk Split-FC Nordsjaelland di Conference League?
Hajduk Split-FC Nordsjaelland si gioca allo Stadion Poljud di Spalato giovedì 10 dicembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Hajduk Split-FC Nordsjaelland di Conference League?
Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Conference League tra Hajduk Split e FC Nordsjaelland:
1. Canali ufficiali del club
- Biglietteria ufficiale del club: puoi cercare i biglietti della vendita ufficiale direttamente sul sito e sul portale di biglietteria dell’HNK Hajduk Split. Di norma, i soci hanno accesso a una finestra di vendita prioritaria e a prezzi scontati.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: se i biglietti messi in vendita dal club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità della vendita ufficiale sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Hajduk Split-FC Nordsjaelland di Conference League?
Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Conference League tra Hajduk Split e FC Nordsjaelland:
1. Canali ufficiali del club
- Tribune generali / curve (Nord e Sud): generalmente costano circa 15-25 €.
- Tribune laterali (Est e Ovest, settori esterni): solitamente costano 25-45 €.
- Settore centrale della tribuna Ovest e aree VIP: generalmente costano da 50 € a oltre 100 €.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti della vendita ufficiale del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Biglietti rivenduti più economici / settori d’angolo: generalmente partono da circa 60-85 €.
- Posti standard di fascia intermedia: spesso costano 90-130 €.
- Posti centrali premium con buona visuale: spesso arrivano a 150-300 € e oltre.
Hajduk Split-FC Nordsjaelland di Conference League: tutto quello che c’è da sapere
Lo stato di forma di Hajduk Split e FC Nordsjaelland
L’Hajduk Split arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 in trasferta contro l’Osijek nella HNL; nello stesso periodo ha anche battuto l’HNK Gorica per 5-0. L’unica sconfitta è arrivata contro il Lincoln Red Imps in Conference League, per 1-0. In queste cinque partite, l’Hajduk ha segnato nove goal e ne ha subiti tre.
L’FC Nordsjaelland ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La più recente è stata una netta vittoria per 6-1 sul campo del Randers FC nella Superliga danese, anche se poco prima aveva perso 2-0 contro il Monaco in Conference League. Nello stesso periodo, il Nordsjaelland ha pareggiato 1-1 con il Silkeborg e perso 3-2 contro l’FC Midtjylland, segnando dieci goal e subendone cinque nell’arco delle cinque gare.
Hajduk Split-FC Nordsjaelland: i precedenti recenti
Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Hajduk Split e FC Nordsjaelland.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|3
|3
|0
|0
|11
|4
|+7
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|+6
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
V
V
V
|5
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|+5
|7
V
D
V
|6
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
D
V
V
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
V
D
V
|8
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
V
V
D
|9
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
V
D
V
|10
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
D
V
V
|11
|3
|2
|0
|1
|9
|3
|+6
|6
V
V
S
|12
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
S
V
V
|13
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|+1
|6
S
V
V
|14
|3
|2
|0
|1
|4
|5
|-1
|6
V
S
V
|15
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
V
D
S
|16
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
D
S
V
|17
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
D
V
S
|18
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
D
S
V
|19
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
D
D
D
|20
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
V
S
S
|21
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
S
V
S
|22
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
V
S
S
|23
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
D
D
S
|24
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
D
D
S
|25
|3
|0
|2
|1
|3
|5
|-2
|2
S
D
D
|26
|3
|0
|2
|1
|2
|4
|-2
|2
S
D
D
|27
|3
|0
|2
|1
|3
|7
|-4
|2
D
S
D
|28
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|1
S
D
S
|29
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
S
D
S
|30
|3
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|1
S
D
S
|31
|3
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|1
S
S
D
|32
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
S
S
D
|33
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
D
S
S
|34
|3
|0
|1
|2
|2
|8
|-6
|1
S
S
D
|35
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
S
S
S
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|11
|-10
|0
S
S
S