La Grecia ha iniziato il suo cammino in UEFA Nations League con prestazioni di spicco in trasferta, ma spera di chiudere la fase a gironi con una grande prova davanti ai propri tifosi a Volos lunedì 16 novembre, quando affronterà la Serbia. Puoi già acquistare i biglietti per la partita.

GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Grecia-Serbia di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e dove acquistarli.

Quando si gioca Grecia-Serbia di UEFA Nations League?

Grecia-Serbia si giocherà allo stadio Panthessaliko di Volos lunedì 16 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 21:45 (EET).

UEFA Nations League A - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

Come acquistare i biglietti per Grecia-Serbia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per Grecia-Serbia di UEFA Nations League possono essere acquistati direttamente tramite il portale di biglietteria della Federcalcio greca (HFF/EPO).

I biglietti per le singole partite della fase a gironi di UEFA Nations League vengono generalmente messi in vendita 3-4 settimane prima della data prevista per l’incontro.

Prevendita : Di solito la priorità di acquisto viene concessa inizialmente agli iscritti al fan club ufficiale della nazionale.

: Di solito la priorità di acquisto viene concessa inizialmente agli iscritti al fan club ufficiale della nazionale. Vendita al pubblico: Per la partita del 16 novembre, la vendita al pubblico sul sito dell’EPO dovrebbe aprire tra fine ottobre e inizio novembre.

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: StubHub protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di sicurezza integrato, chiamato TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l’evento; in caso contrario, riceverai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per Grecia-Serbia di UEFA Nations League?

I prezzi dei biglietti per Grecia-Serbia di UEFA Nations League, in programma lunedì 16 novembre 2026, vanno da circa 20 a 75 € per i posti ordinari acquistati tramite i canali ufficiali.

Allo stadio Panthessaliko di Volos, i biglietti ufficiali sono suddivisi in categorie in base alla vicinanza al campo e alla posizione nel settore:

Categoria 3 (dietro le porte / curve) : Circa 20-25 €. Questi posti si trovano dietro le porte, nelle tribune Nord e Sud. Sono i più economici e ospitano i principali gruppi di tifosi locali.

: Circa 20-25 €. Questi posti si trovano dietro le porte, nelle tribune Nord e Sud. Sono i più economici e ospitano i principali gruppi di tifosi locali. Categoria 2 (angoli delle tribune laterali e anelli superiori) : Circa 30-45 €. Si trovano sui lati lunghi del campo, ma più vicini agli angoli o più in alto sugli spalti, e offrono una visuale laterale rialzata.

: Circa 30-45 €. Si trovano sui lati lunghi del campo, ma più vicini agli angoli o più in alto sugli spalti, e offrono una visuale laterale rialzata. Categoria 1 (zone centrali delle tribune laterali e anelli inferiori) : Circa 50-75 €. Questi posti ordinari di fascia alta si trovano lungo i lati del campo, nelle tribune Est e Ovest, vicino alla linea di metà campo, e offrono la visuale migliore sulla partita.

: Circa 50-75 €. Questi posti ordinari di fascia alta si trovano lungo i lati del campo, nelle tribune Est e Ovest, vicino alla linea di metà campo, e offrono la visuale migliore sulla partita. Settori VIP e hospitality: I prezzi variano da 150 a oltre 300 €, a seconda dei servizi aziendali inclusi. Situate nella zona centrale della tribuna Ovest, queste opzioni di fascia alta offrono sedili imbottiti, accesso alle lounge hospitality e servizio di ristorazione.

Per ulteriori informazioni, consulta i siti ufficiali della nazionale quando la data della partita sarà più vicina e verifica la disponibilità aggiornata anche sui siti di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c’è da sapere sullo stadio Panthessaliko

Lo stadio Panthessaliko è un importante complesso sportivo polivalente situato nella città portuale di Volos, sulla costa della Grecia. Ha una capienza di 22.700 spettatori ed è un polo sportivo fondamentale per l’intera regione della Tessaglia. Oggi è noto soprattutto come stadio di casa del Volos NFC, squadra della Super League greca.

La costruzione iniziò a metà del 2002 proprio in vista delle Olimpiadi estive di Atene 2004. L’impianto aprì ufficialmente nel luglio 2004, appena in tempo per il torneo olimpico di calcio.

Dopo le Olimpiadi, la proprietà passò al Comitato Olimpico Ellenico. Lo stadio ha poi ospitato le squadre locali di Volos, diventando il teatro dello storico e acceso «derby di Volos» tra Niki Volos e Olympiakos Volou.

Momenti memorabili allo stadio Panthessaliko

Grecia-Messico (torneo olimpico di calcio, 2004) : Questa partita della fase a gironi del torneo olimpico maschile detiene il record assoluto di affluenza dello stadio, con 21.597 biglietti venduti, superando per un breve periodo la capienza ufficiale prevista per le Olimpiadi.

: Questa partita della fase a gironi del torneo olimpico maschile detiene il record assoluto di affluenza dello stadio, con 21.597 biglietti venduti, superando per un breve periodo la capienza ufficiale prevista per le Olimpiadi. Finali di Coppa di Grecia (2007-2026) : Grazie alla sua posizione geografica a metà strada tra Atene e Salonicco, il Panthessaliko ha ospitato spesso le finali di Coppa di Grecia, comprese quelle del 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 e 2026.

: Grazie alla sua posizione geografica a metà strada tra Atene e Salonicco, il Panthessaliko ha ospitato spesso le finali di Coppa di Grecia, comprese quelle del 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 e 2026. Partite della nazionale greca: Nel 2022 lo stadio ha ospitato la nazionale maggiore della Grecia per due partite di UEFA Nations League, entrambe concluse con vittorie casalinghe.

Un complesso polivalente: Oltre al campo in erba naturale, lo stadio è un grande complesso per l’atletica. Comprende una pista di atletica di 400 metri a 8 corsie, una pista esterna separata per il riscaldamento, strutture al coperto per l’allenamento, una palestra e campi da basket, tennis e pallavolo.

Grecia-Serbia di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Grecia-Serbia: lo stato di forma recente

Classifica FIFA: Grecia (41ª) e Serbia (43ª)

Dopo non aver ottenuto vittorie nelle quattro amichevoli disputate nella prima parte del 2026, la Grecia ha ritrovato slancio all’inizio della campagna di UEFA Nations League, conquistando due successi di rilievo in trasferta contro Serbia (2-1) e Germania (1-0).

La Serbia cerca disperatamente di tornare alla vittoria dopo non esserci riuscita nelle ultime quattro partite internazionali, comprese le sconfitte in UEFA Nations League contro Grecia e Paesi Bassi. La Serbia, soprannominata «Orlovi» («le Aquile»), non mantiene la porta inviolata da 12 partite internazionali.

Grecia-Serbia: i precedenti recenti

Grecia e Serbia si sono affrontate 3 volte dal 2010: la Grecia è leggermente avanti, con 2 vittorie contro 1 della Serbia. Entrambe le squadre hanno segnato tre reti in quegli incontri.

Nel loro ultimo confronto, il 24 settembre, alla prima giornata di UEFA Nations League, la Grecia ha rimontato e vinto 2-1 a Belgrado, trovando il gol decisivo nel recupero inoltrato.

La Serbia è passata in vantaggio dopo appena quattro minuti: Dusan Tadić, tornato in squadra, ha servito l’assist ad Andrija Živković, che ha mandato il pallone in rete. Nonostante lo svantaggio, la Grecia ha però dominato il possesso e messo costantemente sotto pressione la difesa serba, colpendo i legni e costringendo il portiere a diversi interventi. I gol nella ripresa di Christos Tzolis dell’Arsenal e Tasos Douvikas del Como hanno permesso alla Grecia di conquistare tutti e 3 i punti.