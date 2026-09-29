Come acquistare i biglietti per Grecia-Serbia: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Grecia ha iniziato il suo calendario di UEFA Nations League con prestazioni di spicco in trasferta, ma spera di chiudere la propria campagna nel girone in bellezza davanti ai suoi tifosi adoranti a Volos lunedì 16 novembre, quando affronterà la Serbia. Puoi prenotare i biglietti per la partita oggi stesso.

La 'Galanolefki' (l'azzurro e bianco) tornerà al Panthessaliko Stadium per la prima volta dal 2022, durante la UEFA Nations League 2022/23, e allora si rivelò un segno fortunato. A Volos, quattro anni fa, arrivarono vittorie per 3-0 e 2-0 rispettivamente contro Cipro e Kosovo, quindi la squadra si presenta a questo appuntamento con un record del 100% in questo impianto.

Nonostante la battuta d'arresto in casa contro la Grecia all'inizio della propria campagna di UEFA Nations League, la Serbia ha tratto fiducia dalla sconfitta per 2-1. La squadra di Veljko Paunović è partita fortissimo, segnando dopo appena 4 minuti con Andrija Živković, e ha perso la partita solo al 95'.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Grecia-Serbia di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Grecia-Serbia di UEFA Nations League?

Grecia-Serbia si gioca al Panthessaliko Stadium (Volos) lunedì 16 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 21:45 (EET).

UEFA Nations League A - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

Come comprare i biglietti per Grecia-Serbia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Grecia e Serbia possono essere acquistati direttamente tramite il portale di biglietteria della Federazione calcistica ellenica (HFF/EPO).

Le singole partite della fase a gironi di UEFA Nations League vengono generalmente messe in vendita 3-4 settimane prima della data prevista del match.

Finestre di prevendita : Le finestre prioritarie vengono di solito aperte prima per i membri ufficiali dei fan club della nazionale.

Vendita al pubblico generale : Per la partita del 16 novembre, la vendita al pubblico sul sito EPO dovrebbe aprire tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

Per chi cerca posti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti tramite il proprio programma di sicurezza integrato chiamato TixProtect. Questo programma garantisce che riceverai i tuoi biglietti in tempo e che saranno validi per il tuo evento, oppure riceverai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per Grecia-Serbia di UEFA Nations League?

I prezzi dei biglietti per l'imminente partita di UEFA Nations League tra Grecia e Serbia di lunedì 16 novembre 2026 partono da circa 20-75 € per l'ingresso generale attraverso i canali ufficiali.

I biglietti ufficiali sono divisi in fasce in base alla vicinanza al campo e all'orientamento dello stadio al Panthessaliko Stadium di Volos:

Categoria 3 (lato corto / curve) : Circa 20-25 €. Questi posti si trovano dietro le porte (settori Nord e Sud). Offrono la fascia di prezzo più bassa e ospitano i principali gruppi di tifosi locali.

Categoria 2 (angoli dei lati lunghi e anelli superiori) : Circa 30-45 €. Situati sui lati laterali principali ma più vicini agli angoli o più in alto sugli spalti, offrono una prospettiva rialzata dalla linea laterale.

Categoria 1 (centrale lato lungo / anelli inferiori) : Circa 50-75 €. Questi posti standard premium si sviluppano lungo le linee laterali principali (settori Est e Ovest) vicino alla linea di metà campo, offrendo la visuale più chiara dell'azione.

Fasce VIP & hospitality : I prezzi variano da 150 a oltre 300 € a seconda dei servizi inclusi per le aziende. Situate nel settore centrale della tribuna Ovest, queste opzioni premium offrono sedute imbottite, accesso alle lounge hospitality e catering.

Tieni d'occhio i siti ufficiali della nazionale man mano che si avvicina la data per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sul Panthessaliko Stadium

Il Panthessaliko Stadium è un importante complesso sportivo polivalente situato nella città portuale costiera di Volos, in Grecia. Ha una capienza di 22.700 spettatori e funge da polo sportivo vitale per l'intera regione della Tessaglia. Oggi è conosciuto soprattutto come il campo di casa del Volos NFC, squadra della Super League Greece.

La costruzione iniziò a metà del 2002 esplicitamente per sostenere le Olimpiadi estive di Atene 2004 e l'impianto aprì ufficialmente le sue porte nel luglio 2004, giusto in tempo per il torneo olimpico di calcio.

Dopo le Olimpiadi, la proprietà passò al Comitato Olimpico Ellenico. In seguito ospitò le squadre locali di Volos, fungendo da storico teatro del feroce 'Volos Derby' tra Niki Volos e Olympiakos Volou.

Momenti memorabili al Panthessaliko Stadium

Grecia vs Messico (torneo olimpico di calcio, 2004) : Questa partita del girone olimpico maschile detiene il record assoluto di presenze dello stadio, con 21.597 biglietti venduti, superando per breve tempo la capienza olimpica ufficialmente designata.

Finali di Coppa di Grecia (2007-2026) : Il Panthessaliko è stato spesso sede delle finali di Coppa di Grecia, comprese quelle del 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 e 2026, grazie alla sua posizione geografica a metà strada tra Atene e Salonicco.

Partite della nazionale greca : Lo stadio ha ospitato la nazionale maggiore di calcio della Grecia per due partite di UEFA Nations League nel 2022, entrambe concluse con vittorie casalinghe.

Complesso all-in-one: Oltre al campo in erba naturale, lo stadio funziona come un enorme complesso atletico. Include una pista di atletica da 400 metri a 8 corsie, una pista esterna separata per il riscaldamento, strutture di allenamento al coperto, una palestra e campi per basket, tennis e pallavolo.

Partita Grecia-Serbia di UEFA Nations League: tutto quello che c'è da sapere

Grecia-Serbia: stato di forma recente

Classifica FIFA: Grecia (#41) vs Serbia (#43)

Dopo non essere riuscita a ottenere vittorie in quattro amichevoli disputate in precedenza nel 2026, la Grecia ha ritrovato il suo smalto all'inizio della campagna di UEFA Nations League, con due impressionanti successi esterni contro Serbia (2-1) e Germania (1-0).

La Serbia è disperata nel tentativo di ritrovare la via del successo, dopo non essere riuscita a tagliare il traguardo nelle ultime quattro partite internazionali, comprese le sconfitte di UEFA Nations League contro Grecia e Paesi Bassi. Gli 'Orlovi' (le Aquile) non sono riusciti a mantenere la porta inviolata per 12 partite internazionali.

Grecia-Serbia: precedenti recenti

Grecia e Serbia si sono affrontate 3 volte dal 2010 e i greci vantano un leggero vantaggio con 2 vittorie contro l'unica della Serbia. Entrambe le squadre hanno segnato tre gol in quei precedenti.

Quando Grecia e Serbia si sono affrontate di recente, il 24 settembre, nella giornata inaugurale della UEFA Nations League, la Grecia ha firmato una straordinaria rimonta per 2-1 a Belgrado, conquistando la vittoria in pieno recupero.

La Serbia è passata in vantaggio dopo appena quattro minuti con Andrija Živković, servito dal rientrante Dusan Tadić, che ha insaccato. Tuttavia, nonostante lo svantaggio, la Grecia ha dominato il possesso e ha messo sotto pressione senza sosta la difesa serba, colpendo il legno e costringendo a più parate. I gol nel secondo tempo di Christos Tzolis dell'Arsenal e di Tasos Douvikas del Como hanno consegnato ai greci tutti e 3 i punti.

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Olanda OLA 2 1 1 0 3 2 +1 4 V D 3 Germania GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 S D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione











