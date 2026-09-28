La Grecia ospita i Paesi Bassi in una sfida ad alta tensione di UEFA Nations League al Toumba Stadium di Salonicco il 1 ottobre 2026. Entrambe le nazionali vantano una ricca tradizione nel calcio europeo, garantendo un'atmosfera intensa nel giorno della partita.

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Quando si gioca Grecia-Paesi Bassi di UEFA Nations League A?

Grecia-Paesi Bassi si gioca al Toumba Stadium di Salonicco, con l'orario ufficiale del calcio d'inizio ancora da confermare: controlla il tuo broadcaster regionale per conoscere il programma esatto.

UEFA Nations League A - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Dove acquistare i biglietti per Grecia-Paesi Bassi di Nations League maschile?

I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Federazione calcistica ellenica, che gestisce la vendita primaria per le partite casalinghe della nazionale greca. Il sito ufficiale è la prima destinazione per i tifosi che cercano biglietti al prezzo nominale durante le finestre di prevendita e vendita generale.

Se gli annunci sul sito ufficiale risultano esauriti, piattaforme secondarie come Ticombo sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Grecia-Paesi Bassi di Nations League maschile?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale HFF partono in genere da 25 € per i posti d'ingresso generale, con tariffe in aumento a seconda della posizione del posto e della categoria all'interno del Toumba Stadium.

Sui marketplace secondari come Ticombo, i prezzi dei biglietti partono attualmente da 65 € a seconda della disponibilità dei posti e della domanda di mercato in tempo reale.

Grecia-Paesi Bassi di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Grecia e Paesi Bassi

La Grecia non ha vinto nelle ultime cinque partite, raccogliendo tre pareggi e due sconfitte in questa serie. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 0-1 contro l'Italia in amichevole il 7 giugno, e prima ancora era arrivato il pareggio per 2-2 con la Svezia. La Grecia non è riuscita a segnare in tre di queste cinque partite, anche se ha incassato soltanto tre gol complessivi nella serie.

I Paesi Bassi hanno vinto tre partite, ne hanno pareggiata una e ne hanno persa una nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Marocco al Mondiale del 30 giugno, che ha posto fine al loro torneo. In precedenza avevano battuto la Svezia 5-1 e la Tunisia 3-1 nella stessa competizione, oltre a pareggiare 2-2 con il Giappone. Gli olandesi hanno segnato 12 gol in queste cinque partite.

Grecia-Paesi Bassi: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale all'ottobre 2023, quando la Grecia ha perso 0-1 contro i Paesi Bassi in una partita di qualificazione al Campionato europeo ad Atene. Un mese prima, i Paesi Bassi avevano vinto 3-0 in casa nella gara di ritorno della stessa campagna di qualificazione. I Paesi Bassi hanno vinto anche 4-0 in un'amichevole del 2004, anche se la Grecia ha conquistato un successo per 2-1 in un'amichevole del 2016 ad Amsterdam. I Paesi Bassi sono avanti nei precedenti nei quattro incontri registrati, con tre vittorie contro l'unica della Grecia.



