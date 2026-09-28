Come acquistare i biglietti per Grecia-Germania: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Grecia affronta la Germania in un entusiasmante match della fase a gironi della UEFA Nations League allo stadio Toumba di Salonicco il 4 ottobre 2026. Questa sfida di alto profilo mette di fronte due appassionate nazioni europee del calcio in un importante confronto competitivo.

GOAL ti fornisce tutti i dettagli necessari per assicurarti un posto per questa partita. Scopri dove acquistare i biglietti, i dettagli sui prezzi e come procurarti oggi stesso il tuo tagliando.

Quando si gioca Grecia-Germania di UEFA Nations League A?

Grecia-Germania inizia giovedì 1 ottobre 2026 allo stadio Toumba di Salonicco, con informazioni ufficiali sulla trasmissione che al momento non sono disponibili per questa partita.

UEFA Nations League A - Game Week 4 4 ott 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Dove acquistare i biglietti per Grecia-Germania?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Federazione calcistica ellenica (HFF), che gestisce la distribuzione primaria per le partite casalinghe della nazionale greca. Il portale ufficiale è l'opzione principale per assicurarsi biglietti a prezzo nominale durante le finestre di prevendita e vendita generale.

Se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione giusta.

Quanto costano i biglietti per Grecia-Germania?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale ticketing della HFF partono in genere da 25 € per i posti di categoria generale dietro la porta, con tariffe che aumentano in base al settore e all'anello all'interno dello stadio Toumba.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti partono attualmente da 48 € a posto, con tariffe finali che oscillano in base alla scelta del posto, alla posizione e alla domanda di mercato in tempo reale.

Grecia-Germania di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Grecia e Germania

La Grecia non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, raccogliendo tre pareggi e due sconfitte in questo parziale. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 0-1 contro l'Italia in amichevole il 7 giugno, e prima ancora era arrivato un pareggio per 2-2 con la Svezia. La Grecia non è riuscita a segnare in tre di quelle cinque gare, anche se ha subito appena tre gol complessivi. La serie di cinque partite è completata dai pareggi contro Ungheria e Bielorussia.

La Germania ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Paraguay al Mondiale il 29 giugno, risultato che ha comportato l'eliminazione dal torneo. In precedenza aveva battuto gli USA per 2-1 in amichevole, travolto Curacao per 7-1 e superato la Costa d'Avorio per 2-1 al Mondiale, prima di perdere 2-1 contro l'Ecuador. La Germania ha segnato 13 gol in queste cinque partite e ne ha subiti sei.

Grecia-Germania: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale a giugno 2024, quando la Germania ha battuto la Grecia 2-1 in amichevole. Nei quattro precedenti registrati, la Germania ne ha vinti tre e la Grecia nessuno, con una partita che non ha prodotto una vittoria tedesca: una sconfitta per 2-4 per la Grecia in una gara di qualificazione al Mondiale del 2001 giocata ad Atene. La Germania ha inoltre vinto 4-2 contro la Grecia a Euro 2012 e 2-0 in una gara di qualificazione al Mondiale del settembre 2000.



