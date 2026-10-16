Come acquistare i biglietti per Getafe-Siviglia: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Getafe ospita il Siviglia domenica 1° novembre 2026 al Coliseum di Getafe.

Negli ultimi cinque scontri diretti in tutte le competizioni, il Siviglia ha avuto la meglio con tre vittorie contro una del Getafe. Nel più recente confronto di campionato, a febbraio 2026, il Siviglia si è imposto di misura per 1–0 in trasferta all’Estadio Coliseum.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Getafe-Siviglia, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Getafe-Siviglia di Liga?

Getafe-Siviglia si gioca al Coliseum di Getafe domenica 1° novembre 2026.

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 08:00 Coliseum

Come acquistare i biglietti per Getafe-Siviglia di Liga?

Per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Getafe e Siviglia hai diverse possibilità, a seconda della disponibilità e delle tue preferenze:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Getafe CF, oppure su quello del Sevilla FC se cerchi posti nel settore ospiti. È il modo più sicuro e diretto per ottenere biglietti al prezzo di listino, anche se la disponibilità dipende molto dalle date di apertura della vendita al pubblico e dall’eventuale iscrizione al club.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Getafe-Siviglia di Liga?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Liga tra Getafe e Siviglia variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Posti ordinari: I prezzi partono generalmente da circa 30 € a 50 € per i posti standard dietro le porte o negli anelli superiori e arrivano a 90 € a 150 € per i posti centrali lungo le linee laterali (Tribuna o Lateral), a seconda della disponibilità nei singoli settori.

Tariffe per soci e abbonati: I soci spesso hanno accesso prioritario a prezzi scontati, mentre nella vendita ordinaria al pubblico si applicano le tariffe standard dei vari settori.

Pacchetti VIP e hospitality: Costano solitamente da 250 € a oltre 500 € a persona e comprendono posti premium con sedute imbottite, accesso a cibo e bevande e ingresso a una lounge esclusiva.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Posti standard e negli angoli: I prezzi di partenza sono indicativamente compresi tra 65 € e 80 € per i settori degli anelli superiori o negli angoli.

Posti lungo le linee laterali e negli anelli inferiori: I posti premium negli anelli inferiori o nei settori più richiesti costano generalmente tra 120 € e 250 € .

Prezzo medio sul mercato: I biglietti costano in media da 200 € a oltre 450 € , a seconda di quanto manca alla partita e della domanda complessiva.

Getafe-Siviglia di Liga: tutto quello che devi sapere

Lo stato di forma di Getafe e Siviglia

Il Getafe ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. L’ultima gara si è conclusa con una vittoria per 1-0 sul Malaga, ma nello stesso periodo ha perso 1-0 contro il Real Betis e 1-0 contro l’Osasuna. In cinque partite, il Getafe ha segnato cinque goal e ne ha subiti quattro. Gli unici altri punti sono arrivati dai pareggi contro Deportivo de A Coruna e Celta Vigo.

Il Siviglia ha vinto due delle ultime cinque partite di Liga, pareggiandone una e perdendone due. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 1-3 contro il Barcellona; ha perso 1-3 anche contro l’Atletico Madrid. Le vittorie su Deportivo de A Coruna e Valencia, insieme al pareggio sul campo dell’Espanyol, completano una serie di cinque partite in cui ha segnato otto goal e ne ha subiti altrettanti.

Getafe-Siviglia: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale a febbraio 2026, quando il Siviglia ha vinto 1-0 al Coliseum in Liga. Prima di allora, il Getafe aveva conquistato una vittoria per 2-1 sul campo del Siviglia nell’agosto 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Siviglia ha vinto tre volte e il Getafe una, mentre una partita si è conclusa con un pareggio senza reti nel febbraio 2025.