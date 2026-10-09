Il Getafe affronta il Rayo Vallecano lunedì 19 ottobre 2026 al Coliseum di Getafe.

Il Rayo Vallecano ha un leggero vantaggio nei confronti recenti, essendo rimasto imbattuto nelle ultime sei partite contro il Getafe (3 vittorie, 3 pareggi). Le sfide tra queste due squadre sono storicamente battaglie difensive con pochi gol, con quattro degli ultimi cinque precedenti conclusi con meno di 2,5 gol.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Getafe-Rayo Vallecano, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Getafe-Rayo Vallecano di Liga?

Getafe-Rayo Vallecano si gioca al Coliseum di Getafe lunedì 19 ottobre 2026.

LaLiga - Game Week 9 19 ott 2026 - 15:00 Coliseum

Come acquistare i biglietti di Getafe-Rayo Vallecano di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Getafe-Rayo Vallecano allo Estadio Coliseum, seguite questi passaggi e consigli principali:

1. Sito ufficiale del club

Visitate il sito ufficiale del Getafe CF. Andate alla sezione biglietteria (Entradas) sul sito ufficiale del Getafe. I biglietti per le normali partite di Liga vengono generalmente messi in vendita da 1 a 2 settimane prima del giorno della gara per il pubblico generale.

2. Biglietteria dello stadio

Se i biglietti non vengono esauriti completamente online, il Getafe apre le sue biglietterie fisiche (Taquillas) allo Estadio Coliseum. Potete acquistare i biglietti rimanenti di persona nei giorni che precedono la partita o il giorno stesso della gara, a condizione di presentare un documento d'identità ufficiale (carta d'identità o passaporto).

3. Piattaforme secondarie di rivendita

Se la partita è esaurita attraverso i canali ufficiali, piattaforme secondarie di biglietti come StubHub mettono in vendita i biglietti dei rivenditori in possesso di abbonamento stagionale.

Quanto costano i biglietti di Getafe-Rayo Vallecano di Liga?

I prezzi dei biglietti per Getafe-Rayo Vallecano allo Estadio Coliseum variano a seconda che l'acquisto avvenga direttamente tramite i canali ufficiali del club o su piattaforme secondarie di biglietti:

1. Prezzi ufficiali del Getafe CF (valore nominale)

Acquistando direttamente presso la biglietteria ufficiale o il sito web del Getafe CF, i biglietti di ingresso generale vanno in genere da 30 € a 80 €:

Fondo (dietro le porte): 30 € - 40 €

Lateral (settori laterali): 40 € - 65 €

Tribuna (tribuna principale): 60 € - 80 €

VIP & Hospitality: 180 € - 300 €+ a biglietto

2. Piattaforme secondarie di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, i prezzi sulle piattaforme secondarie di biglietti come StubHub oscillano in base alla domanda, ai prezzi dinamici e alle commissioni di servizio:

Prezzo di rivendita iniziale: Circa 120 € - 150 € per i posti di ingresso generale.

Fascia media di rivendita: In genere 140 € - 220 € nei settori generali.

Getafe-Rayo Vallecano di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Getafe e Rayo Vallecano

Il Getafe ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e perse due nelle ultime cinque gare competitive, raccogliendo appena cinque punti in questa striscia. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Real Betis, e in precedenza era caduto 1-0 anche contro l'Osasuna nella stessa sequenza. I due pareggi, entrambi per 1-1, sono arrivati contro il Deportivo de A Coruna e il Celta Vigo. Il Getafe ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Il Rayo Vallecano ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e perse due nelle ultime cinque gare di Liga. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 contro l'Espanyol, arrivato dopo una sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid. In precedenza, il Rayo aveva battuto il Racing Santander 3-2 e pareggiato 1-1 con il Deportivo Alaves. Ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti dieci.

Getafe-Rayo Vallecano: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a maggio 2026, quando il Rayo Vallecano ha vinto 2-0 al Coliseum. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 1-1 quando il Rayo aveva ospitato il Getafe nel gennaio 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Rayo ha ottenuto due vittorie contro nessuna del Getafe, con tre partite terminate in parità, e le cinque gare hanno prodotto complessivamente cinque gol.