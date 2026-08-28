Come acquistare i biglietti per Getafe-Malaga: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Getafe affronta il Malaga mercoledì 20 settembre 2026 al Coliseum di Getafe.

Il Getafe vanta un vantaggio nei precedenti recenti, avendo vinto tre degli ultimi cinque incroci di Liga contro il Málaga, compreso il successo casalingo per 1-0 al Coliseum nel gennaio 2018. Il Getafe arriva a questa sfida con l’obiettivo di dare continuità al proprio momento, mentre il Málaga punta a invertire il proprio rendimento in trasferta e a risalire la classifica dopo l’inizio di stagione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Getafe-Malaga, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Getafe-Malaga di Liga?

Getafe-Malaga si gioca al Coliseum di Getafe. Controlla la programmazione locale per conoscere l’orario di calcio d’inizio confermato nella tua zona.

LaLiga - Game Week 7 20 set 2026 - 08:00 Coliseum

Come acquistare i biglietti per Getafe-Malaga di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita tra Getafe e Málaga all’Estadio Coliseum di Getafe, puoi ottenerli attraverso le seguenti opzioni ufficiali e di biglietteria secondaria:

Sito ufficiale del Getafe CF: Dato che il Getafe gioca in casa, i biglietti per il pubblico generale vengono messi in vendita direttamente attraverso il portale ufficiale del club sul sito principale del Getafe CF (entradas.getafecf.com). In genere, la vendita libera apre da 1 a 2 settimane prima della partita.

Biglietteria dell’Estadio Coliseum (Taquillas): È possibile acquistare i biglietti di persona presso la biglietteria dello stadio, all’Estadio Coliseum di Getafe, nei giorni precedenti alla partita o il giorno stesso della gara, salvo disponibilità.

Settore ospiti ufficiale del Málaga CF: Se vuoi sostenere il Málaga CF nel settore ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente tramite la sezione ufficiale di biglietteria del Málaga (entradas.malagacf.com) per i membri ufficiali del club e gli abbonati.

Mercato secondario e aggregatori: Se i posti ufficiali vanno esauriti, piattaforme di biglietteria secondaria e siti di comparazione come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti per varie zone dello stadio.

Quanto costano i biglietti per Getafe-Malaga di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Getafe e Málaga variano a seconda che vengano acquistati tramite la biglietteria ufficiale del club al prezzo nominale oppure attraverso piattaforme secondarie di rivendita.

Biglietti ufficiali diretti (prezzo nominale):

Fascia di prezzo per l’ingresso generale: Circa 30 €-75 € tramite il canale ufficiale di biglietteria del Getafe CF. Fondo (dietro le porte): 30 €-40 € . Laterale: 40 €-60 € . Tribuna: 60 €-80 € .

Piattaforme secondarie di rivendita:

Prezzi di partenza: Sui marketplace secondari di biglietti come StubHub, i prezzi in genere partono da circa 120 €-160 € per i posti standard, a causa della domanda e delle commissioni di gestione. Prezzo medio di rivendita: In genere varia tra 150 € e 220 € nelle categorie di posti generali.

Pacchetti VIP e hospitality:

I posti premium con accesso hospitality partono da circa 180 €-300 €+ a biglietto.



Getafe-Malaga di Liga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Getafe e Malaga

Il Getafe ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in Liga contro il Racing Santander il 23 agosto, e il 20 agosto ha anche battuto il Partizan Beograd per 3-1 nelle qualificazioni di Conference League. Il punto più basso della serie è stata la sconfitta per 3-0 contro il Deportivo Alaves il 15 agosto. Il Getafe ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite. Nella sequenza c’è stato anche l’1-1 in amichevole contro il Tottenham Hotspur.

Il Malaga ha conquistato un punto nelle sue due uscite in Liga, con un bilancio nelle ultime cinque partite di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato l’1-1 contro il Deportivo de A Coruna il 24 agosto. In precedenza, aveva perso 2-0 contro l’Atletico Madrid all’esordio stagionale in Liga. Nei risultati del pre-campionato figurano anche il 2-2 contro il Fulham e il successo per 4-2 contro l’Al-Arabi, anche se nella serie c’è stata anche la sconfitta per 2-1 contro l’AD Ceuta FC.

Getafe-Malaga: precedenti recenti

L’ultimo confronto tra questi club risale alla Liga del 19 maggio 2018, quando il Getafe vinse 1-0 in trasferta sul campo del Malaga. Nelle ultime cinque sfide registrate tra le due squadre, tutte disputate in Liga, il Getafe conta tre vittorie contro nessuna del Malaga, con due partite concluse con successi del Getafe al Coliseum, compreso il successo casalingo per 1-0 nel gennaio 2018. Il miglior risultato del Malaga nel dataset è stato il successo casalingo per 3-0 nel febbraio 2016, anche se per il resto il Getafe ha dominato i recenti confronti tra le due squadre.