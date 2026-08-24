Il Getafe affronta il Deportivo de A Coruna domenica 13 settembre 2026 al Coliseum di Getafe.

Nel recente storico dei precedenti, il Getafe è in vantaggio con 6 vittorie contro l’unico successo del Deportivo in tutte le competizioni. L’ultimo confronto di campionato nella massima serie al Coliseum si è concluso con un netto 3-0 per il Getafe.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Getafe-Deportivo de A Coruna, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Getafe-Deportivo de A Coruna in Liga?

Getafe-Deportivo de A Coruna si gioca al Coliseum di Getafe. Controlla la programmazione locale per conoscere l’orario d’inizio confermato nella tua zona.

LaLiga - Game Week 5 13 set 2026 - 12:30 Coliseum

Come comprare i biglietti per Getafe-Deportivo de A Coruna in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Getafe-Deportivo de La Coruña all’Estadio Coliseum il 13 settembre 2026, segui questi principali canali di vendita:

1. Canali ufficiali del Getafe CF (vendita primaria)

Sito ufficiale: I biglietti vengono messi in vendita direttamente tramite il portale ticketing sul sito ufficiale del Getafe CF. In genere, la vendita libera apre da 1 a 2 settimane prima del giorno della partita.

Biglietteria dello stadio (Taquillas): Puoi acquistare i biglietti fisici presso la biglietteria dell’Estadio Coliseum di Getafe nei giorni che precedono la partita oppure nel giorno del match, a condizione che siano ancora disponibili dei posti.

2. Canali ufficiali della Liga e rivenditori autorizzati

Portale biglietti della Liga: Le partite della massima serie spagnola vendono i biglietti per l’accesso generale tramite il sito centrale di ticketing della Liga, che reindirizza alle allocazioni primarie ufficiali.

Rivenditori partner: Piattaforme di ticketing autorizzate come Marca Entradas vendono spesso direttamente i posti della vendita primaria per il giorno della partita.

3. Mercati secondari di biglietti

Se i biglietti della vendita primaria vanno esauriti, piattaforme secondarie di rivendita come StubHub mettono in elenco biglietti di rivendita prima dell’uscita ufficiale della vendita libera.

Quanto costano i biglietti per Getafe-Deportivo de A Coruna in Liga?

I prezzi dei biglietti per Getafe-Deportivo de A Coruna variano a seconda che l’acquisto avvenga direttamente tramite la biglietteria del club o attraverso aggregatori secondari di biglietti.

I prezzi dei biglietti primari direttamente dal Getafe CF vanno da 25 £ a 60 £ (da 30 € a 70 €) per le normali partite casalinghe di Liga all’Estadio Coliseum, a seconda che il posto sia dietro le porte oppure nei settori centrali laterali.

Le opzioni di rivendita e dei mercati secondari come StubHub partono in genere da circa 75 £ a 135 £ per i posti a ingresso generale.

I posti premium o delle categorie a maggiore richiesta sulle piattaforme secondarie hanno una media compresa tra 170 £ e 230 £ , a seconda della vicinanza al giorno della partita e della disponibilità complessiva dei biglietti.

Getafe-Deportivo de A Coruna in Liga: tutto quello che c’è da sapere

Getafe-Deportivo de A Coruna: forma

Nelle ultime cinque partite il Getafe ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 sul Racing Santander in Liga il 23 agosto, dopo la vittoria per 3-1 contro il Partizan Beograd nelle qualificazioni alla Conference League. Il punto più basso di questa serie è stata la sconfitta per 3-0 contro il Deportivo Alaves. Nelle cinque partite, il Getafe ha segnato sei gol e ne ha subiti sei, con le sue due gare competitive che hanno prodotto quattro di queste reti.

Nelle ultime cinque partite il Deportivo de A Coruna ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L’uscita più recente è stato l’1-1 contro l’Elche in Liga il 17 agosto. Ha battuto il Genoa 1-0 in amichevole l’8 agosto e ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina due giorni prima. La sequenza si completa con la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid. Il Deportivo ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque in queste cinque partite.

Getafe-Deportivo de A Coruna: precedenti recenti

L’ultimo incontro tra questi club risale alla Liga del 28 febbraio 2018, quando il Getafe ospitò il Deportivo e vinse 3-0. Negli ultimi cinque confronti registrati, il Getafe conta tre vittorie contro l’unico successo del Deportivo, con un pareggio. Le due squadre si sono affrontate anche nel settembre 2017, quando il Deportivo vinse 2-1 in casa, e hanno pareggiato 0-0 nel dicembre 2015.

Getafe-Deportivo de A Coruna: classifica

Nell’attuale classifica della Liga, il Getafe è ottavo e il Deportivo de A Coruna è decimo.