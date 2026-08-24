Come acquistare i biglietti per Getafe-Celta Vigo: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Getafe affronta il Celta Vigo lunedì 7 settembre 2026 al Coliseum di Getafe.
L’ultimo confronto tra le due squadre, nel febbraio 2026, si è concluso con uno 0-0 nello stesso stadio. Il Getafe vanta un lieve vantaggio storico nei precedenti, con 11 vittorie contro le 9 del Celta Vigo in 30 sfide complessive.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Getafe-Celta Vigo, incluso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Getafe-Celta Vigo in Liga?
Getafe-Celta Vigo si gioca al Coliseum di Getafe, con calcio d’inizio fissato all’orario confermato indicato sopra.
Come acquistare i biglietti per Getafe-Celta Vigo in Liga?
1. Portale ufficiale dei biglietti del Getafe CF Il metodo più sicuro per assicurarsi posti di ingresso generale è direttamente tramite il club ospitante, il Getafe CF:
- Prenotazione online: Accedete alla sezione biglietti per il giorno della partita sul sito ufficiale del Getafe CF. Selezionate la gara del 7 settembre contro il Celta Vigo, scegliete il vostro settore (Fondo, Tribuna o Lateral) e completate la registrazione.
- Tempi di messa in vendita: I biglietti per il pubblico generale vengono solitamente messi in vendita da 1 a 2 settimane prima della partita.
- Allo stadio: Se la partita non è esaurita, gli eventuali biglietti rimanenti per l’ingresso generale possono essere acquistati alla biglietteria dell’Estadio Coliseum (Taquillas) di Getafe fino al calcio d’inizio.
2. Pacchetti VIP e hospitality Per posti migliori, ristorazione pre-partita o accesso alle lounge:
- Prenotate biglietti VIP o corporate direttamente tramite il dipartimento commerciale del Getafe sul suo sito ufficiale.
- Anche agenzie ufficiali di viaggi sportivi e piattaforme hospitality offrono pacchetti comprensivi di biglietti per la partita e sistemazioni in hotel in loco.
3. Piattaforme secondarie di biglietteria Se le opzioni di ingresso generale si esauriscono sui canali ufficiali:
- Marketplace secondari come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti dagli abbonati.
- Assicuratevi di confrontare i prezzi, verificare le modalità di consegna (e-ticket mobile o biglietto fisico) e controllare i dettagli sulla posizione del posto prima dell’acquisto.
Quanto costano i biglietti per Getafe-Celta Vigo in Liga?
I prezzi dei biglietti per la partita Getafe-Celta Vigo del 7 settembre 2026 all’Estadio Coliseum variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite canali ufficiali o piattaforme secondarie di rivendita:
1. Biglietti ufficiali diretti (prezzo nominale)
- Fascia di prezzo per l’ingresso generale: Circa 25-65 £ (30-75 €).
- Fattori di prezzo: I biglietti standard tramite il portale ufficiale del Getafe CF dipendono dalla posizione del posto:
- Fondo (dietro le porte): circa 25-35 £
- Lateral (settori laterali): circa 35-50 £
- Tribuna (tribuna principale): circa 50-65 £
2. Piattaforme secondarie di rivendita
- Prezzo di partenza: Intorno a 100-155 £ (120-180 € / 131 $+) per le opzioni più economiche sui siti di rivendita.
- Prezzo medio di rivendita: Circa 175-235 £ sui principali marketplace secondari di biglietti come StubHub, a seconda della domanda e della scelta del posto.
3. Pacchetti VIP e hospitality
- Biglietti hospitality: Solitamente partono da 150-250 £+ a biglietto, includendo posti centrali per la partita, accesso alle lounge e cibo/bevande pre-partita.
Getafe-Celta Vigo in Liga: tutto quello che c’è da sapere
La forma di Getafe e Celta Vigo
Il Getafe ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque in tutte le competizioni. L’uscita più recente è stata la vittoria per 3-1 contro il Partizan Beograd nelle qualificazioni di Conference League il 20 agosto. Prima di allora, aveva subito una sconfitta per 3-0 contro il Deportivo Alaves in Liga il 15 agosto. In queste cinque partite, il Getafe ha segnato sei gol e ne ha subiti nove.
Le ultime cinque partite del Celta Vigo sono state tutte amichevoli, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultima gara si è conclusa sull’1-1 contro l’SSC Napoli l’8 agosto. Ha anche battuto il Sassuolo per 4-1 e pareggiato 2-2 sia con l’Academico Viseu sia con il Braga. Il Celta ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.
Getafe-Celta Vigo: i precedenti recenti
L’incontro più recente tra queste squadre è terminato 0-0 al Coliseum il 1° febbraio 2026, in Liga. Negli ultimi cinque confronti, il Celta Vigo ne ha vinti due, il Getafe ne ha vinti due e una partita è finita in parità. Tra le vittorie del Celta ci sono il 2-0 in casa dell’agosto 2025 e l’1-0 al Coliseum del novembre 2024.
Testa a testa
Classifica di Getafe e Celta Vigo
Nell’attuale classifica della Liga, il Getafe è 19° mentre il Celta Vigo occupa il 12° posto.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S