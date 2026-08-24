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Come acquistare i biglietti per Getafe-Celta Vigo: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Getafe affronta il Celta Vigo nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Getafe affronta il Celta Vigo lunedì 7 settembre 2026 al Coliseum di Getafe.

L’ultimo confronto tra le due squadre, nel febbraio 2026, si è concluso con uno 0-0 nello stesso stadio. Il Getafe vanta un lieve vantaggio storico nei precedenti, con 11 vittorie contro le 9 del Celta Vigo in 30 sfide complessive.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Getafe-Celta Vigo, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Getafe-Celta Vigo in Liga?

Getafe-Celta Vigo si gioca al Coliseum di Getafe, con calcio d’inizio fissato all’orario confermato indicato sopra.

crest
LaLiga - Game Week 4
Coliseum

Come acquistare i biglietti per Getafe-Celta Vigo in Liga?

1. Portale ufficiale dei biglietti del Getafe CF Il metodo più sicuro per assicurarsi posti di ingresso generale è direttamente tramite il club ospitante, il Getafe CF:

  • Prenotazione online: Accedete alla sezione biglietti per il giorno della partita sul sito ufficiale del Getafe CF. Selezionate la gara del 7 settembre contro il Celta Vigo, scegliete il vostro settore (Fondo, Tribuna o Lateral) e completate la registrazione.
  • Tempi di messa in vendita: I biglietti per il pubblico generale vengono solitamente messi in vendita da 1 a 2 settimane prima della partita.
  • Allo stadio: Se la partita non è esaurita, gli eventuali biglietti rimanenti per l’ingresso generale possono essere acquistati alla biglietteria dell’Estadio Coliseum (Taquillas) di Getafe fino al calcio d’inizio.

2. Pacchetti VIP e hospitality Per posti migliori, ristorazione pre-partita o accesso alle lounge:

  • Prenotate biglietti VIP o corporate direttamente tramite il dipartimento commerciale del Getafe sul suo sito ufficiale.
  • Anche agenzie ufficiali di viaggi sportivi e piattaforme hospitality offrono pacchetti comprensivi di biglietti per la partita e sistemazioni in hotel in loco.

3. Piattaforme secondarie di biglietteria Se le opzioni di ingresso generale si esauriscono sui canali ufficiali:

  • Marketplace secondari come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti dagli abbonati.
  • Assicuratevi di confrontare i prezzi, verificare le modalità di consegna (e-ticket mobile o biglietto fisico) e controllare i dettagli sulla posizione del posto prima dell’acquisto.

Quanto costano i biglietti per Getafe-Celta Vigo in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita Getafe-Celta Vigo del 7 settembre 2026 all’Estadio Coliseum variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite canali ufficiali o piattaforme secondarie di rivendita:

1. Biglietti ufficiali diretti (prezzo nominale)

  • Fascia di prezzo per l’ingresso generale: Circa 25-65 £ (30-75 €).
  • Fattori di prezzo: I biglietti standard tramite il portale ufficiale del Getafe CF dipendono dalla posizione del posto:
    • Fondo (dietro le porte): circa 25-35 £
    • Lateral (settori laterali): circa 35-50 £
    • Tribuna (tribuna principale): circa 50-65 £

2. Piattaforme secondarie di rivendita

  • Prezzo di partenza: Intorno a 100-155 £ (120-180 € / 131 $+) per le opzioni più economiche sui siti di rivendita.
  • Prezzo medio di rivendita: Circa 175-235 £ sui principali marketplace secondari di biglietti come StubHub, a seconda della domanda e della scelta del posto.

3. Pacchetti VIP e hospitality

  • Biglietti hospitality: Solitamente partono da 150-250 £+ a biglietto, includendo posti centrali per la partita, accesso alle lounge e cibo/bevande pre-partita.

Getafe-Celta Vigo in Liga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Getafe e Celta Vigo

Il Getafe ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque in tutte le competizioni. L’uscita più recente è stata la vittoria per 3-1 contro il Partizan Beograd nelle qualificazioni di Conference League il 20 agosto. Prima di allora, aveva subito una sconfitta per 3-0 contro il Deportivo Alaves in Liga il 15 agosto. In queste cinque partite, il Getafe ha segnato sei gol e ne ha subiti nove.

Le ultime cinque partite del Celta Vigo sono state tutte amichevoli, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultima gara si è conclusa sull’1-1 contro l’SSC Napoli l’8 agosto. Ha anche battuto il Sassuolo per 4-1 e pareggiato 2-2 sia con l’Academico Viseu sia con il Braga. Il Celta ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.

GET

GET - Forma

ALA
S3-0
PBE
V3-1
SAN
V1-0
PBE
S2-1
OSA
S1-0
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CEL

CEL - Forma

NAP
D1-1
VAL
D0-0
OSA
S1-2
ATH
S0-2
RSO
D0-0
Gol segnato (subito)
2/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Getafe-Celta Vigo: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra queste squadre è terminato 0-0 al Coliseum il 1° febbraio 2026, in Liga. Negli ultimi cinque confronti, il Celta Vigo ne ha vinti due, il Getafe ne ha vinti due e una partita è finita in parità. Tra le vittorie del Celta ci sono il 2-0 in casa dell’agosto 2025 e l’1-0 al Coliseum del novembre 2024.

Testa a testa

GetafePareggioCelta Vigo
2
1
2
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
FIN
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Getafe badge
Getafe
GET
2
FIN
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
FIN
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
FIN
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
3
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
FIN
6Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Getafe e Celta Vigo

Nell’attuale classifica della Liga, il Getafe è 19° mentre il Celta Vigo occupa il 12° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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