Come acquistare i biglietti per Getafe-Celta Vigo: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Getafe affronta il Celta Vigo lunedì 7 settembre 2026 al Coliseum di Getafe.

L’ultimo confronto tra le due squadre, nel febbraio 2026, si è concluso con uno 0-0 nello stesso stadio. Il Getafe vanta un lieve vantaggio storico nei precedenti, con 11 vittorie contro le 9 del Celta Vigo in 30 sfide complessive.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Getafe-Celta Vigo, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Getafe-Celta Vigo in Liga?

Getafe-Celta Vigo si gioca al Coliseum di Getafe, con calcio d’inizio fissato all’orario confermato indicato sopra.

LaLiga - Game Week 4 7 set 2026 - 13:00 Coliseum

Come acquistare i biglietti per Getafe-Celta Vigo in Liga?

1. Portale ufficiale dei biglietti del Getafe CF Il metodo più sicuro per assicurarsi posti di ingresso generale è direttamente tramite il club ospitante, il Getafe CF:

Prenotazione online: Accedete alla sezione biglietti per il giorno della partita sul sito ufficiale del Getafe CF. Selezionate la gara del 7 settembre contro il Celta Vigo, scegliete il vostro settore ( Fondo , Tribuna o Lateral ) e completate la registrazione.

Tempi di messa in vendita: I biglietti per il pubblico generale vengono solitamente messi in vendita da 1 a 2 settimane prima della partita.

Allo stadio: Se la partita non è esaurita, gli eventuali biglietti rimanenti per l’ingresso generale possono essere acquistati alla biglietteria dell’ Estadio Coliseum ( Taquillas ) di Getafe fino al calcio d’inizio.

2. Pacchetti VIP e hospitality Per posti migliori, ristorazione pre-partita o accesso alle lounge:

Prenotate biglietti VIP o corporate direttamente tramite il dipartimento commerciale del Getafe sul suo sito ufficiale.

Anche agenzie ufficiali di viaggi sportivi e piattaforme hospitality offrono pacchetti comprensivi di biglietti per la partita e sistemazioni in hotel in loco.

3. Piattaforme secondarie di biglietteria Se le opzioni di ingresso generale si esauriscono sui canali ufficiali:

Marketplace secondari come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti dagli abbonati.

Assicuratevi di confrontare i prezzi, verificare le modalità di consegna (e-ticket mobile o biglietto fisico) e controllare i dettagli sulla posizione del posto prima dell’acquisto.

Quanto costano i biglietti per Getafe-Celta Vigo in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita Getafe-Celta Vigo del 7 settembre 2026 all’Estadio Coliseum variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite canali ufficiali o piattaforme secondarie di rivendita:

1. Biglietti ufficiali diretti (prezzo nominale)

Fascia di prezzo per l’ingresso generale: Circa 25-65 £ (30-75 €) .

Fattori di prezzo: I biglietti standard tramite il portale ufficiale del Getafe CF dipendono dalla posizione del posto:

Fondo (dietro le porte): circa 25-35 £ Lateral (settori laterali): circa 35-50 £ Tribuna (tribuna principale): circa 50-65 £



2. Piattaforme secondarie di rivendita

Prezzo di partenza: Intorno a 100-155 £ (120-180 € / 131 $+) per le opzioni più economiche sui siti di rivendita.

Prezzo medio di rivendita: Circa 175-235 £ sui principali marketplace secondari di biglietti come StubHub , a seconda della domanda e della scelta del posto.

3. Pacchetti VIP e hospitality

Biglietti hospitality: Solitamente partono da 150-250 £+ a biglietto, includendo posti centrali per la partita, accesso alle lounge e cibo/bevande pre-partita.

Getafe-Celta Vigo in Liga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Getafe e Celta Vigo

Il Getafe ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque in tutte le competizioni. L’uscita più recente è stata la vittoria per 3-1 contro il Partizan Beograd nelle qualificazioni di Conference League il 20 agosto. Prima di allora, aveva subito una sconfitta per 3-0 contro il Deportivo Alaves in Liga il 15 agosto. In queste cinque partite, il Getafe ha segnato sei gol e ne ha subiti nove.

Le ultime cinque partite del Celta Vigo sono state tutte amichevoli, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultima gara si è conclusa sull’1-1 contro l’SSC Napoli l’8 agosto. Ha anche battuto il Sassuolo per 4-1 e pareggiato 2-2 sia con l’Academico Viseu sia con il Braga. Il Celta ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.

Getafe-Celta Vigo: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra queste squadre è terminato 0-0 al Coliseum il 1° febbraio 2026, in Liga. Negli ultimi cinque confronti, il Celta Vigo ne ha vinti due, il Getafe ne ha vinti due e una partita è finita in parità. Tra le vittorie del Celta ci sono il 2-0 in casa dell’agosto 2025 e l’1-0 al Coliseum del novembre 2024.

Classifica di Getafe e Celta Vigo

Nell’attuale classifica della Liga, il Getafe è 19° mentre il Celta Vigo occupa il 12° posto.